封面故事／魔法壞女巫 追尋女性情誼

「魔法壞女巫」卡司陣容堅強，包括英國藝人辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、美國小天后亞莉安娜(Ariana Grande)。(美聯社)

改編自經典百老匯音樂劇的電影「魔法壞女巫」(Wicked)在美國掀起話題。出生加州的台裔導演朱浩偉(Jon M. Chu)回憶，父親經營的餐館是夢想起源地；20多年前觀看音樂劇便深深著迷，執導電影版就像命中注定。

「魔法壞女巫」卡司陣容堅強，囊括英國藝人辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、美國小天后亞莉安娜(Ariana Grande)、奧斯卡影后楊紫瓊 、英國演員貝里(Jonathan Bailey)。朱浩偉接受加州「信使新聞」(The Mercury News)訪問談到執導過程，表示選角棘手，曾猶豫讓亞莉安娜飾演金髮女巫。

英國藝人辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)在「魔法壞女巫」中飾演天生綠皮膚的女巫。(美聯社) 流行樂小天后亞莉安娜(Ariana Grande)在「魔法壞女巫」中飾演金髮女巫。(美聯社)

從女巫角度 探索善惡定義

許多影迷對1939年上映、改編自童話的經典電影「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)印象深刻；1995年，美國作家馬奎爾(Gregory Maguire)基於「綠野仙蹤」故事背景，重新改寫出「女巫前傳」(Wicked：The Life and Times of the Wicked Witch of the West)，以女巫角度出發探索善與惡的定義，2003年成為百老匯音樂劇的劇目、至今不衰。

改編自音樂劇的電影「魔法壞女巫」日前在全美上映，宣傳期間即話題不斷，包括有觀眾在電影院 情不自禁地跟著片中歌曲一同「合唱」引發爭議，還因此衍生出「大合唱場次」，讓想唱的觀眾自去年聖誕節起在北美1000家電影院歡唱，滿足不同觀眾需求。

場景華麗、集結大卡司的「魔法壞女巫」登上大銀幕前，曾歷經過波折。

與不少導演一樣，朱浩偉曾在拍攝重頭戲時遇上編劇罷工、一度被迫暫停製作，女主角辛西婭艾利沃有長達六個月的時間埋首練習結尾歌曲，最終帶來充滿力量的演出。

曾獲得東尼獎(Tony Awards)肯定的辛西婭艾利沃在片中飾演天生綠皮膚的女巫，與飾演金髮女巫的亞莉安娜、和飾演希茲大學權威女校長的楊紫瓊有精采對手戲。

談到拍攝過程，朱浩偉表示選角是棘手任務。他記得，辛西婭艾利沃身穿牛仔褲隨性現身、試鏡令人驚豔；不過，當亞莉安娜表達興趣時，他卻遲疑、不認為她能勝任。

朱浩偉說，亞莉安娜試鏡時是全場最有趣的一位，但他仍覺得不太合適，回電時，他告訴亞莉安娜要拋開自己，她做到了，經過第三次試鏡，她獲選擔綱金髮女巫一角。

紐約時報評價辛西婭艾利沃是這部片「最大亮點」，並指出亞莉安娜盡力投入角色、挖掘喜劇效果，但並未顛覆「金髮」予人的刻板印象；而隨著情節轉趨沉重，兩人的化學作用也更具說服力，「深化成一個關於愛、相互尊重、女性情誼的故事」。

英國藝人辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)在「魔法壞女巫」中飾演天生綠皮膚的女巫。(美聯社) 流行樂小天后亞莉安娜(Ariana Grande)在「魔法壞女巫」中飾演金髮女巫。(美聯社)

歡樂不歇 還有第2部

紐時認為，這部片華麗、過於冗長，儘管如此，但從頭到尾都充滿歡樂，因為它就是「綠野仙蹤」。「魔法壞女巫」共有兩部曲，第二部曲預計在2025年11月上映。

台裔導演朱浩偉出生加州灣區、長時間定居洛杉磯。過去執導「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)在全球創下佳績並引領文化討論。他的父親朱鎮中在灣區經營餐館；他回憶，父母過去會哼唱「綠野仙蹤」歌曲，餐館像是拍片的起源地。

1990年代中後期，數位影片的出現讓朱浩偉對電影製作產生興趣。他說，受益於父母經營餐館，「客人來到餐廳，因為知道我喜歡影片，給了我父親一些器材設備」。

他表示，五個孩子當中他是最小的，有時會被人忽略，但有了那些設備後，人生變得很不一樣。當時十來歲的他拿起相機，大家便會注意到他，邀他坐在一起，想看看他拍了些什麼，他漸漸享受那種感覺。後來長大便進入南加州大學 電影藝術學院就讀。

2003年，朱浩偉在舊金山一家劇院看「女巫前傳」音樂劇。觀賞之前，他並不知道這齣劇的內容，但劇中出現的「綠野仙蹤」場景引起他的強烈共鳴，觸動他內心世界。

20多年過後，朱浩偉執導了音樂劇改編的電影，他說感覺就像是「命中注定」。