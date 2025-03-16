封面故事／從數據看執法 非法移民逮捕更多 驅逐減少

圖表一：ICE逮捕及拘留更多非法移民

沒有犯罪紀錄的非法移民 就安全嗎？

國家廣播公司(NBC)2月中旬報導，最新統計數據顯示，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE )不是只逮捕有犯罪前科的無證移民；移民局拘留人數在2月初有3萬9238人，但2月中旬已增加到4萬1169人，無犯罪前科、也未遭犯罪起訴卻遭拘留的移民，2月上旬卻有1800多人。

報導指出，川普 政府宣布大規模遣返無證移民以「罪大惡極」前科犯為主要目標，但根據最新資料，2月上旬被移民局拘留的無證移民當中，沒有犯罪前科也不曾遭到犯罪起訴者有1800多人，占這段期間遭拘留人數大約四成。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)答覆詢問時說，沒有犯罪紀錄的無證客經常「不是完全清白」。麥克拉夫林拒絕進一步說明。

最新數據同時顯示，移民居拘留中心已經接近人數上限，遭拘留總人數在2月中旬為4萬1169人，移民局全國拘留設施人數上限為4萬1500人。

至於有多少無證移民根據「拘留替代方案」(Alternatives to Detention)獲得釋放、已經從拘留中心遣返出境的人數有多少，目前無法確知。

數據顯示，目前遭到移民局拘留的無證移民當中，有13%符合「加速驅離」(expedited removal)規定，得以不經法院聽審就驅逐出境，但其他87%拘留移民則要經過遣返作業程序，耗時可能數月甚至數年。

●圖表一

根據紐約時報報導，川普上任後，政府就開始加強執法行動，ICE公布每天執法行動中逮捕的非法移民人數。數據顯示，被 ICE 拘留的人數(逮捕人數的粗估衡量標準)在1月底達到每天872人的高峰，隨後在2月前三周下降到每天近600人。2024年，ICE每天逮捕和拘留約255人。這也顯示川普上任加強執法。

●圖表二 圖表二：ICE驅逐的人數比去年少

川普上任後，驅逐出境的非法移民人數與逮捕人數未成正比。最新數據顯示2月中旬ICE平均每天驅逐出境600人，而截至2024年11月的12個月內，ICE每天驅逐出境的人數約750人。驅逐人數減少，部分與邊境政策變化有關。拜登任內，多數驅逐出境的人是在邊境被捕，但川普關閉邊境、終止庇護程序，邊境逮捕和驅逐的人數也因此減少。

●圖表三 圖表三：ICE拘留的無犯罪紀錄非法移民比率日增

川普政府重點在拘留和驅逐有犯罪紀錄的非法移民 ，多數被拘留者都已被判罪。但最新數據顯示，未經刑事指控而被拘留的人數比率已從1月的6%上升至16%。依目前速度，似乎無法在今年達成拘留或驅逐數百萬人，但這數字仍可能上升。國會共和黨人已提議為ICE等機構增加數十億美元的經費，川普也採取行動增派軍方加入移民執法。