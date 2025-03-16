新聞眼／中留英博士生下藥施暴拍影片 倫敦檢方：女性惡夢

倫敦警方在鄒鎮豪住處搜出的搖頭丸與K他命等毒品。(The Met Police)

法庭資料顯示，鄒鎮豪的犯案手法通常是在社交場合或透過約會網站、社群媒體 結識潛在被害人後，邀請她們到他的住所，一起喝點飲料或「切磋學業」，並在偷偷下藥後，對失去正常抵抗能力的被害女性施暴。

鄒鎮豪有為犯案過程秘密留下影音紀錄的習慣，以利日後「回顧」。警方指出，在鄒鎮豪的住處及手機等電子裝置，總計查獲超過6.5兆位元組的資料，包括1660小時含華語對話的影片及逾900萬則社群媒體訊息，從中可另外辨識出50位女性，犯案規模和嚴重程度可能會是英國近期僅見。

有近30年警界資歷的倫敦都會區警察局(Metropolitan Police Service)指揮官邵斯伍思(Kevin Southworth)形容，鄒鎮豪是警方近期調查工作遭遇的最嚴重罪犯之一，很有可能會是英國歷來最重度性犯罪者之一。

鄒鎮豪在法庭誇稱自己「每個月能得手五名新的性伴侶」。與他交手過的檢警大多形容他相貌斯文、表面上風度翩翩，檢察官後來在法庭上形容他是「披著羊皮的狼」、「每位女性的惡夢」。

根據警調和法庭資料，鄒鎮豪財務狀況優渥，倫敦住處內有設計師品牌衣著配件、珠寶、名表等。同時也有一系列毒品。

來自中國廣東的鄒鎮豪在法庭供稱，他的父親任職於中國國有企業，母親是教師。他稱自己在中國是學業優異的好學生；不過，學校未提供性教育。

鄒鎮豪2017年抵達英國，先在北愛爾蘭一所大學念書，隨後於2019年赴倫敦就學。他自稱在倫敦開始使用毒品，也曾動過幾次臉部整形手術。由於長期失眠，他有落髮困擾，因此也曾植髮。

鄒鎮豪稱他喜歡觀看風格極端的色情影片，尤其是「強暴角色扮演」、以及女性在失去意識時遭施加性行為。

他說，缺乏反應能力的女性遭施加性行為，這特別容易讓他興奮。他說：「我就是喜歡她們在性行為過程中安靜、靜止不動的樣子。」

鄒鎮豪也有蒐集被害人個人用品的習慣，當「戰利品」收藏。