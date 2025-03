每周一書／英美文學最難懂巨作「芬尼根守靈」 他翻譯了10年

台灣師大教授梁孫傑費時超過10年翻譯愛爾蘭文豪喬伊斯巨作「芬尼根守靈」,為漢語界首見全譯版,他希望譯本有助讀者閱讀喬伊斯的作品。(中央社)

愛爾蘭文豪喬伊斯(James Joyce)的小說「芬尼根守靈」(Finnegans Wake) 是著名的「有字天書」,連英語母語人士都望之卻步。台灣學者梁孫傑花費超過十年光陰,終於完成全球首部漢語全譯本。他說,再困難的文本也能從中找到樂趣。

最難理解的天書

喬伊斯的「芬尼根守靈」被視為英美文學最難以理解的巨作之一,更讓翻譯工作難如登天。

隨著全球首部漢語全譯本於2024年12月底出版,華文讀者得以一窺這位現代主義巨擘對生命的終極探索,又不至迷失於其複語多義的「混沌語宙」(chaosmos)之中。

這本譯作背後的大功臣為台灣師範大學歐洲文化與觀光 研究所暨英語學系合聘教授梁孫傑。他取得博士學位的水牛城紐約州大,擁有全球最豐富的喬伊斯檔案資料庫,而「芬尼根守靈」正是其畢業論文研究重點。

書名:芬尼根守靈:墜生夢始記 作者: 喬伊斯 ( James Joyce) 譯者: 梁孫傑 出版社:書林出版 出版日期:2025年1月

「芬尼根守靈」一書由磚泥匠芬尼根意外身亡展開,他的屍體被抬回家後,親朋好友依愛爾蘭習俗前來守靈,一陣喧鬧中有人將威士忌丟向停靈旁的牆面,本應陷入長眠的往生者卻在滿頭被灑上酒水後奇蹟甦醒,還加入眾人喝酒狂歡的行列,自此開展出小至個人身分、性別,大至國族、宗教的反思。

全書含60種語言

全書看似以英語寫成,但其實參雜了超過60種語言,構成獨特的「守靈語」。

梁孫傑表示,喬伊斯是西方文學界公認的天才,當美國著名詩人龐德(Ezra Pound)大讚其「一位青年藝術家的肖像」(A Portrait of the Artist as a Young Man)為20世紀的小說代表時,喬伊斯年僅30歲出頭。

喬伊斯隨後再以讀者評為艱澀難懂的小說「尤利西斯」(Ulysses)希冀超越英國文豪莎士比亞(William Shakespeare),並在生前最後著作「芬尼根守靈」中試圖以夢一般的語言重新書寫人類歷史。

如果說「尤利西斯」描寫的是一個城市一天的全部生活,那麼「芬尼根的守靈夜」講述的則是夜晚和夢幻的邏輯。這部小說的第一句是寫在最後一頁上的,而最後一句則寫在第一頁上。喬伊斯曾說,這部小說是永遠沒有結局的。

談到最初萌生挑戰翻譯這本「有字天書」的念頭,梁孫傑表示,是在1997年拿到博士學位後,當時「尤利西斯」已有兩種不同的中譯本,因此他將目光投向篇幅超過600頁的「芬尼根守靈」,花費多年心力,終於完成三大冊共計125萬字的漢語譯本,也是「芬尼根守靈」全球第16種語言、第21版全譯本。

梁孫傑指出,翻譯「芬尼根守靈」的難處不僅在於書中將龐雜的語言濃縮於許多單一字句中,更是因為喬伊斯宛若百科全書般的海量知識,以及該書作為意識流文學巔峰之作,在收納各種聲音的同時又不斷切換虛實真偽。

台灣味文化轉譯

為了找到最合適的對應詞彙,梁孫傑時常須以複數字句呈現原文的各層涵義。為了讓譯文對讀者更加友善,他除了使用台灣人喜愛的諧音,還在行間放入註腳說明典故、曲調出處,以便讀者體會其中的各樣「喬」思。

不同語源的差異看似一大挑戰,卻被梁孫傑巧妙扭轉成翻譯利器。他以自身成長經歷說明,小時候家中說台語,在學校學中文,小時候常去眷村讓他有機會聽到各種南腔北調,「這其實就是當初喬伊斯從家鄉都柏林移居到的里雅斯特(Trieste)後身處的語言情境」。

梁孫傑也以中國與台灣的空間關係對應書中主角從北歐逃至愛爾蘭的情節。譯文中除了台語、客語、原住民 語、中國方言,還挪用日語、韓語字及越南 的𡨸喃文字。

當碰上難以翻譯的原文時,梁孫傑亦參考中國當代藝術家徐冰以漢字形式書寫英文單字的做法自行造字,力求再現「守靈語」同時,也能在語言轉換的得失間取得平衡。

譯一字卡了數月

回顧這段超過10年的翻譯歲月,梁孫傑透露,扣除教書、學術發表與行政雜事,剩餘清醒的時間幾乎都在翻譯。平均每天能翻半頁左右,還曾為了翻譯一個字,卡了數月之久。

但梁孫傑並不以此為苦,反而一再強調自己最清楚翻譯過程的快樂所在,翻到最後還一度「捨不得翻完」。

「很多人會說這本書很難,但人生也很難不是嗎?」梁孫傑笑道,他始終相信「即使再難仍能從中找到快樂」。