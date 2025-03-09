報稅總覽篇／抵稅或扣除 哪個對納稅人較有利

「抵稅額」每減少一元，納稅人就能少繳一元稅金或拿回一元退稅，直接減輕繳稅負擔。(圖／123RF)

「抵稅額」(tax credit)有利？還是「扣除額」(tax deduction)對納稅人較為有利？

投資理財網站Investopedia分析，「抵稅額」讓納稅人減輕繳稅負擔，是可以拿到手的金額，「扣除額」則是讓應稅收入(taxable income)變少，相較之下「抵稅額」對納稅人來說，通常比「扣除額」更加實惠，兩者都適用的納稅人則要透過試算，找出對自己較有利的選項。

「抵稅額」每減少1元，納稅人就能少繳1元稅金或拿回1元退稅 ，直接減輕繳稅負擔。

「扣除額」分「標準扣除額」(standard deductions)與「列舉扣除額」(itemized deductions)。(圖／123RF)

「扣除額」則是讓納稅人報稅 時應稅收入減少而已。

「抵稅額」可以透過各種方式取得，例如購買電動車、乾淨能源居家設備、人生首次購屋以及購過市場平台購買健康保險，都有不同金額的抵稅福利。

「抵稅額」分為「可退款抵稅」(refundable credit)、「不可退款抵稅」(non-refundable refundable tax credit)、「可部分退款抵稅」(partially refundable refundable credit)。

某些納稅人的收入並未達到報稅門檻，「可退款抵稅」(refundable credit)仍有資格拿到退稅。協助納稅人與家庭減輕健保保費開銷壓力的保費抵稅額(premium tax credit)就屬於「可退款抵稅」。

勞動所得稅抵免 易遭忽略

適用於中低收入 勞工的「勞動所得稅收抵免」(Earned Income Tax Credit，EITC)也是「可退款抵稅」，但數百萬民眾適用「勞動所得稅收抵免」資格卻未申請，包括撫養孫子孫女的祖父母、退役軍人、居住偏鄉地區，以及不久前剛離婚、失業或經濟出現驟變的納稅人。

「不可退款抵稅」意指納稅人需要繳交的稅款一旦為零，剩下來的抵稅金額就拿不到退稅。對於低收入民眾來說，「不可退款抵稅」可能產生「看得到卻拿不到」的負面影響。

Investopedia指出，「不可退款抵稅」效期只限報稅年度當年，不會延續到下一個報稅年度。領養兒女抵稅額、房貸利息抵稅額以及就業機會抵稅額，都屬於「不可退款抵稅」。

「可部分退款抵稅」指可以拿到部分退稅，「美國機會稅收抵免」(American Opportunity Tax Credit)便是一例。

根據「美國機會稅收抵免」規定，納稅人如果使用2500元抵稅額度之前，應繳稅款就已經降到零，剩下來的抵免額度將可領回40%或1000元，以金額較低者為準，拿回退稅。

「扣除額」分「標準扣除額」(standard deductions)與「列舉扣除額」(itemized deductions)。

「標準扣除額」適用所有納稅人，可以自動申報，額度依照報稅身份而訂，夫妻合併報稅的抵扣額度最高。「列舉扣除額」必須列舉抵扣項目，例如住家或汽車做為生意使用的開銷、贍養費、學貸利息、教學花費等。如果所有抵扣金額超過「標準扣除額」，「列舉扣除額」對納稅人就比較有利。

比較1000元「抵稅額」與1000「扣除額」對納稅人的實際影響差異：1000元「抵稅額」可以讓繳稅3000元馬上降成2000元，1000「扣除額」對於屬於12%稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)的納稅人來說，應稅收入減少1000元，等於只減少繳稅120元。