報稅季變化篇／直接申報 平均每人省260元

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)呼籲居民使用全新的「IRS 直接申報」(Direct File)系統，簡化報稅 流程並節省費用。該計畫由州府與國稅局(IRS)合作推出，允許納稅人免費在線申報聯邦與州稅，平均可為每位納稅人節省約260元的報稅費用。

「直接申報」支持在電腦、手機或平板電腦等設備使用。若用戶在申報過程中遇到問題，還可通過程序內的實時聊天功能與客服人員溝通。州稅務廳代理廳長希勒(Amanda Hiller)表示：「直接申報是一個安全可靠的系統，符合條件的居民只需回答幾個簡單問題即可完成報稅，無需手動填表或支付專業人士代為處理。」

需要注意的是，這項新的「直接申報」計畫與過去已有的「免費申報專案」(Free File program)不同。免費申報專案允許中低收入 者免費使用TurboTax等商業報稅軟體，通常可為納稅人節省數十元的費用。而「直接申報」則進一步降低了成本，為更多納稅人提供免費且便捷的報稅服務。

州財政稅務廳(Department of Taxation and Finance)估計，今年約有340萬居民符合資格使用直接申報服務。民眾可訪問州稅務局官網：tax.ny.gov/pit/efile/direct-file 填寫問卷，以確認是否符合資格。