報稅季檔案篇／文件保留 W2、1099至少3年
許多人家裡的個人文件櫃堆滿陳年財務資料，舉凡稅務紀錄、信用卡帳單或銀行對帳單，看著滿坑滿谷的文件真想一掃而空，但礙於是重要文件便不敢動手，報稅文件更不敢大意。專家說，所得稅申報表、W2及1099等稅表以及扣除和抵免的額外支持文件等要至少保留三年。
1098、529表 也須留存
專家明確列出需要保留至少三年的相關文件包括報稅表、W2表、1099表 (與資本利得、股利、自雇收入或銀行利息相關) 、與房貸利息扣除相關的1098表、用以扣除和抵免的額外文件、529／健康儲蓄帳戶(health savings accounts, HSA)／退休帳戶分配的證明文件、退休儲蓄帳戶 (例如傳統IRA或羅斯IRA) 免稅存入款的證明文件、慈善捐款收據、應稅經紀帳戶中資產買賣的證明文件、地稅評估 (Property tax assessments)、房貸文件 (包括結算單)、房屋修繕收據。
國稅局通常建議保留自申報日起或當年的納稅截止日期起三年的稅務紀錄，主要是因為，一旦被要求稽核，需要提供過去三個納稅年度的聯邦報稅表副本，那是國稅局在典型稅務情況下適用的訴訟時效。
三年規則 也有例外
三年規則也有例外，當國稅局發現原始申報有嚴重問題時，可要求提供更早的報稅表，例如被發現未申報超過 25%的總收入，即使是無意的，國稅局也可要求提供最多六年的所得稅申報表。假如提交虛假申報表或者壓根不報稅，國稅局要求查看的報稅資料追溯期沒有時效限制。
至於州稅申報表的保留時間，因地而異。加州稅務審計訴訟時效為四年，當地居民需要保留至少四年報稅表。
哪些稅務文件該保留更長時間？
某些情況下，有些文件可能需要保留更長時間。
例如在美國以外的其他國家報稅，可能有資格獲得美國報稅表的外國稅收抵免，國稅局給予最多十年申請抵免，恐怕也得保留相關稅務文件長達十年；如果是投資者，最多可以七年時間申請無價證券的壞帳扣除額，需要以相對長的時間保留文件。
推算社安金 W2要留更久
此外，為了推算社安金，不妨無限期保留W2表；在擁有房屋期間保留所有與購屋相關的文件，包括貸款協議和列明結算費用的結算單，日後賣房時計算稅款大有幫助。
假如房產購買以來大幅升值，售出時將產生高額所得稅，國稅局將根據房屋初始買價和最終售價間的差額推算資本利得稅，也將屋主對房屋進行任何資本改善的成本及其他費用納入考量，例如買房時支付的法律費用或記錄費，這些金額減去折舊就是成本基礎，成本基礎越高，售屋時負擔越低。
建立IP PIN 保護稅務資料
國稅局表示，身分保護個人識別號碼有助於防止社會安全號碼(Social Security number)遭到他人盜用之後冒名報稅。這是一組六位數字，用於防止他人盜用社會安全號碼(SSN)或個人報稅識別號碼(ITIN)提交稅表。
西雅圖稅務專家墨菲(Dannie Lynn Murphy)指出，曾經遭受詐騙以及正在辦理離婚的民眾，應該都要建立身分保護個人識別號碼。
IP PIN申請僅能通過國稅局官網進行，因此安全性高，「該PIN每年更新，(用戶)年初會收到新號碼，僅於報稅時使用。若無法創建在線帳戶，民眾也可至納稅人協助中心完成親身驗證。」(顏伶如)
上一則
報稅季未雨綢繆篇／你知道捐款可以抵稅嗎？70.5歲以上成效最佳
下一則
FB留言