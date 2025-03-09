報稅實務篇／地稅、房貸等多項費用可扣除 學貸能抵稅

地產稅扣減是根據「州和地方稅」(The state and local tax，簡稱SALT)扣除額認列。(圖／123RF)

2025年度報稅季已登場，善用稅賦抵減優惠將省下不少稅。擁有房子的屋主如果採用「逐項扣除額」(itemize deductions)，可享房貸利息等多項屋主費用抵減稅；此外，假如有學生貸款 (student loan)，今年可能是享有學貸 抵稅的最後一年，去年所繳聯邦學貸利息最高可抵2500元應稅收入。

●屋主抵稅優惠

擁有房子的屋主有許多費用可申請抵減稅，包括房貸利息、地產稅、住宅節能裝置、必要的裝修等等，不過，必須採用逐項扣除額才能申報抵減，而全美約九成納稅人採用標準扣除額 (standard deduction)，不能夠申報屋主費用抵減稅。

可申報屋主抵減稅的費用主要如下：

1.房貸利息

根據國稅局 規定，可扣除第一或第二套房最高75萬元本金的利息，已婚並單獨報稅者限額降至37萬5000元，如果在2017年12月16日前買房，限額上增至100萬元。

房貸必須滿足幾項條件才有資格申請利息抵減稅，例如，未用於建造、購買或改善房屋的房貸利息不能抵減稅。1098表格上可找到房貸利息支付摘要，借貸機構通常在1月底左右寄送表格。

華盛頓特區智庫稅務基金會(Tax Foundation)表示，這項減免稅的主要受益者是為高收入納稅人，高收入者往往經常採用逐項扣除額，減稅額隨著房價上漲而增加。兩黨政策中心數據顯示，2020年收入低於20萬元的納稅人中僅7.5%採用逐項扣除，收入超過20萬元的納稅人採逐項扣除者占45%。

2.地產稅(property taxes)

地產稅扣減是根據「州和地方稅」(The state and local tax，簡稱SALT)扣除額認列。在SALT扣除額下，納稅人可扣除包括地產稅、所得稅和銷售稅等州和地方稅的花費，扣除額上限1萬元。針對所得稅和銷售稅，納稅人必須擇一扣除，不能兩者兼扣。

「減稅與就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act，簡稱TJCA)實施之前，SALT扣除額沒有上限，如今上限1萬元；1萬元上限將於2025納稅年度結束時失效。

無法納入SALT扣除額的項目包括社會安全稅、聯邦所得稅、出售財產而徵收的轉讓稅、印花稅、屋主協會費(Homeowners Association fee, HOA fee)、遺產稅和繼承稅、水費、下水道費或垃圾收集服務費等。

地產稅減免相當可觀，尤其是州稅和地方稅率較高的人獲利最多。TJCA實施前，91%的SALT扣除優惠由年所得超過10萬元的族群享有，而且集中在稅率較高的六個州。

房屋裝修如果涉及所謂的資產改善(capital improvements)，可享屋主稅賦優惠。(圖／123RF)

3.必要的房屋修繕費用

房屋裝修如果涉及所謂的資產改善(capital improvements)，可享屋主稅賦優惠。

根據國稅局規定，可扣減稅的房屋修繕必須能增加房屋價值、延長房屋使用壽命或使住屋適應新的用途；有些被視為醫療費用的資產改善也符合扣抵資格，例如安裝入口坡道或加寬門口以便輪椅通過、在浴室增加欄桿或為有聽障的人安裝先進煙霧偵測器。

此外，假如家庭辦公室是屋主的主要營業場所，家庭辦公室裝修費用可能也有資格扣除。

根據投資金融評論網站Investopedia，資產改善費用通常會隨著時間而折舊，因此，變更的全部成本除以使用壽命就是一年內可扣除的金額。

站在國稅局的角度來看，資產改善和修補房子(home repairs)不是同一回事；修補房子是粉刷房間或修漏水等，資產改善則可增加房屋價值或延長使用壽命。

住家安裝電動車充電設備也可獲抵免。(圖／123RF)

4.節能升級

如果住屋進行節能改造，可能享有「稅收抵免」(tax credit)。

「稅收抵免」是直接降低應繳稅款金額，「稅收減免」(tax deductions)則是減少應稅收入。節能升級享有的稅收抵免可以一口氣少繳一些稅，比稅收減免獲利更多。

