娛樂／中國喜劇團綜翻車 濫用「熟人局」害的

由郭德綱（前左）和于謙（前右）領軍的「德雲鬥笑社」推出第三季，圖為海報。（取材自豆瓣電影）

騰訊出品的中國相聲團綜節目「德雲鬥笑社」拍到第三季，被觀眾毒舌「終於成功實現了『史詩級蛻變』，變得更難看了」。

「團綜」指藝人團體專屬的綜藝節目，呈現成員們的日常生活及有趣互動，這股風潮最初來自南韓 ，後來也在中國流行起來。除了「德雲鬥笑社」，另一個喜劇品牌「開心麻花」也官宣「麻花特開心2」即將錄製，主打「當看到沈騰、馬麗在一起，我就開始笑了。」沒想到網友們不領情，紛紛留言表示「故意炒cp巨煩」、「人工糖精」。其實團綜們的集體翻車，根源是市場對「熟人局」的誤解，從而陷入的幻覺。

中國綜藝節目的製作團隊愈來愈依賴「熟人局」，藝人好友之間輕鬆自然的相處狀態，以及可以相互開玩笑的親密度，讓觀眾感受到舒適，久而久之，製作方認為只要把熟人們擺在一起，他們自己就能「綜藝」起來。

大型舔狗現場 鬆弛感拍成班味兒

事實上，「熟人局」成敗關鍵恰恰在於需要精心設計與調性相符的內容，根據藝人特點、彼此關係的不同之處設計內容，才能讓觀眾看到熟人局的溫暖底色。而「德雲鬥笑社」、「麻花特開心」等綜藝節目都曾以「熟人局」為賣點，但究其內核，更像是公司派遣的一次勞務項目。

因為等級森嚴的上下級關係和「咖位」所限，藝人們很難展現普通「熟人」局綜藝中的舒展感，甚至在部分綜藝節目中呈現出「大型舔狗現場」的表演場景，不要說舒適味，「班味兒」倒是呈現得淋漓盡致。

一位曾參與某喜劇廠牌團綜的編導透露：喜劇廠牌打造的綜藝節目對於製作方來說很有吸引力，自帶的受眾將帶來穩定觀眾群體，更重要的是，由於班底全都來自同公司，協調時間變得非常容易，讓綜藝拍攝的成本進一步壓縮，因此回報率略低也能接受。

該編導舉例：「此前一部綜藝作品，因為需要協調嘉賓的時間，從立項到拍攝或許需要半年甚至更長的時間，而喜劇團綜可以壓縮到一個月甚至半個月完成，人工和場景的成本都被極致壓縮了。」

幾乎所有的團綜，都會將「蘑菇屋」帶火的2022年節目「再就業男團」作為目標，幾位因參加「快樂男聲」而結緣的小夥子，多年以後靠節目成功翻紅。但很少有人仔細思考「再就業男團」的清晰目標或許才是他們最終成功的真正原因——人到中年、半紅不紫、想翻身、想尋求機會，這些目標真切地寫在了幾個朋友的臉上，在這樣的目標驅使下，他們呈現出令人感動的向心力，最終協力再次上桌。

糟糕表演「尬笑」 照搬遊戲「尬遊」

反觀「德雲鬥笑社」的做法簡單粗暴，直接將綜藝節目一分為二，綜藝做遊戲占一半，相聲表演占一半，看上去是為了讓相聲擁有更廣闊的舞台，但從結果來看，尷尬的綜藝消耗了觀眾本就不多的相聲熱情，而糟糕的相聲作品則進一步影響觀眾觀看綜藝的興趣，一加一不僅沒大於二，甚至還約等於零。

「麻花特開心」則幾乎照搬所有成熟綜藝中的遊戲項目，讓一個單位的同事在一起「尬遊」，除了沈馬組合為節目貢獻出一些笑點和包袱外，其他幾位嘉賓的綜藝感並不夠，留給觀眾的只有滿屏幕的尬。

沈騰（前右）、馬麗（前左）是「麻花特開心」的靈魂人物。（取材自豆瓣電影）

觀眾只看少數人 常駐班底當邊角料

對此，有業內人士說，喜劇廠牌團綜中的部分演員，僅僅承擔出演工作，並不會全身心投入，「跑通告，走調度」更像是團綜的常態。中國喜劇廠牌做綜藝難以跨越一個核心問題：除了少數幾個藝人以外，其他人對於觀眾而言，毫無吸引力。

觀眾們能接受「德雲鬥笑社」郭德綱和于謙二老打哈哈，喜愛「麻花特開心」沈騰、馬麗同台，但不意味能接受其他人，是喜劇團綜的最大尷尬，最終往往需要「飛行嘉賓」來客串挽救，但常駐嘉賓的不適配，無法透過某些具有觀眾緣的藝人「短期飛行」解決。這在喜劇真人秀「象牙山愛逗團」體現得更加明顯，彈幕上常有觀眾問：「廣坤在哪？劉能在哪？小沈陽呢？」彷彿常駐班底不存在。

德雲社和開心麻花顯然意識到了這個問題，所以無論綜藝節目如何變化，「郭于」、「沈馬」都會壓陣，而這樣的設置在無形中壓縮了同單位年輕人的空間。造成觀眾進一步加深了只有資深拍檔才好笑，剩下的都是「邊角料」的印象。

（取材自中國新聞周刊）