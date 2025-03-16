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移民專頁／EB-1A獲准 想持B簽來美 恐有問題

李亞倫律師主答

讀者問：

我人在中國，遞交了EB-1A(俗稱「傑出人才」簽證)申請，2023年7月獲准。我在糾結要不要先以B簽證來美國，然後在美國遞交I-485的申請，還是走廣州領館面談的方式？請問，哪個方式比較快？

答：

傳統上講，領事處理比美國公民移民服務局(USCIS)的處理速度更快，因為一旦優先日期(Priority Date)排到，領事館就可以安排面談。

然而，現在有更多變數，使得預測哪種方式更快變得更加困難。由於疫情期間領事處理的延誤以及人手短缺，許多領事案件即使在優先日期排到，仍未能及時安排面談。

此外，相較於職業移民的案件，領事館更傾向於優先安排直系親屬移民類別的案件。對美國公民及移民服務局而言，申請人過去無法提交I-485永久居留申請，直到優先日期排到。這一情況在美國國務院(Department of State) 引入A表(最後批准日期，Final Action Dates)和B表(遞交調整身分申請日期，Dates for Filing)後有所改善。

以前，優先日期僅與最後批准日期相關。現在，根據B表(當USCIS指定當月可使用B表時)，申請人可以在最後批准日期排到前遞交I-485申請，並且一旦A表的優先日期到達，案件可能會立即獲批。然而，與領事處理類似，許多案件即使排到了該日期，也可能因人手短缺或其他原因而未能及時審理。

另外，由於其他原因，你的情況仍然不明朗。如果你尚未持有B簽證，那麼你的B簽證可能不會獲批，因為你的已批准I-140申請顯示了移民意圖。

如果你成功持B簽證入境，也無法確定B表的優先日期何時會排到2023年7月的案件。自2024年1月以來，目前的可用日期仍維持在2023年1月1日，未有變動。

此外，如果你的優先日期在你持B簽證可停留的期限內未能排到，你可能還需面對如何維持在美國合法身分的問題。希望這些資訊對你有所幫助。

簽證 移民 美國公民

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