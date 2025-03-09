報稅提醒篇／投資加密貨幣 可能成為國稅局查稅目標

國稅局最近接受財政部稅務管理督察長建議，重新制定查稅覆蓋率計算方法，將執法力道集中在高收入人士、大型企業或關係錯綜複雜的合夥企業。但一般老百姓若誤踩地雷， 也有可能成為查稅對象。(美聯社)

國稅局 對富豪加強查稅，但一般老百姓若誤踩地雷， 也有可能成為查稅對象。

根據CNBC報導，財政部 稅務管理督察長(Treasury Inspector General for Tax Administration，TIGTA)去年底提出報告表示，國稅局接受TIGTA建議，重新制定查稅覆蓋率計算方法，將執法力道集中在高收入人士、大型企業或關係錯綜複雜的合夥企業。

財政部去年也證實國稅局已從「高收入、高資產納稅個人」追繳到13億元所得稅。

2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；同月聯邦財政部也要求國稅局，不得將上述查稅經費用於年收入低於40萬元的小型企業或家庭的稅務調查。

根據最新資料顯示，從2013年至2021年間所有提交的納稅申報表，截至2023財年底，國稅局針對0.44%個人與0.74%企業進行抽樣查稅。

2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；但財政部要求國稅局，不得將上述查稅經費用於年收入低於40萬元的小型企業或家庭的稅務調查。(美聯社)

但是，不管是富裕階層還是普通納稅人，以下三個報稅 漏洞都容易引起國稅局注意，而被列為查稅對象。

1.國稅局容易發現未申報的收入：稅務專家希爾頓(Eric Hylton)指出，雇主與金融機構使用稅務申報表(例如W-2或1099表格)直接向國稅局申報你的所得，國稅局一旦有了資料，就容易發現不完整的報稅，可輕鬆追繳所得稅。

2.納稅人必須提供每個扣減項目的依據：希爾頓說，還有一個報稅地雷就是不合常理的扣除項目，例如報稅人年收入7萬5000元，卻申報1萬5000元或2萬元慈善扣除額，可能引起國稅局懷疑。

希爾頓強調，凡是申請所得稅減免需要有「每個扣除項目」的具體憑證，只要憑證不足，就會不允許申報減免。

3.加密貨幣投資者面臨國稅局執法：國稅局去年7月提出加密貨幣報稅指南，從2026年起，分階段實施強制申報，涵蓋的內容包括2025年的投資活動。

會計師事務所律師克里奇(James Creech)表示：「每個人都在等待這項執法啟動後掀起的浪潮。」