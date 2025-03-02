大仁說財經／百家爭鳴 最強AI是誰？

DeepSeek是否真正顛覆AI？專家各有不同的看法。（美聯社）

DeepSeek 在今年初顛覆了科技界。1月底，DeepSeek憑藉其R1 AI 模型登上了新聞頭條。該公司表示，該模型的性能大致可以與Open AI的o1相媲美，但成本卻僅為其一小部分。由於DeepSeek一度取代ChatGPT成為蘋果應用商店的下載冠軍，科技股大幅下跌。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)旗下人工智慧(AI)新創公司xAI於2月18日推出標榜「地表最聰明AI」的聊天機器人Grok 3，投入比前一代多十倍以上的算力進行訓練，具備思考及推理能力，直接挑戰OpenAI、DeepSeek的模型。馬斯克在Grok 3發表會上說：「Grok目標是要理解宇宙。」

DeepSeek促使美國科技巨頭開始質疑美國在與中國的AI競賽中的地位，以及這些努力背後的數十億美元投資。雖然副總統范斯(J.D. Vance)在巴黎AI行動峰會上的演講中沒有提到DeepSeek或中國的名字，但他仍強調了美國在該領域處於領先地位的優先地位。

他說：「美國是AI領域的領先者，我們的政府計畫保持這種狀態。」但也補充說「美國希望與其他國家合作」。

DeepSeek崛起迅速

但DeepSeek的效率和功能不僅如此。專家表示，DeepSeek R1透過推理和「思考」答案來提供高品質結果的方式，以及該公司決定公開其技術的關鍵部分，也將推動該領域的發展。

雖然AI早已應用於科技產品，但隨著ChatGPT和其他生成式AI服務的興起，AI在過去兩年達到爆發點，這些服務重塑了人們工作、交流和尋找資訊的方式。它讓晶片製造商輝達(Nvidia)等公司成為華爾街的寵兒，並顛覆了矽谷巨頭的發展軌跡。因此，任何有助於建立更強大、更有效率的模型的發展都必將受到密切關注。

艾倫人工智慧研究所前執行長埃齊奧尼(Oren Etzioni)表示：「這絕對不是炒作。」「但在此同時，這也是一個瞬息萬變的世界。」

科技領導者對DeepSeek的崛起迅速做出了反應。谷歌DeepMind執行長哈薩比斯(Demis Hassabis)指稱圍繞DeepSeek的炒作是「誇大其詞」，但同時也表示其模型「可能是我見過的來自中國的最好的作品」。

微軟執行長納德拉(Satya Nadella)在1月的財報電話會議上表示，DeepSeek有一些「真正的創新」；而蘋果執行長庫克(Tim Cook)在財報電話會議上表示，「推動效率的創新是一件好事」。

AI的TikTok時刻

但並非所有看法全都是正面的。半導體研究機構SemiAnalysis對DeepSeek聲稱訓練成本僅有560萬美元表示懷疑。OpenAI向英國「金融時報」表示，它發現證據證明DeepSeek使用該公司模型來訓練自己的競爭對手。

OpenAI發言人評論表示：「我們已經意識到並正在審視DeepSeek可能對我們的模型進行不當提煉的跡象，我們將在了解更多資訊後分享訊息。」

美聯社和美國廣播公司(ABC)報導，在安全研究人員強調該應用程式與中國政府的潛在聯繫後，兩名美國議員已呼籲禁止該應用程式在政府設備上使用。人們也對熱門的社交媒體應用程式TikTok提出了類似的擔憂。

埃齊奧尼表示：「DeepSeek正是大型語言模型(LLM)的TikTok。」

科技巨頭們已經在思考DeepSeek的技術如何影響他們的產品和服務。

為開發人員提供工具的AI平台Hugging Face資深研究員鄧斯托(Lewis Tunstall)說道：「DeepSeek基本上以技術報告的形式提供了解決方案，但他們並沒有提供額外缺失的部分。」

鄧斯托正在努力領導Hugging Face，以完全開源DeepSeek的R1模型；雖然DeepSeek提供了研究論文和模型參數，但並未透露程式碼或訓練資料。

Grok 3推理能力強

納德拉在微軟財報電話會議上表示，Windows Copilot+ PC或按照特定規格製造的支援AI模型的PC，將能夠在本機上執行從DeepSeek R1中提煉出的AI模型。行動晶片製造商高通表示，從DeepSeek R1中提煉出的模型在一周內便可在搭載其晶片的智慧型手機和個人電腦上運行。

AI研究人員、學者和開發人員仍在探索DeepSeek對AI進步的意義。

DeepSeek的模型並不是唯一的開源模型，也不是第一個能夠在回應之前對答案進行推理的模型；OpenAI去年的o1模型也可以做到這一點。

DeepSeek的重要意義在於它可以推理和從其他模型中學習，同時AI社群可以看到幕後發生的事情。使用DeepSeek應用程式中的R1模型的用戶還可以看到它在回答問題時的「思考」過程。

Grok 3是社交媒體平台X上的聊天機器人的下一代產品，馬斯克已展現它具有「非常強大的推理能力」。