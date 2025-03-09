報稅季變化篇／掌握3變化 報稅不卡關

今年「直接申報」免費網路報稅服務擴大到25個州實施。(截自直接申報官網)

報稅 季開跑，提交稅表 的時間大致與去年相同，但要掌握幾項關鍵轉變。

1.直接申報 (Direct File)

國稅局 2024年報稅季在12個州試辦「直接申報」(Direct File)免費網路報稅服務，當時可使用這項服務的地區為亞利桑納州、加州、佛羅里達州、麻州、內華達州、新罕布夏州、紐約州、南達科他州、田納西州、德州、華盛頓州，以及懷俄明州。

今年，「直接申報」免費網路報稅服務擴大到25個州實施，估計超過3000萬人符合條件；此次新增的地區依序為阿拉斯加州、康乃狄克州、愛達荷州、伊利諾州、堪薩斯州、緬因州、馬里蘭州、新澤西州、新墨西哥州、北卡羅來納州、俄勒岡州、賓州，以及威斯康辛州。

很重要的是，唯有採用標準扣除額(standard deduction)才可使用直接申報，採用逐項扣除(itemized deductions)則不適用。目前約十分之九申報者使用標準扣除額。

有線電視新聞網(CNN)報導，國稅局與部分稅務準備軟體公司合作，後者免費提供符合資格的對象申報，這些人的調整後總收入(adjusted gross income)通常少於8萬4000元。

國稅局表示，過去每位納稅人平均花費13個小時準備和提交稅表，相關費用則為290元。

2.線上交易

2024年裡，在網路販賣演唱會門票、商品或服務的合計收入如果超過5000元，就會收到PayPal平台或eBay網站寄出的1099-K稅表，國稅局(IRS)也會同時收到1099-K稅表。過去在eBay、Etsy和Airbnb等線上平台的收入報稅門檻為2萬元，這表示將有數百萬人收到此表。

CNN報導，即便合併交易金額低於5000元，部分納稅人仍可能收到1099-K稅表，尤其是馬里蘭州、麻州、佛蒙特州和維吉尼亞州的居民，前述州的門檻為600元。

3.購買電動車

電動車車主注意，若在2024年購入電動車時獲得7500元的稅收抵免(tax credit)，報稅時要申報，證明符合抵扣資格。若經查證發現納稅人的收入超過稅收抵免的標準，抵稅資格將取消。