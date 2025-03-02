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移民專頁／等婚綠憂生計 靠旅簽要謹慎

鄭毅律師主答
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如果想以旅遊簽入境美國再辦綠卡，在入境時被發現你有移民意圖，可能會導致拒絕入境或旅遊簽作廢。(美聯社)
如果想以旅遊簽入境美國再辦綠卡，在入境時被發現你有移民意圖，可能會導致拒絕入境或旅遊簽作廢。(美聯社)

讀者問：

我和老公去年5月結婚，老公是美國公民。目前，我們兩人目前都在上海，以後打算定居美國。我準備申請婚姻綠卡，到美國讀書再就業。

目前，在我在上海是自由業，做tutor，約2萬人民幣。如果在中國國內申請婚姻綠卡，我的經濟壓力會比較小，但申請時間會很長。以後，我打算申請研究所或博士生，不想耽誤太久。

如果去美國申請婚姻綠卡，這段期間可能沒有收入來源，經濟壓力會比較大，那我該怎麼選？有什麼建議嗎？目前在申請旅遊簽證

答：

1.根據你提供的情況，你比較關心在等待綠卡期間的經濟壓力，則你透過海外領事館移民的方式比較好，而不是在美國國內申請調整身分。

透過I-130，簽證中心及領事館面談移民的管道，你可以繼續自由職業，維持收入，同時無需承擔美國的生活成本。

進入美國後，你會直接獲得綠卡，無需額外的身分調整手續。如果你之後讀研究所和博士生，綠卡身分能為你提供更低的學費及工作機會（綠卡持有者通常享有州內學費和校內工作資格）。

2.如果你打算用旅遊簽入境美國，再申請在美國國內調整身分，務必謹慎。旅遊簽的本質是「短期停留」，如果在入境時被發現你有移民意圖，可能會導致拒絕入境或旅遊簽作廢。

拿到綠卡後，在美國讀書，能提供更低的學費及工作機會。圖為堪薩斯大學校園。(美聯社...
拿到綠卡後，在美國讀書，能提供更低的學費及工作機會。圖為堪薩斯大學校園。(美聯社)

綠卡 移民 簽證

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