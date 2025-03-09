旅遊／印度叢林 獵遊百獸之王

小老虎的眼神清澈如‌水、明亮溫和。（圖作者提供）

「我要去印度 看老虎！」自從看過李安的電影「少年Pi」後，這個聲音一直縈繞腦海，久久不散。

已經去過非洲五次，無數次的獵遊，看到了成千上萬的野生動物。但心中總是留有遺憾，不是還沒有看到百獸之王老虎嘛。

是時候去印度，去真正零距離地接觸和感受百獸之王--老虎。

印度是個歷史悠久的文明古國，擁有著絢麗多彩的文化古蹟，絕美的自然風光，這些並不足以打動我的內心，讓我把印度排在此生想完成的事項之前列。

現如今網絡發達，對印度的認知大都是「髒亂差」，印度手抓飯、上廁所用手、有些火車、公交車上掛人、女人在印度旅行不安全等；甚至當有些朋友得知我們已經決定要去印度時，不無擔憂地告訴我們，最近在印度剛剛又發生了聳人聽聞、臭名昭彰的，對外國女遊客的「輪姦」。

千難萬險，竟然是百獸之王老虎，吸引我們來到了印度。

半夜裡到達，晨曦中出發，新德里的第一印象：到處在基礎建設，欣欣向榮、蓬勃發展，像極了改革開放初期的中國。

女兒觀察著路況，突然問：「老媽，你認為特斯拉馬斯克 的無人自動駕駛能在印度實現嗎？」

高速公路上擠滿了公交車、私家車、摩托車，自行車、大板車穿插其間，神牛、驢子、猴子、山羊、狗狗們大搖大擺，甚至還有大象、駱駝呢…「啊哈哈，難！」我說。

此番運氣不錯，找到了一家印度最有名的老虎獵遊公司。老闆沙拉德既是老虎保護專家，又是赫赫有名的野生動物攝影專家。據說，一年中他有半年鑽在叢林深處拍動物。

吉姆科比特 唯一可過夜

沙拉德在印度眾多的老虎國家公園中推荐了三家，我們來到了第一家吉姆科比特國家公園。

沙拉德特別強調，吉姆科比特不僅是印度唯一允許在公園裡面過夜的老虎國家公園，也是自然風景最優美迷人的國家公園。

下午到達後，匆匆扒拉了幾口中飯，就被嚮導波比催促著出發，跟隨著其他車輛一起行駛進了叢林深處。

旅行社為我們母女倆安排了一個司機，一個嚮導。如果說司機是負責行程安全的，那麼這個掌握各種動物知識的嚮導的職責，就是盡量讓我們的行程變得有趣而豐富，當然前提是要能看到老虎，否則來了等於白來。

一個經驗豐富的司機、一個閱歷資深的嚮導，完美獵遊之旅的基本條件已經備足，接下來就得看運氣和機遇了。

從下午三點開始，我們已經在這條小溪旁守候了二個多小時。嚮導波比說，昨天，帶著三個小虎崽的虎媽捕到一頭梅花鹿，四頭老虎已經從昨天吃到了今天，嚮導和司機能隱約聽到遠處小虎們的嬉戲耍鬧聲。

我和女兒支著耳朵仔細聽，四周除了潺潺流水聲和不遠處孔雀偶爾的鳴叫聲，沒有聽到任何老虎的聲音。

國家公園裡聽到最多的是孔雀的叫聲。（圖作者提供）

頂不住時差，聽著聽著我就歪頭睡著了，其間的獵遊車來來往往，最後只剩下包括我們車在內的三輛車還在原地堅守著。

守候的獵遊車。（圖作者提供）

再過半個多小時必須開回營地，否則導遊和司機都會被處罰，時間所剩不多了。

四虎突鑽出 小虎不怕人

「老虎，出來啦」，波比拍拍我的肩膀。「啊，有老虎」，我魂飛膽顫，一骨碌坐了起來，儼然已經忘記自己身在何處，頭不小心撞到了越野車的欄杆，一陣疼痛把我從睡夢中徹底驚醒，聞虎色變。

