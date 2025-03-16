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養生／研究：身體變衰弱 提早9年預警失智

編譯徐薏茹
研究發現，身體衰弱程度與罹患失智風險相關。(圖／123RF)
研究發現，身體衰弱程度與罹患失智風險相關。(圖／123RF)

愈來愈多科學研究認為，阿茲海默症或其風險因子可能在被診斷出的許多年前就顯現徵兆，比先前預期的早。

例如之前發表的一項研究發現，似乎與失智風險增加相關的空間導航(spatial navigation)困難，可能在被診斷出失智的25年以前就顯現出來。

一些身體變化也與更高的罹患失智症風險相關，例如能夠單腳站立的時間長短、步行速度，尤其是與健忘等精神狀況變化一同發生時。

現在有一項新研究發現，衰弱程度提升與失智相關，可能在正式診斷出失智的前九年就顯現。

昆士蘭大學(The University Of Queensland)研究人員分析來自美國、英國超過3萬人的20年跨國數據。

這一發表於期刊「美國醫學會雜誌·神經病學」(JAMA Neurology)的研究發現，研究最終罹患失智症的患者在被診斷出的前九年間，衰弱症(frailty，被定義為多種與年齡相關的健康缺陷累積及生理儲備physiological reserve下降)開始出現並加速發展。

研究作者之一沃德(David Ward)博士告訴澳洲皇家家庭醫生學院(RACGP)：「我們的研究結果顯示，每增加四到五種健康問題，罹患失智症的風險平均提高40%，更健康的人風險較低。」

這代表醫療人員能夠早幾年注意到可能更容易罹患失智的病患。

許多失智症研究僅發現關聯，而非因果關係。

本篇提到的研究並未明確證明衰弱症是失智症的症狀，但沃德博士向RACGP表示：「這一數據表明，衰弱不僅僅只是未被發現失智症的結果，也可能促成發病。」

英國國民保健署(NHS)指出，早期診斷對於失智症很有幫助，因此這一研究資訊可能是有用的診斷工具。

沃德博士指出：「透過理解老化、衰弱和失智之間的關聯，我們可以使用針對性的介入策略，降低風險並提升生活品質。」

澳洲

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