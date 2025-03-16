電影世界／美國夢一場虛幻？「粗獷派建築師」探難民悲苦

安卓亞·布洛迪在「粗獷派建築師」一片中飾演匈牙利裔猶太建築師，反映二戰後歐洲難民的經歷。(美聯社)

2025年剛巧有兩部談猶太 情結的電影：「跳痛之旅」(A Real Pain) 讓基倫·克金 (Kieran Culkin) 得了奧斯卡 最佳男配角；「粗獷派建築師」(Brutalist) 為安卓亞·布洛迪 (Adrien Brody) 拿下最佳男主角。兩片的實況都沒發生在集中營裡，而且是二戰之後；但是精細在心理糾結。「粗獷派建築師」的人文藝術其實很合影藝學院的胃口，它另外爭到了最佳攝影和最佳原配樂，但是跟最佳影片無緣。

戰後創傷 受盡蹂躪

片長三個半鐘頭。布洛迪八字眉、鷹鉤鼻、憂鬱、苦臉。29歲那年第一次以「戰地琴人」(The Pianist，2002)，成為奧斯卡史上最年輕的影帝，拍此片再贏了一回。電影內容挺折騰腦子，得慢慢探索。它的情節虛與實、輕跟重交疊。

統籌編與導的布萊迪·寇貝特 (Brady Corbet)，把片子縱貫1947 - 1960 - 1980 年。史實是匈牙利經歷了千辛萬苦的納粹統治，戰爭結束被蘇聯接收，又受盡蹂躪。虛構的三個匈牙利人離開祖國之後，事過境未遷。

布洛迪飾演的拉斯洛 (László Tóth) 身有隱疾，染上毒癮；妻子伊莉莎白 (Erzsébet，Felicity Jones飾) 常年營養不良，也需要止痛藥，來減除骨質疏鬆的疼痛，無力的必須坐輪椅代步；甥女佐菲亞 (Zsófia (Raffey Cassidy飾) 戰後創傷，只好啞口來面對新世界。這是打仗遺留的孽障。拉斯洛乃享譽世界「包浩斯」(The Staatliches Bauhaus)德國藝術和設計風格訓練出來，才華洋溢的堂堂建築師。初抵異鄉，幸虧堂兄阿提拉(Attila，Alessandro Nivola飾)接濟，得以在堂兄的家具公司工作。阿提拉人很機靈，不但改了猶太姓，更娶了天主教女子。因緣際會，有個名人之子哈利 (Harry Lee Van Buren，Joe Alywn飾)請他們將父親哈里森 (Harrison ，Guy Pearce，蓋·皮爾斯飾) 的舊書房，改成標緻的圖書館。拉斯洛得心應手，獨創了一座與眾不同，匯集頭版書籍的宏觀大館。沒料到哈里森對新穎的建築勃然大怒，使得兒子拒絕付款，阿提拉也與堂弟一刀兩斷。拉斯洛不得不到處打工。沒多久，新圖書館獲得建築業青睞，在雜誌上登出優質的評價。商人哈里森因之反悔，又聘回拉斯洛。有個晚上，哈里森招待完賓客，就帶領眾人，遊走到住宅旁邊的大土丘停下，躊躇滿志地宣布，他要請拉斯洛無中生有，建造一棟集圖書館、劇院、會議廳和教堂於一體的宏偉建築。哈里森為了表達誠意，幫拉斯洛申請妻子與甥女移民美國。

布洛迪與Felicity Jones飾演夫妻，面對美國富商欺凌。(美聯社)