「哇塞，四頭老虎啊」女兒激動極了，邊說邊手忙腳亂地拉鏡頭。叢林深處，一頭又一頭的老虎鑽了出來。

沒等我看清牠的真容，謹慎的虎媽一閃而過，鑽進了一顆巨大的灌木叢中，倒是三頭8個月大的小老虎好奇心十足，無所畏懼的朝著我們的車走了過來。

除了相機的咔嚓聲，周圍一片寂靜。我摒氣斂息，瞪眼咋舌 ，不敢相信自己與百獸之王老虎靠得如此之近，只要一伸手就能摸到老虎的屁股。

離我們最近的這頭小虎，牠美麗的毛色斑紋在夕陽的照耀下閃閃發亮，眼睛炯炯有神：牠頭頂著莊嚴神聖的「王」字，大搖大擺走路的樣子威風凜凜。

老虎經過我們車的一瞬間，我和老虎四目相對，我的老心臟砰砰亂跳，這頭老虎只要稍微往上一撲，從半空中躥下來，下一秒我就會成為老虎們的美味佳肴。

可是，我卻分明看到了小老虎看著我的眼神清澈如‌水、明亮溫和。突然間，心裡似乎有一股暖流在小小的心房中穿梭，淚水從我眼眶中輕輕滑落…

有句成語叫做「初生牛犢不怕虎」，套在此刻，初生小虎不怕人呢！

初生小虎不怕人。（圖作者提供）

Dhikala區 壯麗奇景懾魂

第二天五點起床，六點出發。

吉姆科比特國家公園分為五大區域，我們所在的是風景優美的Dhikala區。

清晨的低溫超出我的想像，後悔沒帶上小羽絨服。以前出門隨身帶，這次老想著印度的悶熱天氣，失算了。我給自己包裹了五層，還是感覺有些寒冷，盼著太陽早點出來。

森林裡，清幽恬靜的環境帶有濃濃的非洲森林情調，空氣中瀰漫著原始的氣息和陣陣幽香。

國家公園的生命線Ramganga河流安靜到水面紋絲不動，遠處的山脈、希瓦里克丘陵、大山谷、開闊的草原和近處的草甸子、花草地、小溪、叢林，勾勒出一幅如詩如畫般的天地奇景。

當太陽從國家公園最大的樹冠上升起時，梅花鹿母女走進了我們的視野，這種漂亮的動物是這個多樣化自然保護區的數百種動物之一。

而此刻，老虎、花豹、印度野豬、灰葉猴和亞洲象也在這些草原、河流和茂密的森林中漫步和覓食。

亞洲象愉快地享受著早餐。（圖作者提供）

望天、瞰地，每一處都是懾人心魂的壯麗奇景。

難怪，這個國家公園得到了自然和野生動物攝影名師沙拉德的強烈推薦。

難道好運都被我們在第一天用光光了？

接下來二天的獵遊，除了第三天上午看到了很遠處的大樹叢中，三頭小老虎模糊的身影和動作，再也沒有追尋到老虎。

虎姊和虎妹 各自有領地

嚮導波比介紹，昨天與我們親切打招呼的三頭小老虎的媽媽大約4歲左右，8個月大的三胞胎虎娃是她的頭胎。

Ramganga河流的這邊是她的領地，河流的另一邊則是她雙胞胎妹妹的領地。因此，虎姐被命名為「This side ， 這一邊」，虎妹則叫「The other side，另一邊」，而虎妹「另一邊」生了四個虎娃，大約五六個月大。

已經見過「這一邊」一家人，當然不能錯過「另一邊」和她的四胞胎。

我們在這個地點守候了三個小時，波比強調，這個地方出大片哦。

試想，虎媽帶著四個小虎崽從茂密的森林裡走到一片空曠的沙石灘…。波比上個星期帶領美國國家地理雜誌的記者在這裡拍攝到了虎媽「另一邊」帶著四個虎娃在沙石灘上玩耍的精采照片。波比略顯得意地說，「美國國家地理雜誌下期的老虎專輯是我帶領下拍攝到的呢。」

顯然，今天的運氣不佳，任憑我們望眼欲穿，沒見到老虎的任何蹤跡。

獵人催生 設老虎保護區

吉姆科比特國家公園是印度第一個老虎保護區。

除了老虎，這裡的野生動植物資源也非常豐富，有超過50種的哺乳動物活動。印度花鹿、水鹿、印度瞪羚、野豬為老虎提供了豐富的食物來源；公園還有豹貓、漁貓、熊、野豬、印度葉猴、豺狗、印度鱷、眼鏡蛇和金環蛇等動物活動。

國家公園位於印度東北部的北阿坎德邦，是該國最古老的國家公園和頂級狩獵目的地，該公園始建於1936年，以英國獵人出身的自然保護主義者吉姆·科比特的名字命名。

科比特曾經獵殺過許多老虎，因為他殺虎聞名，當地政府甚至聘請他獵捕食人老虎和豹子。

早期的獵虎經歷讓他雙手沾滿了老虎的鮮血。然而，隨著對老虎的逐漸深入了解，老虎的悲慘境遇促使他放下獵槍。他發現老虎以驚人的速度被消滅，而他曾經觀察過的一百隻老虎中， 有九十九隻都消失了。

