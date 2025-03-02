我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

大仁說財經／百家爭鳴 最強AI是誰？

張大仁
聽新聞
test
0:00 /0:00
DeepSeek是否真正顛覆AI？專家各有不同的看法。（美聯社）
DeepSeek是否真正顛覆AI？專家各有不同的看法。（美聯社）

DeepSeek在今年初顛覆了科技界。1月底，DeepSeek憑藉其R1 AI模型登上了新聞頭條。該公司表示，該模型的性能大致可以與Open AI的o1相媲美，但成本卻僅為其一小部分。由於DeepSeek一度取代ChatGPT成為蘋果應用商店的下載冠軍，科技股大幅下跌。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)旗下人工智慧(AI)新創公司xAI於2月18日推出標榜「地表最聰明AI」的聊天機器人Grok 3，投入比前一代多十倍以上的算力進行訓練，具備思考及推理能力，直接挑戰OpenAI、DeepSeek的模型。馬斯克在Grok 3發表會上說：「Grok目標是要理解宇宙。」

DeepSeek促使美國科技巨頭開始質疑美國在與中國的AI競賽中的地位，以及這些努力背後的數十億美元投資。雖然副總統范斯(J.D. Vance)在巴黎AI行動峰會上的演講中沒有提到DeepSeek或中國的名字，但他仍強調了美國在該領域處於領先地位的優先地位。

他說：「美國是AI領域的領先者，我們的政府計畫保持這種狀態。」但也補充說「美國希望與其他國家合作」。

DeepSeek崛起迅速

但DeepSeek的效率和功能不僅如此。專家表示，DeepSeek R1透過推理和「思考」答案來提供高品質結果的方式，以及該公司決定公開其技術的關鍵部分，也將推動該領域的發展。

雖然AI早已應用於科技產品，但隨著ChatGPT和其他生成式AI服務的興起，AI在過去兩年達到爆發點，這些服務重塑了人們工作、交流和尋找資訊的方式。它讓晶片製造商輝達(Nvidia)等公司成為華爾街的寵兒，並顛覆了矽谷巨頭的發展軌跡。因此，任何有助於建立更強大、更有效率的模型的發展都必將受到密切關注。

艾倫人工智慧研究所前執行長埃齊奧尼(Oren Etzioni)表示：「這絕對不是炒作。」「但在此同時，這也是一個瞬息萬變的世界。」

科技領導者對DeepSeek的崛起迅速做出了反應。谷歌DeepMind執行長哈薩比斯(Demis Hassabis)指稱圍繞DeepSeek的炒作是「誇大其詞」，但同時也表示其模型「可能是我見過的來自中國的最好的作品」。

微軟執行長納德拉(Satya Nadella)在1月的財報電話會議上表示，DeepSeek有一些「真正的創新」；而蘋果執行長庫克(Tim Cook)在財報電話會議上表示，「推動效率的創新是一件好事」。

AI的TikTok時刻

但並非所有看法全都是正面的。半導體研究機構SemiAnalysis對DeepSeek聲稱訓練成本僅有560萬美元表示懷疑。OpenAI向英國「金融時報」表示，它發現證據證明DeepSeek使用該公司模型來訓練自己的競爭對手。

OpenAI發言人評論表示：「我們已經意識到並正在審視DeepSeek可能對我們的模型進行不當提煉的跡象，我們將在了解更多資訊後分享訊息。」

美聯社和美國廣播公司(ABC)報導，在安全研究人員強調該應用程式與中國政府的潛在聯繫後，兩名美國議員已呼籲禁止該應用程式在政府設備上使用。人們也對熱門的社交媒體應用程式TikTok提出了類似的擔憂。

埃齊奧尼表示：「DeepSeek正是大型語言模型(LLM)的TikTok。」

科技巨頭們已經在思考DeepSeek的技術如何影響他們的產品和服務。

為開發人員提供工具的AI平台Hugging Face資深研究員鄧斯托(Lewis Tunstall)說道：「DeepSeek基本上以技術報告的形式提供了解決方案，但他們並沒有提供額外缺失的部分。」

