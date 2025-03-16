封面故事／被捕到遣返 數月空窗期

圖為首批犯有重罪的無證移民2月4日被押上美國軍機，遣返出境。(路透)

在紐約市法拉盛執業的移民律師高光俊說，他有一個客戶住在新澤西州，執法探員知道他就住在那棟大樓內，準備逮捕。「客戶打電話問我怎麼辦，我建議他躲在家裡不要出來。」

執法探員就等在大樓門口，但不能進屋抓人，因為新澤西州不配合聯邦政府抓捕非法移民 。執法局探員等了幾天，看到要逮捕的人不出來，可能就離開了。「如果沒有法官簽署的搜捕令進屋抓人，當地的警察也可以逮捕這些執法者。」

他說，不久前紐約州長島納蘇郡(Nassau)警察帶著移民執法局探員，去逮捕住在那裡有犯罪前科的無證香港移民。他說，他們沒有搜索令，就不能進屋抓人。「後來，探員就在他家車庫外的車道上逮捕了他。」

ICE將人抓獲後，將他們安置在監獄裡，執法人員要給這些非法移民辦理身分證件，有了身分證件才能將他們遣返 。這就需要非法移民的來源國駐美使領館提供協助。例如，若是非法移民來自中國福建省，中國駐美使領館要與福建省公安廳聯繫，確認此人是當地人，然後幫忙辦理旅行證。「從非法移民被捕到被送上遣返的飛機，往往需要幾個月的時間。」

大規模抓捕 出現兩效果

在曼哈頓執業的移民律師邱惠月說，川普 總統上台一個月內，執法局抓獲的非法移民中，包括來自中國、台灣、東南亞的華人。例如，被台灣媒體稱為「太陽花女王」的劉喬安今年2月因為旅遊身分過期而黑在美國，被執法局抓捕，據說因為在台灣的涉毒指控將被引渡回台灣。

邱惠月說，這個大規模抓捕產生兩個效果：

第一，執法局抓捕「嚇住了還在路上的潛在偷渡客」。

第二，邊境抓住非法移民後，直接送到監獄關起來，不像過去「抓後放掉」。這和之前拜登政府的做法完全不同，當時外國人翻越美墨邊境牆之後，會主動在一旁等著美國海關和邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)的探員過來抓捕，因為大多數人會很快被釋放。而經過CBP逮捕的程序後，他們多半可以順利申請到工作許可。

過去，執法人員抓住入境的中國非法移民後，要出面為他們申請中國護照，以便遞解出境。有的非法移民故意提供假的地址，導致中國公安部門「查無此人」。同時，中國領事館以需要做背景調查為由，耗費時間較長，導致許多人辦不出護照，執法局就得准許他們繼續待在美國。

移民及海關執法局專機遣返非法移民。(美聯社)

他說，由於不與美國合作的國家很多，故川普政府決定把非法移民送至第三國。「現在，中南美洲已經有幾個國家願意接受美國遞解的非法移民。」他說，這些國家都有中國領事館，也可以給他們辦理中國護照。

一名來自中國的「走線者」說，他於2023年初通過美墨邊境「走線」進入美國，至今已經兩年了。他剛進入美國的時候，就提出政治庇護申請，獲得工作卡C-8卡。此後，他一直在紐約市打工。

他在紐約皇后區法拉盛，曾遇過警察查身分。「他們要看我的證件，看過以後很客氣，讓我走了。」他說，「我認識的走線者很多，但是沒有一個被抓捕，更沒有遣返回國。」

他認同川普總統的做法，逮捕遣返犯罪者。「若是能把這些人遞解出境，這裡就更好更安全。」他說，他到過洛杉磯丁胖子廣場和紐約市法拉盛，感覺治安狀況很差。「在法拉盛，我的電動車被偷了兩次，第一次偷走兩輪子，第二次偷了車的電瓶。」

他說，圈內流傳川普上台後將大批抓捕非法移民，因此許多沒有身分的華人都從外州返回紐約市。由於紐約市內找工作的華人太多，導致薪水降低，而且單位也不包吃住。因此，還是有人冒險到附近州找工作，如新澤西、康州、賓州等。

中國包機遣返 危險訊號

國土安全部曾在1月聲明表示，在ICE協助下，不到七個月的時間內，五次使用大型包機遣返中國非法移民。在未來幾個月內，該部將繼續尋求中方合作。

邱惠月說，他知道有的中國非法移民很快就辦好中國護照，被送回中國。在拜登政府最後幾個月內，包機送回中國非法移民已經有好幾次了。「這反映了中國政府態度的轉變。」坊間流傳，中國和美國進行「換囚交易」，交換關押在對方監獄的間諜。「也許接收非法移民回國是這項私下交易的一部分。」

高光俊同意這種說法。今年2月，遣返中國非法移民的班機已經是第五架了。「這顯示美中兩國在遣返非法移民上進行了合作，也許雙方做了某些交易。」

紐約移民律師王君宇指出，用專機將中國非法移民送回中國，是以前從未有過的，包括川普總統第一任期。這些專機遣返非法移民，甚至不要他們的旅行證。她認為：「專機遣返才是最可怕的，因為美國法官無法阻止。」

她估計，川普對中國增加關稅，貿易戰又重啟。她說，中國未必會再和美國合作遣返中國非法移民。非法移民在關押180天後，會被執法部門釋放。「對中國的非法移民來說，這是一個好消息。」