住屋安裝太陽能板等節能設備，可能有資格獲得住宅清潔能源抵免，如果於2022年至2032年期間安裝新合格節能資產，抵免額相當於該資產成本的30%。

此外，屋主還可享用「節能家居改造抵免」(Energy Efficient Home Improvement Credit)，主要是鼓勵為減少居住能源使用進行升級，隔熱、中央空調和外門改進如果旨在節能便符合資格，2023年至2032年期間進行改造可獲得30%抵免，最高額1200元。

住家安裝電動車充電設備也可獲抵免；聯邦稅收抵免額相當於合格設備成本的30%，每個充電埠最高可抵免1000元。

5.家庭辦公室扣除

BadCredit.Org個人理財專家雷貝爾(Bobbi Rebell)表示，屋主必須是自雇人士、獨立承包商或零工工作者，而且必須專門用作家庭辦公室和主要營業地點的空間，衍生的費用才能扣除。可扣除部分房貸、保險、水電費、房產稅、維修和維護費用。

扣除方法有兩種。簡化方式是依每平方呎五元的價格扣除家庭辦公室稅款，上限為300平方呎；國稅局表示，常規方法較複雜，依「用於商業的房屋百分比」和「實際費用」等標準計算。

●屋主不可抵減稅的費用項目

國稅局的規定，屋主不能扣除以下費用：

1.保險：包括火災和綜合保險以及產權保險。

2.用以減少房貸本金的金額。

3.支付給家政人員的工資。

4.折舊。

5.公用設施費用如瓦斯費、電費或水費。

6.多數結算或成交費用。

7.沒收押金、定金或保證金。

8.網路、 Wi-Fi系統或服務。

9.屋主協會費、公寓協會費或公共費用。

10.房屋維修。

屋主協會費(HOA Fee)，在某些非常特殊的情況下，仍可扣除費用。(圖／123RF)

不過，針對屋主協會費(HOA Fee)，在某些非常特殊的情況下，仍可扣除費用。根據稅務公司Massey and Company CPA的說法，能否扣除與是否房屋用作出租或商業目的有關。

BadCredit.Org個人理財專家雷貝爾(Bobbi Rebell)說，如果擁有的房子有時用來度假、有時用來出租，可扣除與該房產出租時間相關的部分稅款；此外，假如擁有的房子有家庭辦公室，可扣除一定比率的HOA費用，該比率與作為家庭辦公室的空間比率相同，例如家庭辦公室占住屋面積15%，通常可扣除15%的HOA費。

假如有學生貸款(student loan)，今年可能是享有學貸抵稅的最後一年，去年所繳聯邦學貸利息最高可抵2500元應稅收入。(圖／123RF)

●學貸抵稅

如果您去年支付學貸還款，可申報抵減。

針對學貸利息扣除，可從應稅收入扣除學貸利息金額，最多可扣除2500元或者特定納稅年度為合格貸款支付的利息金額，採兩者較低金額。

合格貸款包括支付高等教育費用的聯邦和私人學生貸款，還可以是為自己、配偶或受扶養人舉借的貸款。

高收入者可能無法扣除全部利息。2024年調整後總收入(modified adjusted gross income, MAGI) 8萬元至9萬5000元之間的單身納稅人以及收入16萬5000元至19萬元之的已婚聯合申報者，最高扣除額將減少。

國稅局有一份工作表可幫助納稅人根據收入推算可扣除多少錢。如果2024年支付至少600元學貸利息，借貸機構都會寄送1098-E表格，以供報稅用；如果利息金額不到600元，可自行向借貸機構查詢支付的確切利息金額。

另外，今年可能是學貸抵減最後一年。

學貸利息扣除額自1997年起就已存在，但新總統川普(Donald Trump)上任後，可能取消。

川普從競選時到上任後頭幾周，一直提議延長或擴大對企業和家庭的減稅措施，但這麼做需要減少聯邦支出以抵消成本。

Politico首次報告的共和黨國會備忘錄顯示，減少聯邦支出的一個目標可能是學貸利息扣除額，預估取消學貸扣除額10年內可為聯邦政府節省300億元。

目前這項提案尚未最終確定或正式納入有效法案。至少今年報稅時仍可享學貸利息扣除。