娛樂／新「美國隊長」 首映亮眼後急轉直下

「美國隊長：無畏新世界」主演安東尼麥凱。（取材自IMDb）

今年的首部大製作「美國隊長：無畏新世界」（Captain America: Brave New World，又譯「美國隊長4」）2月中旬上映時，在北美4105家影院獲得8850萬美元的首映票房，超出業界預期。

在該片的拉動下，首映周末的北美總票房達到1.56億美元，不單創下2025年首兩個月的最佳成績，還比之前六個周末的票房成績至少衝高了50%。海內外票房占比方面，國內約47.8%、國際票房52.2%，勢均力敵。

然而，儘管首映票房表現不俗，「美國隊長：無畏新世界」的討論度不高的問題從上映前就已顯現。包括該片在主流社交媒體上的熱度指數僅去年底「死侍與金剛狼」（Deadpool & Wolverine）的一半，甚至比2022年的「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder，又譯「雷神4」）都要低很多。

映前，網路上不乏類似「我以前對漫威 電影充滿期待，但我看到『美國隊長：無畏新世界』的預告片，卻毫無感覺」、「我希望這部電影能拍好，但無法擺脫的一種感覺就是，這電影就是砲灰。請證明我錯了，迪士尼」等留言都獲得很高的讚數。

除此之外，新任美國隊長安東尼麥凱（Anthony Mackie）在義大利 宣傳時關於「美國隊長形象不能代表美國」的言論，在網絡上也激發不小爭議，尤其是觀點偏右翼的一批美國網紅，抨擊他徹頭徹尾的反美。麥凱雖然對此有所澄清，強調自己身為美國人而感到自豪，但負面影響仍讓業界擔心會不利票房。

首映超預期 隔周暴跌68%

「美國隊長：無畏新世界」上映後的情況似乎印證了這些擔憂。該片「爛番茄」新鮮度僅51%，在所有漫威電影中僅優於47%的「永恆族」（Eternals）以及46%的「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania，又譯「蟻人3」）；觀眾映後打分也只有B-級，刷新漫威電影宇宙該項評分的最低值。考慮到這些負面評價，最終能夠獲得如此首映成績，確實是業界不少專家沒料到的。

不出所料，低迷的口碑最終還是拖累了整體票房的後勁。上映後的幾個周末裡，「美國隊長：無畏新世界」雖然坐穩三周票房冠軍，但票房下滑幅度達到驚人的68%，接近2023年「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」在第二個周末的70%跌幅。

檔期無敵手 口碑差難撐表現

進一步分析發現，「美國隊長：無畏新世界」與「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」的相似之處不只於此。兩部作品上映期間，實際上都沒有多少競爭對手，坐擁院線資源優先分配給它們的時段，結果卻都票房表現不佳，這只能說明作品本身的吸引力並不強。

兩年前，「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」同樣也是口碑不佳，最終全球票房未能突破5億美元，院線上映後未能實現收支平衡，是漫威大片中少有的票房失利的案例。如今看來，最新的「美國隊長」也有可能會步其後塵。

「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」的「爛番茄」新鮮度僅46%。（取材自IMDb）

值得注意的是，剔除索尼 聯合漫威出品的幾部電影後，在所有「純血」漫威電影中，第二周末票房跌幅最大的為2019年「驚奇隊長」（Captain Marvel）的78%。而對於美國電影院業者來說，「美國隊長：無畏新世界」票房相較首映大幅下滑，更是一個壞訊號，因為接下來要等到3月21日才會有超級大片、新版「白雪公主」（Snow White）上映，期間北美影院可能又要迎來一段低迷艱難的日子。

「這恐怕已經是漫威電影的新常態了，」美國票房統計機構康姆斯科（Comscore）高級分析師保羅德格拉貝迪安（Paul Dergarabedian）表示，「不可否認，這些電影仍具一定吸引力，但第二個周末達到68%的跌幅，反映美國觀眾對漫威電影的熱情已經不如以往。」

儘管如此，截至3月5日，「美國隊長：無畏新世界」全球票房約3億4194萬美元，表明該片仍有一定的基本盤。這也說明即使漫威宇宙電影的整體質量早已江河日下，但長久培養的老本與民眾的觀影慣性，尤其是面對進入2025年以來同類超級大片的稀缺，最終還是能吸引到大量觀眾捧場。

史蒂芬金之猴子 怪異宣傳超吸睛

而霓虹影業（Neon）出品的限制級驚悚片「史蒂芬金之猴子」（The Monkey，又譯「怪猴」），製作成本僅1000萬美元，在北美約3200家影院首映後獲得1420萬美元票房，成了霓虹影業創業以來第二優秀的首映成績，僅次於2024年7月上映、尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）祕密出演的「長腿」（Longlegs，又譯「長腿怪」）所獲得的2240萬美元首映票房。而這兩部電影的導演恰好是同一個人——奧斯古德珀金斯（Osgood Perkins）。

「史蒂芬金之猴子」劇照。（取材自IMDb）

「長腿」在去年斬獲1.29億美元的全球票房，不少人都將之歸功於霓虹影業的前期宣傳策畫。這一次「史蒂芬金之猴子」的宣傳造勢手法同樣也很有噱頭，包括在教堂舉行葬禮形式的首映禮、在好萊塢墓園舉行試映會、在多家影院的大廳擺放兩米多高的怪猴像等。

該片在上映之前，其預告片點擊率就高達1.09億次，以獨立電影公司出品的恐怖片而言，算是相當好的數據，最終也確實成了今年開年以來預售票房最高的恐怖片，優於之前上映的「狼人」（Wolf Man）、「心眼殺手」（Heart Eyes，又譯「腥心眼」）、「完美伴侶」（Companion）等。

A beautiful service. Thank you to those who stopped by THE MONKEY Merch Pop-up and paid their respects to Uncle Chip.



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獅門影業（Lionsgate）出品的新片「堅不可摧的男孩」（The Unbreakable Boy）首映只獲得250萬美元票房。該片由喬戈恩（Jon Gunn）執導，改編自當事人斯科特勒萊特（Scott LeRette）2014年出版的自傳「堅不可摧的男孩」，講述的是天生患有脆骨病的小男孩奧斯丁靠著家人不懈關愛和他自身堅韌意志，茁壯成長的故事。「沙贊」（Shazam!）主演柴克萊威（Zachary Levi）在片中飾演深受兒子鼓舞的父親一角。

柏靈頓熊 第3集人氣仍旺

索尼影業（Sony Pictures）發行的「柏靈頓：熊熊去秘魯」（Paddington in Peru，又譯「帕丁頓熊3：秘魯大冒險」）則獲得1300萬美元首映票房——相比2016年第二部的1110萬美元北美首映成績，還有了一些進步。

「柏靈頓：熊熊去秘魯」劇照。（取材自IMDb）

「柏靈頓熊」改編自英國作家麥可龐德（Michael Bond）的童書系列作品，一直深受全球觀眾喜愛。2014年上映的第一部的全球票房收入為3.26億美元，2017年第二部的全球票房為2.9億美元。第三部由法國影視公司史都華卡納（Studio Canal）全資投資9000萬美元拍攝，截至3月初全球票房約1.64億美元，要趕上前兩部還是頗有難度。

（取材自澎湃新聞）