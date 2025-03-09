報稅季檔案篇／文件保留 W2、1099至少3年

W2表、1099表等相關報稅文件，至少需要保留三年。(圖／123RF)

許多人家裡的個人文件櫃堆滿陳年財務資料，舉凡稅務紀錄、信用卡帳單或銀行對帳單，看著滿坑滿谷的文件真想一掃而空，但礙於是重要文件便不敢動手，報稅 文件更不敢大意。專家說，所得稅申報表、W2及1099等稅表 以及扣除和抵免的額外支持文件等要至少保留三年。

1098、529表 也須留存

專家明確列出需要保留至少三年的相關文件包括報稅表、W2表、1099表 (與資本利得、股利、自雇收入或銀行利息相關) 、與房貸利息扣除相關的1098表、用以扣除和抵免的額外文件、529／健康儲蓄帳戶(health savings accounts, HSA)／退休帳戶分配的證明文件、退休儲蓄帳戶 (例如傳統IRA或羅斯IRA) 免稅存入款的證明文件、慈善捐款收據、應稅經紀帳戶中資產買賣的證明文件、地稅評估 (Property tax assessments)、房貸文件 (包括結算單)、房屋修繕收據。

國稅局 通常建議保留自申報日起或當年的納稅截止日期起三年的稅務紀錄，主要是因為，一旦被要求稽核，需要提供過去三個納稅年度的聯邦報稅表副本，那是國稅局在典型稅務情況下適用的訴訟時效。

三年規則 也有例外

三年規則也有例外，當國稅局發現原始申報有嚴重問題時，可要求提供更早的報稅表，例如被發現未申報超過 25%的總收入，即使是無意的，國稅局也可要求提供最多六年的所得稅申報表。假如提交虛假申報表或者壓根不報稅，國稅局要求查看的報稅資料追溯期沒有時效限制。

至於州稅申報表的保留時間，因地而異。加州稅務審計訴訟時效為四年，當地居民需要保留至少四年報稅表。

哪些稅務文件該保留更長時間？

某些情況下，有些文件可能需要保留更長時間。

例如在美國以外的其他國家報稅，可能有資格獲得美國報稅表的外國稅收抵免，國稅局給予最多十年申請抵免，恐怕也得保留相關稅務文件長達十年；如果是投資者，最多可以七年時間申請無價證券的壞帳扣除額，需要以相對長的時間保留文件。

推算社安金 W2要留更久

此外，為了推算社安金，不妨無限期保留W2表；在擁有房屋期間保留所有與購屋相關的文件，包括貸款協議和列明結算費用的結算單，日後賣房時計算稅款大有幫助。

假如房產購買以來大幅升值，售出時將產生高額所得稅，國稅局將根據房屋初始買價和最終售價間的差額推算資本利得稅，也將屋主對房屋進行任何資本改善的成本及其他費用納入考量，例如買房時支付的法律費用或記錄費，這些金額減去折舊就是成本基礎，成本基礎越高，售屋時負擔越低。

建立IP PIN 保護稅務資料

國稅局表示，身分保護個人識別號碼有助於防止社會安全號碼(Social Security number)遭到他人盜用之後冒名報稅。這是一組六位數字，用於防止他人盜用社會安全號碼(SSN)或個人報稅識別號碼(ITIN)提交稅表。

西雅圖稅務專家墨菲(Dannie Lynn Murphy)指出，曾經遭受詐騙以及正在辦理離婚的民眾，應該都要建立身分保護個人識別號碼。

IP PIN申請僅能通過國稅局官網進行，因此安全性高，「該PIN每年更新，(用戶)年初會收到新號碼，僅於報稅時使用。若無法創建在線帳戶，民眾也可至納稅人協助中心完成親身驗證。」(顏伶如)