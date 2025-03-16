旅遊／西西里島 迷人真面目

朱諾神廟遺址。(圖為作者提供)

在我遊覽過的城市中，到訪前後感覺差距最大的就是西西里島。

到訪前，我認知中的西西里島與「黑手黨」齊名，到訪後才知道，這個位於義大利 地形靴尖前的小島嶼，有難得一見不同時期的宗教建築群組，也有象徵西西里曾經輝煌的「諾曼皇宮」(Normann Palace)，還有位列世界文化遺產的「神殿之谷」，以及如夢似幻的「土耳其 階梯」，外加美得令我流連忘返的陶爾米納鎮(Taormina)，再加上一座歐洲最高的埃特納(Etna)活火山。

皇宮樸實 教堂氣派

親眼所見到的西西里島，不但有豐厚的歷史文化底蘊，更有世界文化遺產等級的古建築遺跡，站在山頭，薄霧繚繞中，我見到建築於綠樹林間的房舍，有清澈湛藍的海景相伴。遊走於陶爾米納城的街頭，我愛極了一間間小而有特色的店面，就連巷弄階梯也妝點得美輪美奐。三天的旅遊後，我為西西里島叫屈，它的美與內涵，豈可被「黑手黨」掩蓋。

到達西西里首都巴勒莫首日，我們去參觀「巴勒莫大教堂」(Palermo Cathedral)，這教堂蘊含豐富歷史與多元文化。教堂的主體於1185年，建造在一個早期拜占庭大教堂的區域之上。這是一組宗教建築群，也是不同歷史時期不同風格疊加在同一座建築上的宏偉成果，因為同時擁有多種建築特色，使它的外觀氣派十足。入內所見令我肅然起敬，莊嚴的祭禮台，有數枝長柄燈照亮，台上的擺飾與台前壁上金色光芒的浮雕極為協調，也增加了這一方台面的權威性。

接著我們前往「諾曼皇宮」參觀，這座皇宮與「巴勒莫大教堂」成有趣對比，皇宮的外觀簡單樸實，不似大教堂外觀那般恢弘，但其內觀金碧輝煌極為富麗，尤其難得一見的是拱門側邊也有精美圖案，堂皇耀眼的內部裝飾與外觀成鮮明對比，令參觀者印象深刻。

巴勒莫大教堂外觀。(圖為作者提供)

皇宮內最著名的是「帕拉提那禮拜堂」(Cappella Palatina)，建於羅傑二世加冕的1130年，面積雖小，但對我視覺的震撼，不亞於日前參觀過的「梵蒂岡西斯廷教堂」。這座歐洲最古老的宮殿，建築風格混合了諾曼式和拜占庭式，拜占庭式建築風格既影響早期的伊斯蘭建築，又成就了後來的諾曼式風格，我想，這座皇宮應是數種建築風格的融合體，有緣得見，實在幸運。

參觀完這兩大建築後，我格外敬佩修復與保養維護這兩處古蹟的理念與執行者們，讓我們得見這些前人智慧與心力的傑作。

諾曼皇宮內拱門內側圖案（雲霞提供） 羞恥噴泉。(圖為作者提供)

我們還參觀了外號「羞恥噴泉」的「普雷托利亞泉」(Fontana Pretoria)及歐洲第三大歌劇院「馬西莫劇院」(Teatro Massimo)。可惜這兩個景點我們都沒能仔細參觀，前者自階梯以上都被柵欄圍住，無法近觀泉水，只能遠觀四周希臘神話中諸神的雕像。至於「馬西莫劇院」，這個因電影「教父」(The Godfather)場景而成名的劇院，我只在手機中留下幾張照片就離開了。

土耳其階梯 特殊景觀

位於西西里島南部雷阿蒙特海岸的「土耳其階梯」，是處極富特色的自然景觀。這個由泥灰岩與石灰岩所形成的海岸，經長期海浪與海風吹襲拍打且風化後，成為階梯狀的平滑地貌。因早期海盜會將船隻停在這海灣邊，再沿著階梯往上爬，古代西西里島人稱海盜為「Turks」，此階梯因而得名。我們只在山坡上遠觀，已感到非常值得，我所觀賞過的世界遺產 又一處。

遠眺土耳其階梯。(圖為作者提供)