三個家屬團圓以後，拉斯洛終於可以伸展鴻鵠之志，創作夢寐以求的作品了。無奈阻礙仍舊接踵而至。哈里森臨時變卦，私自減少預算，找了別的建築師，來砍掉一些細節。無良的他即使佩服拉斯洛的才華，也只想利用而已。逼得坎坷多舛的拉斯洛私款公用，挪部分薪水貼補材料費。事與願違，運送建材的火車出了事故，哈里森必須處理賠償官司，大工程戛然而止。拉斯洛三口搬到紐約謀生。拉斯洛替建築公司畫設計圖。製作團隊在電影中引用了許多實體，來襯托編織的故事，最佳攝影贏在這裡：閃現紐約與費城 (Philadelphia) 的標誌性建築物，尤其賓州 (Pennsylvania) 當年的蓬勃發展，鋼筋水泥是全世界的中心。●自由女神 倒掛 象徵不平片子也表現了美利堅合眾國的種種負面，歧視和不平。自由女神像不是倒掛，就是左右傾斜；圖書館初建的晶亮圓頂高聳面天，工人安裝時沒對準，掉落地面變碎片，意味著什麼？電影報字幕獨樹一幟：從左下往銀幕右上延展。柱柱鋼筋畫面跳接以後，中場休息。拉斯洛受的氣來自哈里森。哈里森作為資本社會貪得無厭的代表，出爾反爾、喜怒無常。有心的觀者對此倒不會覺得陌生：有個劣跡富商雇人作完工程以後，屢屢賴帳不付錢，紐約法院積累的案子一大堆，他卻能逃之夭夭，還被民選為大統領。哈里森商場打滾，大起大落，身邊總有小廝奉承拍馬。他霸凌忍氣吞聲的拉斯洛，有輕有重。

有場晚宴，伊莉莎白是上賓。哈里森傾倒於她的博學文雅，稱讚她英文流暢，原來伊莉莎白以前從事文化記者的工作。哈里森順便譏嘲拉斯洛說的英文，好像擦鞋童的發音。此刻居然輕蔑地丟了一枚錢幣，在拉斯洛對坐的地上，囑咐拉斯洛撿起來。此舉讓人想起漢代韓信年少失意時的胯下之辱，真乃生命不可承受之輕。拉斯洛寄人籬下，之後更受到肉體被哈里森侵犯的恥辱。

哈里森是個小人，他心裡的陰暗，使得他會臨機凌辱人，包括上回扔硬幣，作出不可饒恕的過犯。圖書館、劇院、會議廳和教堂停工之後，哈里森放不下，又集資把拉斯洛請回來。拉斯洛這次可以大才大用，採選最好的材質，於是帶著哈里森去義大利，買純白、質高的大理石。哈里森在大理石採礦場，驚艷之下將臉觸摸天然的、鋼硬的礦材。

當晚又是一番盛宴。拉斯洛喝得醉眼昏花。戰爭中受的傷，使他一直在打針用毒。哈里森是隻禽獸，他用力強暴了拉斯洛。次晨離開礦場，他竟然若無其事，可是拉斯洛沒有忘記，從此成了一個暴怒的人。拉斯洛受傷，從輕到重的、肉身上的。揭發哈里森的是伊莉莎白，她為夫報仇的時候，沒有坐輪椅。哈里森頓時失蹤，眾人去迷宮似的、未完成的大工程的各房間找他。

「粗獷派建築師」(Brutalist) 海報。(取材自IMDb)

冰冷與崩壞中 東山再起

非常可惜，劇情發展成灑狗血了。布萊迪·寇貝特在片裡設了不少意象：譬如火車、鐘擺、還有那一把孤立的躺椅 - 它極端簡約的立在房間中央；不呈90度，而像誇張了中國隸書的那一橫，「蠶頭雁尾」，單片包連臀坐與靠背。寇貝特的畫面代替拉斯洛說過的話：「即便戰爭破壞、社會變遷，我的建築仍舊倖存。」

電影的結尾還是不錯的，拉斯洛最終東山再起：威尼斯隆重舉辦他的建築展，他滿頭白髮，癱坐在輪椅上出席。那些建築作品，許多挑高入雲的房子，集中營裡的缺乏的仰角；這個猶太人造的教堂最頂端，鑿了一個十字架的開口，向陽的時候，光線透進來，全室注滿光芒。

「粗獷派建築師」電影3亮點

得獎實力：不僅拿下奧斯卡最佳男主角、最佳攝影和最佳原創音樂三項大獎，也在威尼斯影展和金球獎上獲得多項大獎。這些獎項肯定這部影片的整體品質和藝術成就。

建築美學：粗獷主義建築是起源於1950年代英國的建築風格，強調簡潔，以鮮明的幾何結構和裸露的建築材料呈現獨特的美學。電影中的重點建築——混凝土研究所充分展現此風格，也是主角內心世界的隱喻。

歷史背景：布洛迪飾演的匈牙利裔猶太建築師，反映了二戰後歐洲難民的經歷。片中角色的家族和歷史結合，呈現了真實感，也將個人命運與時代做了對比。