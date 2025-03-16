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365行／畢業即失業？ 既讀藝術 就開畫廊

記者劉子為
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朱思凝的作品由一些吊在半空中的橡膠「樹皮」和像樹根一樣的土堆組成，她想藉此探討人類行為對自然的影響。(受訪者提供)
朱思凝的作品由一些吊在半空中的橡膠「樹皮」和像樹根一樣的土堆組成，她想藉此探討人類行為對自然的影響。(受訪者提供)

在充滿競爭的藝術市場，年輕藝術家往往難以獲得展出機會，因此有些人主動出擊，自行創建畫廊或其他展出空間。洛杉磯地區就有愈來愈多由藝術家主導的展出空間，支持初出茅廬、國際背景的藝術家。在剛開幕三個月的Cevera Yoon畫廊中，近一半的參展藝術家是年輕華人，紛紛表示這樣的空間難能可貴。

Cevera Yoon畫廊位於洛杉磯市的韓國城，兩位創始人都是剛畢業於加州藝術學院的新興藝術家──韓裔的尹(Green Yoon)和拉丁裔的石愷爾(Kyle Slevira)，這個畫廊不僅可以用於畫展等活動，也是他們的工作室，創建的一大初衷是為避免「畢業即失業」境況。石愷爾表示，「有名氣的藝術家受到多數畫廊的青睞，這對於剛畢業的我們來說幾乎是一道無法跨越的門檻。我們希望通過這個畫廊讓更多新興藝術家的作品被看到，也促成更多元的交流」。

在該畫廊的首場展覽中，近一半的參展藝術家是華人青年，來自台北、北京、西藏等地。 尹笑言，「我們並非刻意選擇華人，而是在洛杉磯學習藝術的華人學生確實很多，且他們的作品也非常優秀。」其中，朱思凝的作品幾乎占據了整個前廳，由一些吊在半空中的橡膠「樹皮」和像樹根一樣的土堆組成，土堆旁還有一些小按鈕，當觀眾觸摸按鈕時，會播放來自日本森林的錄音。這是朱思凝在日本駐地期間的創作，當時她發現橡膠樹因工業需求被大規模種植，導致原始森林消失，於是想通過作品探討人類行為對自然的影響。

在一樓的主展廳內，劉縉寧的雕塑格外亮眼，她的作品以沉積與記憶為核心，透過層層堆疊的麻布、石膏與樹脂，探索時間與遺忘的主題。劉縉寧的創作靈感來自心理學和地質學的沉積概念，她說，「我試圖用這些層次分明的材料，表現出個體與集體記憶之間的微妙關係。」

加州藝術學院教授謝淑妮指出，像Cevera Yoon畫廊這樣的空間其實源來已久，由藝術家自行創建和運營，通常不以營利為主要目標，而是致力於提供創作與展覽的自由。謝淑妮說，「當年輕藝術家無法依賴商業畫廊時，這些空間就成為他們實現創作願景的重要支柱。」

華人 洛杉磯 加州

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