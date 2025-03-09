星座／3月9日至15日 巨蟹座好運連連 天秤座謹慎理財

2025年3月9日至3月15日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：月光藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你對於新的人和事都心存排拒，可越是不喜歡，他們就越喜歡找上你。你不得不去學會如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

擬定任何計畫都不適合的一周。如果想讓自己這一周過得輕鬆一點，不妨按照自然的規律去做每一件事就好。雖然有得過且過的嫌疑，但只要你是認真對待生活就可以了。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

戀情將得到了家人的理解與支持；工作上你的一些想法得不到上司的理解，需要用成效證明自己；理財須謹慎，不可輕信那些理財產品。

幸運色彩：草地綠

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周會有陌生的來電打破你寧靜的生活，有驚喜但也要小心背後的秘密。那些好似天上掉餡餅的中獎訊息切勿相信，老同學的突然來電也不會只是敘敘舊這麼簡單。

幸運色彩：松石綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

你要做好心理準備，將會接受命運考驗。那些原本你認為能夠三兩下擺平的事情，往往會因為其隱藏的難度，令你不得不耗費大把的時間與精力。

幸運色彩：梅子青

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

愛情是你本周運勢的亮點，與戀人在一起大多時候是蜜中還加幾勺糖也不嫌甜；工作中偶有失誤，但糾正就好了；有進財的機會，要善於把握。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★★

諸事順遂的一周，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前衝就好，可望達成預期的目標。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作學習。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

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