旅遊／埃及去來 看繁華成歷史

吉薩金字塔群。（圖作者提供）

埃及 擁有五千多年的歷史，尼羅河流經此地，孕育了不朽豐富世界文化遺產，屬四大古文明國之一，土地面積有一百萬平方公里，人口逾一億，是值得參訪的文明古國。

去年9月7日清晨抵達埃及第二大城市亞歷山大港，該城是由亞歷山大所建，迄今已逾2300年，名聞遐邇，目前人口334萬，下榻旅館面對是地中海，由樓上陽台俯瞰，海面盡是弄潮的年輕男女，海岸線蜿蜒曲折數十公里，沙灘上布滿了大小不一的遮陽傘，構成一幅美麗的畫面，在這酷暑的日子裡埃及人喜歡來此度假，許多國外遊客選擇來此觀光 。

亞歷山大港。（圖作者提供）

曲折金字塔 留下錯誤

第二天我們來到埃及首都開羅，先參訪沙卡拉的階梯金字塔，這座法老左塞陵寢是世上第一座金字塔，距今有4700年之久。接著我們又去到另一處遺址，區內擺設躺臥的拉姆西斯二世石灰岩巨像，高10.3公尺，神廟外邊一座雪花石膏人面獅身像，笑臉迎人狀極可愛。

中午抵達塔舒爾拜訪曲折金字塔和紅色金字塔，前者在興建之初算錯角度，成了「曲」字型的金字塔，法老斯尼夫魯不滿意，重新選址興建另座金字塔稱紅色金字塔，最後成了他的陵墓，也是第一座圓錐型的金字塔，成為日後興建的範本。當天進入陵墓內探訪，可惜裡面空無一物，留下來只有遺憾。

次日造訪吉薩金字塔群，被譽為世界七大奇景之一。吉薩金字塔群由三座大金字塔組成，分別是古夫、卡夫拉和門卡烏拉。它們旁邊另有三座小金字塔，分別是三位皇后的陵墓，六座金字塔一字排開，宏偉壯觀。

人面獅身 智慧力量象徵

最後來到人面獅身像前，它的位置鄰近卡夫拉金字塔，據說有一天法老親自檢視自己的陵墓，發現旁邊有顆棄石，找了石匠為自己雕刻人面獅身像，目的無他，只為彰顯自己何其偉大；頭像代表他具有非凡的智慧，獅身代表力量，兩者結合，成為睿智勇武的法老。

卡夫拉金字塔旁人面獅身像。（圖作者提供）

中午在Marriott Hotel用餐，它的位置面對吉薩金字塔群，成了最佳觀景點，用餐期間領隊告訴我們1943年11月25日，二戰時期三位領袖中國蔣介石、美國羅斯福及英國邱吉爾在此簽訂開羅宣言，與歷史場景的巧遇，實屬意外收穫。

埃及博物館一樓層內部展間。（圖作者提供）

下午參訪埃及博物館，館內收藏12萬件珍品，分別展示物件有古王國時期、中王國時期及新王國時期，其中最具代表性的展物是拉姆西斯二世的巨型站立雕像、納爾邁調色板、法老左塞雕像、法老古夫雕像及法老圖坦卡門的陪葬品等，每件真品都有千年之久。除了這座博物館，附近還有另座國家文明博物館，展示埃及各時期文物外，整個地下樓層擺放木乃伊，其中包括22具3000年歷史的古埃及法老和王后的木乃伊，每具都保存良好，栩栩如生，讓人嘖嘖稱奇。

躺臥的拉姆西斯二世石灰岩巨像。（圖作者提供）

清真寺居高 遠眺舊開羅

埃及在七世紀後被回教帝國統治，信仰也從多神教變成一神「阿拉」的伊斯蘭教，因此在開羅地區隨處可見清真寺及叫拜塔，在這眾多清真寺中有一所叫穆罕默德阿里清真寺，建築物形似伊斯坦堡的藍色清真寺，內部巨大圓頂垂吊的燈飾散發出優美的光芒，莊嚴富麗，碉堡居高臨下，可遠眺整個開羅舊市區。

穆罕默德阿里清真寺。（圖作者提供）

在離開此地後去了新市區，最引人注目的景點就是沙達特總統紀念碑，原是為了紀念1973年10月中東戰爭喪生的埃及士官兵，廣場寬闊，有數尊大砲陳列在那兒供人參觀，而沙達特總統迄今仍受埃及老百姓愛戴，難以忘懷。

沙達特總統紀念碑。（圖作者提供）

9月10日搭機前往亞斯文市，參訪大水壩。水壩於1970年完工啟用，供發電、灌溉、觀光及水位調節等多種用途，當初因部份資金及技術是由蘇聯協助，完工後在旁興建一座水壩紀念碑，供後人紀念埃蘇友誼長存。

我們接著前往菲萊神殿，神廟供奉伊西斯女神，該殿以石雕及石壁浮雕上的神話故事聞名，1979年被聯合國教科文組織評定為世界文化遺產。離開此地後轉赴下一個景點--未完成的方尖碑，在導遊解說下，了解古時工匠如何選擇石材及製作過程，若有任何瑕疵，方尖碑是無法放置在神殿前，只有棄置一途。

