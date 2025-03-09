報稅讀者分享篇／按時繳稅卻被罰款？ 他們和國稅局過招

國稅局通知補繳罰款，先說是欠稅罰款，後又說是每月預扣不足；一番折騰。此為示意圖。(圖／123RF)

我們從2024年7月中就開始和美國聯邦政府的國稅局 (Internal Revenue Services)糾纏至今，也算是在此生活超過半世紀後又一新經驗。

突被國稅局通知欠稅

起因是7月中，我們突然收到國稅局通知，說我們欠稅，要補繳罰款130元。我們的最初反應，這大概是詐欺集團的詐騙信，本想不理，但經各方調查後，確定是國稅局通知，就打電話去問。但這電話往來經過轉部門、等回電、就搞了好幾天。

後來是國稅局西維吉尼亞州 (West Virginia)的辦公室回覆，說我們的報稅 直到6月18日才收到，遲交了稅。

早已扣款卻延遲登錄

我們50幾年來從沒晚報過稅，這下又想一定是郵局耽誤，就去郵局查問，但因我們沒寄掛號，郵局無法提供證明，我們在4月15日前已寄出報稅款。正一籌莫展之際，老伴想到銀行存提款紀錄，一查國稅務局已在4月16日提取了我們所交的稅款。

又是數天電話折騰，才找到一個西維吉尼亞州辦公室稅務員，證實已如期收到我們稅款，至於為何4月16日收到稅款到6月18日才登錄？這兩個月錢在哪裡？並無答覆。

要求撤罰款一波三折

我們要求對方改正及收回罰款，他說這不是他的部門所能作的事，要我們填一個代號「843」的申訴表，附上證明文件，按址寄去另一個在西維吉尼亞州的部門，並說回信可能要等六到八周。於是我們又從網上，下載並填妥該843表，附上銀行4月稅款已被提領的證明，一併寄去。本以為這事到此就會結束了。誰知9月初，我們又收到第一個部門的第二封罰款催繳信，可見國稅局「左手」不知「右手」做什麼的缺乏聯繫。

又是一輪電話往返，最後西維吉尼亞州辦公室回覆，說根據他們調查，我們沒遲交，而且我們已填843申訴表，所以就靜等正式回信，他會要第二封罰款催繳信暫停處理，並說10月11日可去在喬治亞州羅馬城(Rome)的國稅局(CARE)要求協助處理。

被指每月扣繳錢不足

10月11日，訂了上午11時的約會，羅馬城在距我們住地、北方50多哩處，因對羅馬城不熟悉，又怕遇到交通事故，我們早上9時就出門上路。找到國稅務局辦公室後，兩名稅務員看完我們的資料，說罰款是因為我們每月預扣所繳的錢不足。4月年度報稅時，如要補交超過1000元的，就要依按季算出所欠款的利息稅罰款。

這真是聞所未聞，我們到底是按年繳稅，還是按季繳稅；老伴和她們力辯，她們推說電腦是依法規算出，他們只能依法辦理。此行完全於事無補。

我們也寫了信給本州的兩位參議員(senator)和本區的國會代表(congressman)，目前有一個參議員回信說，已派員檢視此事。國稅局12月底又來信說，還要60天才能明確答覆，那就是2025年的事了。

有朋友說，這罰款錢也不是那麼多，犯不著這麼麻煩，繳了算了。但問題不弄清楚後果堪虞，下一回繳稅又會怎樣呢？

國稅務局辦公室稅務員查核文件，多回覆依法辨理。(圖／123RF)

感受到「打不過衙門」

我不知別人是否遇過這事，但這是我們50多年繳稅以來首次遇到。經過這次折騰使我們認識到，老美所說的「你打不過市政府(衙門)」是真的。

我們也同時發現，報稅雖是每年一次，但如果每月少繳了，即使你年度報稅時繳足，仍要按每月少繳的錢算利息罰款。而每月多繳雖沒事，但稅務局也只把年度該繳的稅，多出部分退還，並不把每月多繳的錢的利息算出，退給報稅人，這不是國稅局占老百姓便宜的「陰招」嗎？

後記：

我們於今年2月22日，收到由堪薩斯市國稅局的 (IRS Kansas City office) 寄來的最後通知，罰款非繳不可，不然要扣押封控 (seize) 我們的銀行帳戶。夠狠的了，但罰款卻是要寄到猶他州國稅局 (Utah)，而且沒列明款數。次日收到參議員的回覆，說這是國稅局的法規，他們無能為力，而且罰款已增加到137元。若沒收到參議員的信，我們仍按當初的130元寄去，這少的7元又還會有麻煩。國稅局的組織結構，及其稅務人員的素質效率，讀者據此可見一斑。

放著百萬逃稅的大戶，他們束手無策，卻對我們小民沒繳不合理的區區130幾元，窮追猛打到這地步。個人覺得馬斯克的效率部，要整飭國稅局，也不無道理。

我們已請我們的「退休金辦公室」，每月多扣預繳稅金，但那要從今年2月開始。所以我們的2024年的稅，仍會遇到同樣的問題。