我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

報稅提醒篇／投資加密貨幣 可能成為國稅局查稅目標

編譯俞仲慈
聽新聞
test
0:00 /0:00
國稅局最近接受財政部稅務管理督察長建議，重新制定查稅覆蓋率計算方法，將執法力道集中在高收入人士、大型企業或關係錯綜複雜的合夥企業。但一般老百姓若誤踩地雷， 也有可能成為查稅對象。(美聯社)
國稅局最近接受財政部稅務管理督察長建議，重新制定查稅覆蓋率計算方法，將執法力道集中在高收入人士、大型企業或關係錯綜複雜的合夥企業。但一般老百姓若誤踩地雷， 也有可能成為查稅對象。(美聯社)

國稅局對富豪加強查稅，但一般老百姓若誤踩地雷， 也有可能成為查稅對象。

根據CNBC報導，財政部稅務管理督察長(Treasury Inspector General for Tax Administration，TIGTA)去年底提出報告表示，國稅局接受TIGTA建議，重新制定查稅覆蓋率計算方法，將執法力道集中在高收入人士、大型企業或關係錯綜複雜的合夥企業。

財政部去年也證實國稅局已從「高收入、高資產納稅個人」追繳到13億元所得稅。

2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；同月聯邦財政部也要求國稅局，不得將上述查稅經費用於年收入低於40萬元的小型企業或家庭的稅務調查。

根據最新資料顯示，從2013年至2021年間所有提交的納稅申報表，截至2023財年底，國稅局針對0.44%個人與0.74%企業進行抽樣查稅。

2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；但...
2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；但財政部要求國稅局，不得將上述查稅經費用於年收入低於40萬元的小型企業或家庭的稅務調查。(美聯社)

但是，不管是富裕階層還是普通納稅人，以下三個報稅漏洞都容易引起國稅局注意，而被列為查稅對象。

1.國稅局容易發現未申報的收入：稅務專家希爾頓(Eric Hylton)指出，雇主與金融機構使用稅務申報表(例如W-2或1099表格)直接向國稅局申報你的所得，國稅局一旦有了資料，就容易發現不完整的報稅，可輕鬆追繳所得稅。

2.納稅人必須提供每個扣減項目的依據：希爾頓說，還有一個報稅地雷就是不合常理的扣除項目，例如報稅人年收入7萬5000元，卻申報1萬5000元或2萬元慈善扣除額，可能引起國稅局懷疑。

希爾頓強調，凡是申請所得稅減免需要有「每個扣除項目」的具體憑證，只要憑證不足，就會不允許申報減免。

3.加密貨幣投資者面臨國稅局執法：國稅局去年7月提出加密貨幣報稅指南，從2026年起，分階段實施強制申報，涵蓋的內容包括2025年的投資活動。

會計師事務所律師克里奇(James Creech)表示：「每個人都在等待這項執法啟動後掀起的浪潮。」

國稅局 報稅 財政部

上一則

報稅提醒篇／會計師建議報稅應趁早 尤其是「紙本」報稅者

下一則

報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩

延伸閱讀

華女賣房遭國稅局罰2萬 2年才知原委 持綠卡卻被當外國人

華女賣房遭國稅局罰2萬 2年才知原委 持綠卡卻被當外國人
不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因
國土安全部要求提供「無證移民報稅地址」IRS暫拒絕

國土安全部要求提供「無證移民報稅地址」IRS暫拒絕
理財稅務講座／國稅局：受災戶可延期報稅

理財稅務講座／國稅局：受災戶可延期報稅

熱門新聞

乾旱和降水期交替，使地下含水層收縮或膨脹，類似的波動還出現在舊金山灣區的聖塔克拉拉 。(圖／123RF)

美國現象／加州這些區域正在下沉

2025-03-02 01:23
皮克斯動畫新劇「勝與敗」更改了跨性別角色。（取材自IMDb）

娛樂／川普取消DEI政策 迪士尼變性角色改成男孩

2025-03-02 13:00
台灣的音樂劇「勸世三姊妹」登上紐約外百老匯。(主辦方提供)

封面故事／勸世三姊妹 與亡魂和解

2025-03-02 14:20
味道佳美之五香蔥油餅

料理功夫／質樸的美味 五香蔥油餅

2025-03-02 01:12
台灣師大教授梁孫傑費時超過10年翻譯愛爾蘭文豪喬伊斯巨作「芬尼根守靈」，為漢語界首見全譯版，他希望譯本有助讀者閱讀喬伊斯的作品。(中央社)

每周一書／英美文學最難懂巨作「芬尼根守靈」 他翻譯了10年

2025-03-02 01:19
如果川普取消所得稅，可能會對納稅人產生淨工資增加等五種影響。(圖／123RF)

理財百科／取消所得稅？ 5影響1次看

2025-03-02 12:51

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年