菲萊神殿。（圖作者提供）

阿布辛貝神殿 最為壯觀

在眾多神殿中，最為壯觀的是阿布辛貝大神殿，去一趟車程來回得花上七、八個小時，一早天未亮大家就整裝出發，巴士飛馳在公路上，兩旁所見全是沙漠，四小時後抵達目的地。原神殿位置在集水區的下方，現在這片水域叫納瑟湖，當初興建大水壩，工程人員將整座神廟切割成一塊一塊，然後一件件移至目前的位置，工程浩大，每座石像、碑文、立柱、浮雕等都精準到位，與先前的神殿毫髮不差，讓人看了嘆為觀止。

阿布辛貝大神殿。（圖作者提供）

神殿前四座21公尺高的巨型拉姆西斯二世雕像坐立在那兒，望之儼然，而下方的小雕像是他的兒女，頂部24隻狒狒雕像代表一天24個小時，走進長廊，兩邊分別站立拉美西斯二世雕像，雙手交叉胸前，面面相對，相看兩不厭，也印證傳說中他有強烈自戀狂。側室的小房間多是各種不同的浮雕，精湛工藝讓人折服，每幅畫面都在表彰他的功績，至今埃及人仍以他為榮。神殿旁有一座較小的神殿，是為他的愛妻妮菲塔莉興建，讓人羨慕這對神仙鴛鴦恩愛至死不渝。

接下來幾天我們乘坐尼羅河郵輪，一邊欣賞兩岸風光，同時順道參訪河岸邊的幾處景點，首站來到埃德福神殿，是獻給天神霍魯斯，入口處左右各有一座霍魯斯的鷹頭雕像，再往前行是塔門，入內是多柱大廳，有各種裝飾，精雕細琢，在迴廊中有一幅浮雕最為吸睛，是霍魯斯接受天神祝福，將代表上、下埃及雙皇冠戴在他的頭上，工藝精美令人印象深刻。

中午要過尼羅河的伊斯納水閘，閘口兩邊水位不同，一高一低，水面上的遊船不少，大家必須排隊等候通知，此時有些小販划著小船停靠郵輪邊，投擲商品至甲板上，與遊客相互叫價，若雙方滿意，顧客取物，將錢擲回小販船上，讓我大開眼界。沒多久船進入水閘區，船緩緩駛出，接續後邊的行程。

卡納克神殿 花1300年建造

下船後來到上埃及古城底比斯附近有卡納克神殿與路克索神殿，前者建物群時間綿延長達1300年之久，歷經最早中王國時豎立神廟地基，及第三十王朝後期建立第一座塔門，到哈特謝普女王父親興建的方尖石碑，至拉美西斯三世加建的南廻廊和穿過羊面獅身像大道，每次增添都豐富了卡納克神殿的宏偉，除此之外還有拉美西斯二世的雕像和多柱大廳及殿內數千件浮雕作品，令人讚嘆稱奇。

卡納克神殿多柱廳一偶。（圖作者提供）

當太陽平西，我們來到路克索神殿，迎面是神殿通道，兩旁有一長排的人面獅身像列隊歡迎我們，再往前行有頭戴雙皇冠拉美西斯雕像及方尖石埤，顯得整體神廟極為壯觀。

卡納克神殿獅身羊面像步道。（圖作者提供）

隔日早餐後離開遊船，上了巴士趕往帝王谷。新王朝十八王國時期，法老圖特摩斯一世想尋覓一處不被打擾的長眠地方，最後落腳在帝王谷，這裡一共有60座帝王陵墓，當日我們只參觀三座法老陵墓，每座地下宮殿的牆壁和天花板布滿五彩壁畫，加上華麗的裝飾，巧奪天工，震憾人心。

帝王谷法老墓穴內走道。（圖作者提供）

車行下個景點孟農巨像，兩座巨像矗立在尼羅河西岸和帝王谷之間原野上，原本在巨像後有座神殿紀念法老阿蒙荷特普，如今神殿消失，不知去向，孤零零留下風中殘燭的兩座巨像，述說他們主人的故事。

孟農巨像。（圖作者提供）

哈特謝普女王 發展商貿

最後一站來到哈特謝普女王祭殿，她是埃及第十八王朝女王，是圖特摩斯一世與皇后唯一的孩子，繼位後握有絕對的權力，對外停止戰爭，發展商貿，執政期間國富民安，受民愛戴。她的祭殿有三層樓台，其中有一部分是在懸崖上開鑿的，宏偉壯觀，正前方是一寬廣步道，循序前進，由階梯往上進入第二樓台有哈特露女神殿，在牆壁上有女神以牛的形象的雕刻，到了第三層樓台有一排哈特謝普女王雕刻像，每位都頭戴代表上下埃及的雙皇冠，而且都以男性之姿出現，不只衣服髮型男性化，甚至還黏有法老假鬍子，可比中國武則天，巾幗不讓鬚眉。

哈特謝普女王祭殿。（圖作者提供）

我們的行程也接近尾聲，離開此地後轉往紅海一度假勝地胡卡達，準備從那兒搭飛機經開羅打道回府，回想這趟旅程從古老的埃及再次走進現代，整整有五千年歷史，曾經繁華王朝也如滄海一粟，如今成為歷史洪流的片段記憶。

小啟

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