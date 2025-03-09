報稅季他山之石篇／美國系統複雜 瑞典簽名就ok 英靠政府搞定

讓美國稅收制度混亂的原因是各種抵免和扣除額。(圖／123RF)

美國報稅 系統複雜，在北歐等國家簽個名就可搞定的事，在美國卻得大費周章，這與美國積年累月的個人所得稅制度和各種複雜的稅收抵免息息相關。

雅虎財經新聞(Yahoo Finance)報導，美國女婿德佩德羅(Jens Peter de Pedro)在母國瑞典報稅易如反掌，但他婚後在美國報稅卻困難重重。

北歐簽名搞定 美花13小時填表

在瑞典，德佩德羅會收到了一個政府已填好所有他個人資料的納稅申報表，他可以透過電子郵件或應用程式簽名確認，或打電話輸入代碼選擇接受。再者，他也可以在簡訊中輸入納稅申報代碼，回答「是」，類似確認餐廳預訂，即完成報稅手續。

但在美國報稅，德佩德羅形容，美國籍的妻子會因為處理稅收問題而「消失」數日。

德佩德羅形容，每年報稅季宛如「我們家的痛點」，「我不知道怎麼了，就像一個黑箱，我不懂為何美國要把事情弄得這麼複雜」。

美國人平均花費13小時和270元提交最基本的聯邦稅表；此外，美國的稅則囊括400萬個單字，複雜到讓20%符合條件的美國納稅人沒有申報最有價值的一一「稅收抵免」。

在瑞典報稅，政府會填好所有個人資料的納稅申報表，報稅人可以透過電子郵件或應用程式簽名確認，或打電話輸入代碼選擇接受，即完成報稅手續。(圖／123RF)

在英國及全球多數國家或地區，無論婚姻狀況如何，每個人都需要各自繳稅。(圖／123RF)

稅收基金會(Tax Foundation)高級政策分析師穆雷西亞努(Alex Muresianu)指出，「現行報稅系統並非有意識的從頭設計到尾，個人所得稅的故事經歷數十年的變化，才變成今日的模樣」。

若要簡化美國的報稅流程，需要國會提案立法、表決通過，國民也必須同意放棄這種複雜稅制的好處，如稅收抵免。

已婚稅級跟著變

英國人柯克利(Alex Kirkley)毋須自行檢核他從雇主賺取的全年度稅款，當然也就沒有所謂的退稅。

住在英國曼徹斯特的柯克利說：「這基本上是由雇主和政府解決，若有升遷異動，他們會定期檢查納稅人是否位處正確的稅級，這些都是根據薪資自動排序的。」

英國採用「就業收入自動納稅」(Pay As You Earn)制度，直接從新水中扣除稅款，類似美國的做法。

城市布魯金斯稅務政策中心(Urban-Brookings Tax Policy Center)資深研究員珍妮特‧霍爾茲巴列特(Janet Holtzblatt)指出，英國的稅收制度力求「比美國更精確的預扣」，「因為存在各種複雜的可能性」。

她指出，其中一大變數在於已婚人士共同報稅的納稅身分。

在英國及全球多數國家或地區，無論婚姻狀況如何，每個人都需要各自繳稅。

這讓準確估計預扣額變得更容易，因為要確定納稅人排除配偶的收入。

對於美國的已婚夫婦而言，他們的總收入決定了他們的稅級。

政策抵免、扣除額

另一個讓美國稅收制度混亂的原因是各種抵免和扣除額。

穆雷西亞努說：「基於各種原因，我們透過稅法制定了很多社會政策。」

其他國家可能指派政府機構管理稅款挹注社會福利計畫，但美國反而以退還稅收抵免的形式予以協助。

例如，許多國家都有全民醫療健保制度，但美國許多員工的醫療保險 屬於私人公司。

為協助納稅人支付這些費用，政府對於有健康儲蓄帳戶的對象提供稅收減免，另根據俗稱「歐記健保 」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)註冊醫療保險者可享有稅收抵免，另有對自付醫療費的人減免稅收。

放眼全球，稅務無法簡化的領域在於自由工作者或兼差人士。

德佩德羅在瑞典自由接案時，會收集發票和收據，接著把資料交給他聘請的會計師處理報稅事務。他說：「這是一個手動的過程。」

柯克利在曼城足球俱樂部兼職播報賽事時，也會聘請會計師處理他的稅務，以及他的妻子創業需要繳納的稅。他說：「我花錢請人做好這件事，因為我不會。」

如何簡化美稅則

美國近期簡化稅收制度，穆雷西亞努表示，「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act，TCJA)在2017年把標準扣除額(standard deduction)增加一倍，限制幾項列舉扣除(itemized deductions)的規定，並將列舉扣除額的納稅人數從約30%減少至10%。

不必列舉即簡化納稅程序，而符合國稅局(IRS)「直接申報」(Direct File) 的納稅人可直接提交稅表，今年約有3030萬人符合直接申報的資格。