鄧斯托正在努力領導Hugging Face，以完全開源DeepSeek的R1模型；雖然DeepSeek提供了研究論文和模型參數，但並未透露程式碼或訓練資料。

Grok 3推理能力強

納德拉在微軟財報電話會議上表示，Windows Copilot+ PC或按照特定規格製造的支援AI模型的PC，將能夠在本機上執行從DeepSeek R1中提煉出的AI模型。行動晶片製造商高通表示，從DeepSeek R1中提煉出的模型在一周內便可在搭載其晶片的智慧型手機和個人電腦上運行。

AI研究人員、學者和開發人員仍在探索DeepSeek對AI進步的意義。

DeepSeek的模型並不是唯一的開源模型，也不是第一個能夠在回應之前對答案進行推理的模型；OpenAI去年的o1模型也可以做到這一點。

DeepSeek的重要意義在於它可以推理和從其他模型中學習，同時AI社群可以看到幕後發生的事情。使用DeepSeek應用程式中的R1模型的用戶還可以看到它在回答問題時的「思考」過程。

Grok 3是社交媒體平台X上的聊天機器人的下一代產品，馬斯克已展現它具有「非常強大的推理能力」。

目前，AI社群將繼續改進DeepSeek提供的功能，也就是說，直到下一個突破出現。埃齊奧尼說，「我預測，在未來12個月內它將被其他東西取代。」「但它的確非常先進。」

馬斯克的人工智慧新創公司xAI於18日推出標榜「地表最聰明AI」的聊天機器人Gr...
馬斯克的人工智慧新創公司xAI於18日推出標榜「地表最聰明AI」的聊天機器人Grok 3，投入比前一代多十倍以上的算力進行訓練，具備思考及推理能力。(路透)

DeepSeek AI Grok

上一則

理財百科／取消所得稅？ 5影響1次看

下一則

博物館／卡達沙漠裡的FBQ館 從骨董車看到帆船

延伸閱讀

川普授權 馬斯克團隊「神秘行動」清理政府機構

川普授權 馬斯克團隊「神秘行動」清理政府機構
馬斯克將上「每日秀」？網友盼他與名嘴正面對決

馬斯克將上「每日秀」？網友盼他與名嘴正面對決
全球身價逾500億「超級億萬富翁」已達24人 兩位華人

全球身價逾500億「超級億萬富翁」已達24人 兩位華人
與Uber、Waymo競爭 特斯拉提營業申請 推進加州計程車計畫

與Uber、Waymo競爭 特斯拉提營業申請 推進加州計程車計畫

熱門新聞

近年來小費要求變得更為普遍，應用程式和支付螢幕等新科技，用更直接的方式索取小費加速此一情況，然美國人對小費文化感到厭煩。(美聯社)

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

2025-02-23 10:14
「不可能的任務：最終清算」電影海報。（取材自IMDb）

好萊塢男神推新作 阿湯哥、小布接力吸金

2025-02-23 15:30
馬丁路德金恩博士1963年8月28日在華盛頓林肯紀念堂發表「我有一個夢想」演講。(美聯社資料照)

封面故事／今日左派 忘了金恩四大教誨

2025-02-23 10:31
吳國光(中)新書「走向共產黨之後的中國：轉型八論」發布時曾在曼哈頓舉辦講座。圖為吳國光與博登書屋負責人榮偉(左)和紐約城大教授夏明(右)合影。(記者許君達／攝影)

每周一書／沒有共產黨的生活…中國會是什麼樣

2025-02-23 12:38
2023年4月26日完成空軍入伍訓練的新兵，其中包括許多女性和少數族裔。川普回鍋白宮後，立即簽署行政命令，終止聯邦政府機構的多元平權包容措施，空軍因此一度宣布暫停新兵訓練中有關黑人部隊和婦女單位的歷史課程。(美聯社)

封面故事／2月非裔月、3月婦女月 美軍黑人和女性戰績被消失

2025-02-23 13:02
語言學習應用程式Duolingo貓頭鷹吉祥物Duo，稍早驚傳去世。(路透)

流行／享年3025歲 情勒鳥Duo為何被死「賜死」

2025-02-23 01:26

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