神殿之谷(義大利語：Valle dei Templi)位於西西里島西南部的千年古城阿格里真托(Agrigento)，這裡是義大利保存最良好的古希臘神廟群，也是希臘境外保留最完整的神廟遺跡。得知西西里島有個歷史悠久保留完整的古希臘神廟遺跡，我非常驚訝，想必又是「黑手黨」的認知在作祟。

以下這五個神殿是阿格里真托保存最良好的神殿群，也是被公認值得一看的神廟。朱諾神廟(Giunone)、協和神廟(Concordia)、赫拉克勒斯神廟(Ercole)、奧林匹亞宙斯神廟(Zeus area)、迪奧斯庫裡神廟(castore e polluce)，但我僅對「協和」和「朱諾」兩神廟的印象深刻。

從入口處爬過小山丘就到達第一座朱諾神廟，此神廟約建於公元前5世紀，據說是舉行婚禮時才使用。如今的 「朱諾神廟」沒有頂部只有結實的石柱，因長、寬面石柱都算完整，故而可想像這神廟當時的壯偉。

與「朱諾神廟」比較，「協和神廟」完整得多，它也是目前世界保存最完好的古希臘神廟之一，除四周粗壯的石柱外它還留存了側頂面，由側頂面的楣梁與柱頂橫梁的接觸部分，可清楚看出是「多立可」柱式建築，當然我也見到石柱上的凹槽及層層堆疊的痕跡。這種粗大柱身，使整座神廟看來特別雄壯，我仔細端詳後，更加敬佩古人的智慧與巧思。

陶爾米納 璀璨山城

對於陶爾米納(Taormina)，在到訪前我一無所知，因此對到訪後的連連驚艷格外難忘，它真不愧是西西里島上一顆璀璨的明珠，更是一個孕育詩人和作家的地方，及地中海最美的十個度假聖地之一。

陶爾米納小鎮約可分為「劇院遺跡區」與「鬧區小鎮」兩部分，我們先來到建於公元前3世紀的「古希臘劇場」，這座以白色巨石塊建造出的圓型劇場，如今雖已牆垣毀壞，但恢弘氣勢尚存，尤其被修整妥善的觀眾席，及依然可用的表演台與背景牆，使這千年古蹟仍為現今音樂會與芭蕾舞的演出場地，甚至拍攝電影的場景，古今完美結合令人讚嘆。

我們到訪後不久，天空飄起細雨，放慢腳步的遊賞，使我更清楚見到這區景色的與眾不同。雨水清洗後的牆垣，減少了頹壞建築的沮喪，增添了歲月蘊藏的厚實感，讓到訪者更清楚領受到千年前建築的珍貴。轉身看去，眾人均發出讚嘆聲，既可遠眺埃特納活火山的壯麗，又可欣賞愛奧尼亞海(Ionian Sea)的美景，實在令人回味無窮。

陶爾米娜城美麗心型島。(圖為作者提供)

逐漸晴朗的天氣，為我們今日遊覽帶來好運，離開小鎮，我們要去觀賞另一處美景，它在山城高處，我隨隊友緩步往上坡處走了許久，一路墊底的我還沒到達目的地就聽到隊友們的驚呼，想必又有一處美景等我觀賞。果然；導遊帶我們停在觀景台，往下見到的海面，不但藍得迷人，更美得讓人驚訝不已。這海灣成雙圓型，二個圓的連結處有個小島，因這二個半圓彎形已明顯成為心型的上半部，被稱為「美麗心型島」是再恰當不過了。

埃特納火山 歐洲最高

歐洲最高的埃特納活火山也在我們行程之內，有人說這裡是人一生必來之地之一，但我到後對這個「集美麗與破壞力於一身的火山」感覺不佳。

在古劇場上遠眺海景與火山。(圖為作者提供)

這個高達3300多米的活火山，5月下旬的氣溫仍低，我穿著最保暖的冬裝，走在鬆散又有坡度的山路上，十分費勁，休息夠後，我定神看著已走到前方高處山脊的隊友們，想到這座活火山的身世真不可小覷，因為處於歐亞和非洲板塊交界處，它具備火山的充足先天條件，而它頻仍的爆發率，也居於世界之冠，我們離開後數月又爆發一次，每想到此還真是心有餘悸。

有人說：「義大利之美，七分在西西里島。」我認為這裡所謂的「美」是多元的，包括人文、景觀、古遺跡等。它雖不如米蘭、羅馬、威尼斯那般富麗，但它獨特多元文化混和而成的迷人風采是令人刮目相看的。