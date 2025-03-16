我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

移民專頁／免面談續簽時間縮短 衝擊華人

記者邵敏
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國當局日前修改簽證面試豁免(免面談)的資格標準，大大縮短續簽時間。自即日起，申請人僅可在同一非移民類別簽證未過期前、或過期後12個月內，使用免面談續簽服務。新冠疫情開始，這一期限為48個月。

影響B1/B2、H-1B等申請

根據economictimes等媒體的報導，這項變更立即生效，影響到非移民簽證持有者，包括H-1B、B1/B2等眾多簽證類別的申請人，他們之前曾受益於疫情期間出台的放寬規定。

洛杉磯資深旅遊業者顧彬彬指出，此項政策的改變，很多華人都在受影響範圍內，特別是經常往返中美的華人，比如留學生、訪問學者、企業高管等，可能需要更頻繁地辦理簽證、計畫行程安排。顧彬彬解讀此次政策調整，主要影響需續簽的非移民簽證，包括但不限於B1/B2簽證(商務/旅遊簽證)、F1簽證(學生簽證)、J1簽證(交流訪問學者簽證)、H1B簽證(工作簽證)、L1簽證(跨國公司內部調動簽證)、O1簽證(傑出人才簽證)等。

「國家法律評論」(The National Law Review)指出，雖然官方公告尚未發布這項新規，但簽證申請中心(VAC)已開始執行新政策，拒絕不符合免面談標準的申請人。此前，簽證過期且不超過48個月的申請人，都可透過免面簽續簽服務，該規定2022年開始實施，期解決當時美國大使館和領事館的簽證等待時間過長的問題。

恢復疫情前12個月期限

洛杉磯專業移民律師陳勁松證實，此項新政日前已開始生效並實施，一些客戶已遇到類似情況。他強調，這並非最新措施，只是恢復到疫情前的12個月期限。同時，陳勁松表示，此項政策不是僅針對華人非移民簽證持有者，其他國家簽證者同樣如此，不過華人持有此類簽證較多，涉及甚廣，「主要影響在於面談機率增加，因為面談會發生各種情況，免面談就相對容易通過。」陳勁松指出，理論上，所有非移民簽證都符合這項新規，但領事館會根據個案決定免面談期限。

美國自2014年起對中國公民發放10年多次往返簽證，現下正值第一批10年簽證續簽高峰期。顧彬彬認為，新政將給華人帶來諸多影響，首先續簽難度增加。過去，符合條件的申請人可在簽證過期48個月內通過免面談方式續簽，現在縮短至12個月，意味著更多人需重新預約面談，增加申請難度和等待時間。

其次，面簽預約更緊張。由於更多申請者需要面談，美國駐華使領館的面簽預約案例積壓將會更嚴重，申請人需要更早規畫簽證續簽。此外，旅行和時間成本都會相應增加。需面談的申請人須前往美國使領館，增加差旅和時間成本，尤其對居住在使領館城市以外的人影響較大。

專家籲提前規畫續簽

對此，顧彬彬建議人們提前規畫續簽，如果簽證即將過期、或符合12個月內的續簽條件，應在有效期內盡早提出免面試續簽申請；隨時查看美國駐華使領館的簽證預約情況，避免臨近出行時才發現無法預約；確保護照和簽證記錄、申請材料完整，減少因材料不全導致的拒簽或延誤。

川普總統上台後，移民政策全面收緊，此次非移民簽證免面談續簽服務恢復至12個月以內，是否與新政府倡導的方向有關？陳勁松表示，此項政策與目前的移民大環境不能說完全沒有關係，但他個人認為，並沒有直接聯繫，「川普總統目前主要是驅逐美國境內，有犯罪紀錄的非法移民。」

工作簽證 非法移民 華人

上一則

移民專頁／EB-1A獲准 想持B簽來美 恐有問題

下一則

理財百科／什麼時候購物最省錢？這份時間表你應該收藏

延伸閱讀

史上僅用過3次 川普引「外敵法」趕移民 哪些群體恐受影響？

史上僅用過3次 川普引「外敵法」趕移民 哪些群體恐受影響？
國安部搜查哥大宿舍 逮捕第2名「簽證過期」巴勒斯坦學生

國安部搜查哥大宿舍 逮捕第2名「簽證過期」巴勒斯坦學生
布碌崙華女急性白血病 弟申請來美骨髓移植遭拒 亞總會求助

布碌崙華女急性白血病 弟申請來美骨髓移植遭拒 亞總會求助
紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

熱門新聞

IRS還可能針對扣稅額高於類似收入等級者進行審計。(圖／123RF)

報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩

2025-03-09 15:52
你報稅了嗎？今年申報的2024年稅務年度，有哪些改變呢？(圖／123RF)

報稅總覽篇／2025報稅 須知有哪些變與不變

2025-03-09 11:20
納稅人務必提早報稅，特別是採紙本報稅的民眾。(圖／123RF)

報稅提醒篇／會計師建議報稅應趁早 尤其是「紙本」報稅者

2025-03-09 11:35
納稅人在申報時最常犯的第一名錯誤就是與「子女稅額抵免」(Child Tax Credit)有關的項目。(圖／123RF)

報稅實務篇／納稅人8常犯錯誤 抵稅排第1

2025-03-09 01:27
「抵稅額」每減少一元，納稅人就能少繳一元稅金或拿回一元退稅，直接減輕繳稅負擔。(圖／123RF)

報稅總覽篇／抵稅或扣除 哪個對納稅人較有利

2025-03-09 13:49
今年「直接申報」免費網路報稅服務擴大到25個州實施。(截自直接申報官網)

報稅變化篇／掌握3變化 報稅不卡關

2025-03-09 15:50

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」