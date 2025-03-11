娛樂／馬斯克妹妹被遷怒 自創串流「愛飛」遇退訂潮

伊隆馬斯克妹妹、托斯卡馬斯克創立的「愛飛」串流平台，專門放映浪漫電影。（取材自X平台）

全球首富伊隆馬斯克 （Elon Musk）的商業版圖無遠弗屆，他的弟弟金波馬斯克（Kimbal Musk）也在大哥的拉拔下，成了特斯拉與SpaceX的董事會成員。而家中最小的妹妹托斯卡馬斯克（Tosca Musk）對電影情有獨鍾，不僅是科班出身，還一手創立了串流平台「愛飛」（Passionflix）。早前她接受「好萊塢 報導」（The Hollywood Reporter）專訪，大嘆哥哥伊隆馬斯克近期的言論已經威脅到她本人的電影事業。

專攻女性 只播浪漫愛情作品

「愛飛」（Passionflix）成立於2017年，總部位於亞特蘭大郊區，目前全公司只有九人。光看名字就不難想見，取名跟風串流龍頭「網飛」（Netflix）。不過，和內容包羅萬象的網飛不同，「愛飛」只做浪漫愛情主題的影視作品，專為喜好這類作品的女性觀眾而存在。

雖然「愛飛」號稱用戶遍及全球150個國家及地區，但主要客戶還是集中在美國，平台上的大量作品全都改編自美國暢銷的愛情小說，拍攝經費幾乎全都低於100萬美元，且大多由執行長托斯卡馬斯克親自擔任導演，目前已出品約30部劇情長片外加不少短片和劇集。

相比網飛標準訂戶每個月需繳15.49美元的訂費，「愛飛」用戶每月需要支付的費用只有6.99美元，說貴不貴，但為了觀賞激情又甜美的愛情片而每月付費，確實也需要不小的用戶忠誠度。因此，隨著大哥伊隆馬斯克正式闖入政壇後的一連串舉動，尤其是對於女性群體不很友好的言論，都使得這個訂戶幾乎清一色女性的串流平台帶來不小的負面影響。

早前，托斯卡馬斯克又因為哥哥在川普就職典禮上做出的爭議手勢再次陷入尷尬境地。

在社群媒體上，不少人都將之理解為納粹 的致敬手勢，按照托斯卡的說法，當天就有數百名「愛飛」用戶取消訂閱。而在她為哥哥辯護的社群發文——在她看來，類似手勢與納粹無關，世界各地許多政治領導人都做過類似動作——也被「愛飛」用戶截圖轉發到該公司的官方臉書頁面底下，並且評論說：「對『愛飛』失望透頂。」更有許多用戶紛紛附和轉發表示，「真是讓人噁心！」

Remarkably disappointed in @NewsHour for spreading such a hateful lie. Do better.



Also, I think you can come up with better adjectives than “billionaire”. I suggest: Innovator, entrepreneur, engineer, rocket scientist, Achiever of the American Dream. https://t.co/BbOS0bGXGP — Tosca Musk (@ToscaMusk) 2025年1月21日

這次接受「好萊塢報導」專訪時，托斯卡仍為大哥辯護，堅稱他們全家都並非白人至上主義者。她說，自己過往一直都是民主黨的支持者，甚至贊助不少錢支持民主黨的競選活動。「我深愛我的家人，我會永遠支持他們，但有時候他們的信仰也會被強加在我身上。其實不然，每個人都是獨立的，有自己的信仰體系。」她解釋。

從小瘋愛情小說 感嘆現在沒人要拍

托斯卡馬斯克1974年7月20日出生在南非，1979年，也就是南非離婚宣告合法化的第一年，她的母親梅耶（Maye Musk）就選擇離婚，那年她才五歲。和大哥伊隆不同，之後的歲月裡，托斯卡一直跟隨母親生活。15歲那年，她們搬到了加拿大，在母親的鼓勵下，托斯卡開始拓展自己的藝術興趣，入讀溫哥華英屬哥倫比亞大學電影系。

托斯卡馬斯克（左）與母親梅耶馬斯克（右）。（取材自IMDb）

25歲時，在大哥的資金幫助下，托斯卡開始自編自導她的首部長片，但電影沒能完成。數年後，她終於在美國艾恩電視台（Ion Television）完成了自己的首部作品。那是一部名為「你對我施了魔法」（You Cast a Spell on Me）的電視電影，走的是魔法和愛情相結合的路線，而那也正是她從小就最喜歡的故事類型。

2017年，她從遍布美國各地的愛情小說讀書會入手，吸引創始會員，靠著預付費和來自其他投資商的注資，終於辦起了「愛飛」串流平台。時至今日，「愛飛」究竟有多少訂戶，托斯卡始終不願公布，但她透露：訂戶費已足夠她每年製作六部新片了。

托斯卡馬斯克表示，自2020年以來，美國的愛情書籍銷量在四年裡翻了一倍多，證明市場非常龐大；但反映在影視作品領域，顯示這一類型卻並未獲得好萊塢主流的足夠關注。她表示：「屬於我們時代的「新娘百分百」（Notting Hill，又譯「諾丁山」）和「當哈利碰上莎莉」（When Harry Met Sally...）在哪裡？這些都是我成長過程中最喜歡的電影，但現在卻明顯供不應求，而這也為我們帶來了機會。」

新片被抵制 原著小說作者力挺

今年6月，「愛飛」即將推出名為「黑匕首兄弟會」（Black Dagger Brotherhood）的新片，而這也是托斯卡迄今為止投入最大的一部作品。它改編自女作家J·R·沃德（J.R. Ward）的暢銷書系列，講的是吸血鬼愛情故事，自2005年至今，已連載了23部，尚未完結。在此之前，她投入最大的項目是改編靈感源於「暮光之城」（Twilight）的同人小說「加布里埃爾三部曲」（Gabriel's Inferno）。

「黑匕首兄弟會」海報。（取材自臉書）

也就是在這次的退訂潮中，就有對馬斯克感到不滿的用戶，公開呼籲「加布里埃爾三部曲」的作者西爾維恩雷納德（Sylvain Reynard）取消與「愛飛」的合作。對此，這位真實身分從未曝光，只以筆名行走天下的作家，倒也態度堅定地表示，「過去，在政治上，人們不會對別人的家人下手。托斯卡在改編我這三部曲時做得很好，我期待著與她繼續合作第四本。」

採訪中，托斯卡也不得不承認，現在公司面臨的最大挑戰就是如何留住那些用戶，不光是因為大哥的影響，也因為「愛飛」畢竟是家小平台，除了自己拍攝的幾十部作品外，過往還花錢從派拉蒙影業（Paramount Pictures）和米高梅影業（Metro-Goldwyn-Mayer）等好萊塢電影公司買了不少愛情作品的串流平台版權。但是，自從派拉蒙在2021年推出Paramount+和亞馬遜在2022年收購米高梅之後，這些內容要麼變得更加昂貴，要麼完全就不再願意出售給別家串流平台。

（取材自澎湃新聞）