美國現象／失蹤的25元禮品卡 鬥垮長島富區女校長

紐約州長島的東漢普頓鎮阿瑪甘塞特學校，因一張失蹤的25元禮品卡，搞得校長和檢舉人皆去職。 (截自谷歌地圖)

在紐約州長島 的東漢普頓鎮(East Hampton)上，一個風景如畫的小村莊阿瑪甘塞特(Amagansett)正鬧得雞犬不寧，且聽證會的仲裁員費用已超過2萬4800元，起頭全因一張25元的亞馬遜禮品卡(amazon gift card)。

華爾街 日報報導，事情發生在2023年12月15日聖誕節前，一位家長向阿瑪甘塞特學校(The Amagansett School)接待員巴茨(Cassie Butts)贈送了兩張禮品卡，一張給巴茨，另一張給校內心理治療師麥卡羅伊(Chrissy McElroy)。

巴茨把麥卡羅伊的禮品卡放到她的信箱，麥卡羅伊幾個小時後去拿時，卻發現信箱空空如也。收發室外面的監視器畫面顯示，巴茨於上午8點24分拿著一個紅色信封進入，8點37分校長多爾(Maria Dorr)出來時手中帶著一堆文件，其中包括一個紅色信封。隨後的紀律聽證會通常不公開，但多爾要求公開，因此禮品卡事件的細節才被大眾所知。

代表阿瑪甘塞特學區 (Amagansett Union Free School District，AUFSD)的律師古斯塔特(Steven Goodstadt)表示根據監視器畫面，案情很明朗。

當天稍晚，巴茨遇到多爾，並告訴她禮品卡不見的事，巴茨作證稱多爾告訴她要保持沉默，以免律師和警察介入；古斯塔特說，很明顯地多爾希望這件事不了了之。

殼牌 (Shell) 加油站的禮品卡。(取自Shell官網)

案情不單純 是誰在說謊

不過案情似乎不這麼單純。多爾證詞中，她早上在她的信箱裡發現了一個紅色信封，到第二天才打開，發現是當地的殼牌 (Shell) 加油站寄來的一張50元禮品卡。多爾說，幾個月前另個家庭送給她一張類似的禮品卡，所以她以為這是那個家庭寄來的。至於巴茨告知有禮品卡不見時，多爾認為學校有人東西不見很正常，禮品卡很快就會出現，所以只叫她不要驚慌。

多爾說她發現巴茨在散播謠言，於是拿出殼牌禮品卡與她對質，也從家裡垃圾箱中找回紅色信封，並將其交給代理學區主席洛施納(Richard Loeschner)。然而洛施納並不採信多爾，因為信封上沒有簽名，並很快地向多爾施壓，要她辭職。後來有學區官員在庭中作證巴茨在許多場合都有誇大其詞或說謊的傾向；巴茨2019年便因為不實指控當時的學區主席，被外部律師事務所調查後才被揭穿並接受輔導。

多爾的律師舒爾曼(Arthur Scheuermann)推測，巴茨是為了阻撓多爾競選學區主席而設局。

該年5月，學區主席由羅傑斯(Mike Rodgers)擔任，他在學校工作了25年，是名體育老師、志願消防員，也是當地教師工會的共同主席。代理學區主席洛施納在律師詰問中承認，他查看監視器畫面之前，羅傑斯就塞給他一張紙條，上面潦草地寫著上午8點24分、8點37分兩個時間點，並承認此舉並不適當。作為學區主席，羅傑斯可以免費住進學校附近的一所房子，這是項寶貴的福利。

阿瑪甘塞特學校招收學前班到六年級的學生，約有110名人，預算約為1100萬美元，學校裡配備38個監視器。

有些人難以理解多爾會冒著失去25年工作的風險而拿走一張25元的禮卡嗎，且多爾曾在長島的其他學校任職及擔任校長期間，均獲得極好的評價。

學區主席選舉的權力遊戲？

多爾2024年1月即被迫行政休假，巴茨隔了一個月後退休。仲裁員表示很可能在今年2月中旬做出裁決，非但沒有結果，且又出現劇劇性轉折。

3月初，一名家長指控代理校長洛施納和新任學區主席由羅傑斯兩人聯手玩「權力的遊戲」。這名家長認為兩人密謀讓羅傑斯成為新校長。校方為了此事及聽證會等，已花費近30萬元。