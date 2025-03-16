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詐騙ing／FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻刪

編譯廖振堯
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聯邦調查局(FBI)警告iPhone和安卓用戶，一種新的詐騙來電正在竄起，如果智慧型手機用戶接到這種來電顯示可疑的電話，應立即掛斷，否則可能危及銀行帳戶和個資安全。

每日郵報(Dailymail)報導，新手段比以往的詐騙電話更先進，因為詐騙集團使用「改號」來電顯示，冒充全國各地的銀行或執法機構。他們可能冒充任何人，從當地警察局的工作人員，到美國海關和邊境保護局(CBP)的人員。

FBI官員解釋，一旦民眾接起這些電話交談，另一頭的詐騙集團就會強迫受害者將錢轉給他們假裝代表的機構。詐騙者還可能誘導受害者點入連結、在手機上安裝惡意軟體，使他們的個資處於危險之中。

紐約長島警方表示，最近一名自稱是蘇福克郡(Suffolk county)警察局成員的人打電話給居民，並聲稱該居民身上有逮捕令、要求他們匯款，已發現至少三起此類事件。

FBI官員稱，任何人接到此類電話都應避免向來電者透露任何個人資訊，也不要按手機上的任何按鈕，只需立即結束通話即可。如果懷疑是詐騙集團假冒某機構，那麼可以在該機構的官方網站上搜尋已經過驗證的號碼回撥。

美國民眾還得當心另一類詐騙，雖然手法比前述詐騙電話更為粗糙，但依然要小心提防。FBI提醒智慧型手機用戶，一種新的簡訊會聲稱收件人未繳過路費，例如E-ZPass或其他州公路稅，旨在誘騙駕駛人繳納這些費用。聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)指出簡訊內容可能會顯示所欠金額並附上一個連結，其頁面可輸入銀行或信用卡資訊，全都是網路釣魚(phishing)的手法。

但詐騙分子不會精心挑選目標，許多收到簡訊的民眾要不是沒有車，不然就是與簡訊內的州沒有任何關係。如文章作者便收到一條來自喬治亞州亞特蘭大市、聲稱他未付E-Zpass的簡訊，不過收件人根本沒有E-ZPass、也從未沒有開車經過喬治亞州，所以很容易識破；此外，「哪個政府機構會在未付費用的簡訊打三個表情符號？」

FBI 詐騙集團 喬治亞州

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