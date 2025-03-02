生活／暖冬+早春 南加喜迎水果豐收年

南加今年早春，不少地區果樹提早兩個月開花結果。(記者楊青╱攝影)

南加 州春來早，剛進入農曆新年，不少地區已草木萌發，生機勃勃。園藝專家表示，南加州 不少華人喜歡的亞洲果樹，在經歷此前的「豐收小年」後，遇上暖冬 和早春，今年水果可望迎來豐年。

南加州果樹和園藝專家邱啓宜表示，大概六年前，南加州地區也曾出現去冬今春類似情況，「冬天非常短，整個冬季幾乎沒有極冷天氣」，不少果樹在上年12月中下旬已開花，新年1月小果掛枝；相比傳統季，整整提早兩個月。

邱啓宜表示，南加州不少華人喜歡種植的亞洲果樹，分為落葉和常綠兩種。比如桃、李、梨、梅、百香果和桑葚等，都屬落葉果樹，他們的生長機制遇暖冬和早春，也就是冬季連續十天以上平均溫度在華氏50度以上，通常會立即抽芽出花。如果僅出現暖冬，也就是12月期間的溫暖使得一些果樹開花，但1月卻急速降溫，果樹長勢會受影響；但如果暖冬之後接著是早春，暖暖相連，對果樹生長相當有利。

國家氣象局近期天氣報告指出，2024/2025年度冬季全美東西兩岸溫差加劇，東岸許多地區創下13年以來的最低溫紀錄，而西岸、尤其是南加州地區，則持續乾旱溫暖。邱啓宜表示，南加暖冬和早春，正是果樹修枝最好時機。修枝的技巧，是一要注意高度，以便豐收時節採摘果實；二要修掉弱小和交叉枝條，增加果樹採光度和透氣性，讓果樹更強健，減少果樹在3、4月出現白粉病或其他蟲害。