這一切促使他致力於推動國家公園的設立和保育，為老虎們爭取到了印度第一個老虎保護區。

Dhikala區是印度所有老虎國家公園中唯一允許可以過夜的區域，周圍都被鐵絲網圍了起來，園區大門每天早上六點開、傍晚6點半準時關上。

白天工作人員騎著大象在周圍巡邏，以防老虎、印度熊和其它動物的入侵，確保遊客的生命安全。

富人多吃素 窮人卻吃肉

沙拉德推薦此地景色如畫，卻沒提及三天的獵遊全吃素。

我可以忍受三天與外界隔絕，也不反感吃素。但我與印度食物無緣，不喜咖哩味道，胃不太好不能吃辣。第一天兩頓飯吃下來傻眼，寡水的清湯，一股咖哩味的雜錦蔬菜和辣椒炒飯。

除了啃一張軟麵餅兒，還有啥合我胃口？

想起進入國家公園前，新德里的五星酒店給我們打包了豐盛的早餐，嘗過其中一塊很合胃口的煙燻雞柳三明治，我把剩下的兩塊，加上女兒早餐盒裡的三塊和其它所有食物統統送給了旅行社的司機卡拉希。

曾記得當時卡拉希反覆問，你確定送給我而不帶去嗎？ 我大手一揮送出去了，獵遊酒店三餐全包，還愁吃飯？「唉，現在腸子已悔青。」

原本指望早餐會有煎蛋或煮蛋，端出來的卻是全素，二天的全素食吃得我臉泛咖哩色，兩眼冒綠光。

連續三天端出千篇一律黏糊糊的素食。（圖作者提供）

一個有趣的現象是：在印度，很多富人吃素，窮人吃肉。

此話怎講，據說吃葷或者吃素與印度的文化、宗教、種姓有著密切的關係。

印度教是該國的第一大宗教，教徒約占總人口的79.8%。眾所周知，印度教有著十分複雜且嚴格的種姓制度，雖說印度獨立後已經廢除了這個制度，但在印度的現實生活中，民眾的生活依然擺脫不掉種姓制度的影響。

約有三分之一的高種姓印度人是素食主義者，他們只吃素，這些人的收入和消費都是比較高的；收入和消費較低的低種姓印度人則大多數是肉食主義者。

而印度北部吃素的比率要高於南部，女性中吃素的比率要高於男性。我們所處的這個北部地區三分之二的民眾吃素。

又到晚餐時間，看到端出來千篇一律黏糊糊的食物，天生窮人命的我不禁搖頭嘆氣，而喜愛咖哩食物的女兒安慰說，「忍忍，還有明早一頓啦」。

老虎，我多麼羨慕妒忌你啊。

追虎蹲點守候 全靠運氣

最後一天的晨間獵遊，司機伊斯蘭姆把車停在了我和女兒最喜歡的吉姆科比特國家公園生命河Ramganga河邊，四個人默默無語，等待河東岸太陽的升起。

鮮花盛開的季節，鳥語花香。晨霧在河流間緩緩流動，纏繞著兩岸的樹木叢林，看去恰似仙女身上長長的飄帶。

老虎的家園慢慢張開沉睡的雙眼，在我們眼前甦醒過來，葳蕤的森林鬱鬱蔥蔥。草地上，梅花鹿與水鹿安靜地吃著草、灰葉猴們在頭頂的樹枝上跳躍玩耍，公孔雀美麗開屏，吸引著幾頭母孔雀；然後，老虎們就開始跟著牠們。

想起昨晚上碰到的英國遊客安妮，她說運氣極差，在蘭加博爾國家公園獵遊二天，沒有看到一頭老虎。她把看到老虎的全部希望押到了吉姆科比特公園這兒。可是，昨天她和我們的獵遊運氣一樣差，零收穫。

追到老虎哪那麼容易？我們如果沒有第一天的好運，那麼，這三天艱辛的上顛下簸、吃灰吸塵，往往連續幾小時的蹲點守候，也一樣會交白卷。據說我們這個國家公園看到老虎的機率最低，我唯有祝安妮好運。

一陣清幽的花香飄了過來，亞洲象一家拖兒帶女從車前方緩緩走過，又鑽進了森林。

老虎，讓我怎能不羨慕妒忌你所處的這種天堂般的環境？

倘若人間真有天堂，那一定就是這模樣了。