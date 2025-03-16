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詐騙ing／只因接了陌生電話… 華女被殺豬盤騙50萬

記者王若然
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詐騙集團假裝打錯電話，再攀談建立關係，讓受害者一步步落入陷阱。（圖／123RF）
詐騙集團假裝打錯電話，再攀談建立關係，讓受害者一步步落入陷阱。（圖／123RF）

司法部日前破獲重大為「殺豬盤」洗錢案，三名南加州華人因為殺豬盤騙局洗錢超過1300萬美元被捕。在司法部公布的自述書(affidavit)中，詳細講述幾位受害人被騙的過程，其中包括一名加州爾灣市(Irvine)華裔女子，被殺豬盤騙了50萬美元。

司法部於今年2月25日逮捕了三名華人，均與這場殺豬盤騙局有關。根據司法部，三人分別為24歲的李明智(Mingzhi Li，音譯)，又名「林正」，洛杉磯市中心居民；23歲賈澤悅(Zeyue Jia，音譯)，又名「劉嬌嬌」，洛杉磯市中心居民；55歲的聖蓋博市民史俊(Jun Shi，音譯)。三人在洛杉磯設立的Magic Location Trading LLC以及Stone Water Trading LLC，均為案件中受害人稅款接收方。

根據司法部提供、與起訴書一起發布的調查人員自述書，爾灣華女名字為YL，在2023年11月12日於網路犯罪投訴中心(IC3)政府網站上報了自己被騙的經過。2024年4月30日，聯邦調查局兩名特工在橙縣辦公室接見了YL。YL當時在女兒MY的陪同下，幫她進行中英翻譯。

YL表示，2023年6月，她接到一個名為BY男子的電話，這名男子講中文，YL並不認識他。YL對他說打錯了電話，但是BY持續用友好的語氣對她說話，兩人最後成了好朋友。之後，兩人通過社交軟件WhatsApp聊天，後又轉向用Telegram軟件聊天。

兩人熟絡後，BY將數字交易平台「Lion Forex」介紹給YL，並吹噓其在該平台上投資賺了大錢。BY通過Telegram聊天軟件，發了一個網路鏈接(trader.lion-forex.com)給她。BY稱，需要在「Lion Forex」設立帳戶，並使用MetaTrader5(MT5)在帳戶中進行投資交易。BY給YL發了一個下載MT5的鏈接，並告訴她必須通過該鏈接下載軟件。事實上，蘋果和谷歌商城都可以下載MT5軟件。YL按照BY的指示下載了該軟體，並註冊了Lion Forex帳號，之後她使用Lion Forex的登入信息在MT5中登入。

BY向YL推送了Lion Forex的Telegram客服帳號，稱該帳號會指導她存錢進交易帳戶。YL聯繫了該帳戶，該帳戶將銀行匯款信息發送給了她。上面顯示，收款方為Magic Trading公司。

2023年7月6日左右，YL按照指示，向該帳戶匯款2萬美元。之後她手機上的MT5軟體無法運行，她將此事報告Telegram的客服，客服又給她一個新的下載鏈接。在YL重新下載該軟體後，她看到帳戶上顯示出她匯出去的2萬美元。隨後她看到帳戶裡的錢持續在增加。2023年8月，她發信息給客服要求存進更多錢，客服發給她匯款信息，上面顯示收款公司為Stone Water。

2023年8月25日左右，YL電匯了6萬美元，與前一次情況如出一轍，她的MT5軟體再次無法運行。客服給了她新的下載鏈接，重新下載後，她看到了帳戶裡金額的變化。

根據司法部提供的信息，從2023年7月6日至10月6日期間，YL共向該平台匯款50萬美元。

2023年10月期間，BY告訴YL從帳戶中取錢投資黃金。YL向客服表明要取出資金，客服則表示，想要取錢需要先支付26萬美元的稅。YL拒絕支付這筆錢。她再也無法取回之前匯出的資金。BY則自2023年11月開始，再也沒有回覆過她的消息。

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