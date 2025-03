封面故事／魔法壞女巫 追尋女性情誼

「魔法壞女巫」卡司陣容堅強,包括英國藝人辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、美國小天后亞莉安娜(Ariana Grande)。(美聯社)

改編自經典百老匯音樂劇的電影「魔法壞女巫」(Wicked)在美國掀起話題。出生加州的台裔導演朱浩偉(Jon M. Chu)回憶,父親經營的餐館是夢想起源地;20多年前觀看音樂劇便深深著迷,執導電影版就像命中注定。

「魔法壞女巫」卡司陣容堅強,囊括英國藝人辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、美國小天后亞莉安娜(Ariana Grande)、奧斯卡影后楊紫瓊 、英國演員貝里(Jonathan Bailey)。朱浩偉接受加州「信使新聞」(The Mercury News)訪問談到執導過程,表示選角棘手,曾猶豫讓亞莉安娜飾演金髮女巫。

英國藝人辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)在「魔法壞女巫」中飾演天生綠皮膚的女巫。(美聯社) 流行樂小天后亞莉安娜(Ariana Grande)在「魔法壞女巫」中飾演金髮女巫。(美聯社)

從女巫角度 探索善惡定義

許多影迷對1939年上映、改編自童話的經典電影「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)印象深刻;1995年,美國作家馬奎爾(Gregory Maguire)基於「綠野仙蹤」故事背景,重新改寫出「女巫前傳」(Wicked:The Life and Times of the Wicked Witch of the West),以女巫角度出發探索善與惡的定義,2003年成為百老匯音樂劇的劇目、至今不衰。

改編自音樂劇的電影「魔法壞女巫」日前在全美上映,宣傳期間即話題不斷,包括有觀眾在電影院 情不自禁地跟著片中歌曲一同「合唱」引發爭議,還因此衍生出「大合唱場次」,讓想唱的觀眾自去年聖誕節起在北美1000家電影院歡唱,滿足不同觀眾需求。

場景華麗、集結大卡司的「魔法壞女巫」登上大銀幕前,曾歷經過波折。

與不少導演一樣,朱浩偉曾在拍攝重頭戲時遇上編劇罷工、一度被迫暫停製作,女主角辛西婭艾利沃有長達六個月的時間埋首練習結尾歌曲,最終帶來充滿力量的演出。

曾獲得東尼獎(Tony Awards)肯定的辛西婭艾利沃在片中飾演天生綠皮膚的女巫,與飾演金髮女巫的亞莉安娜、和飾演希茲大學權威女校長的楊紫瓊有精采對手戲。

談到拍攝過程,朱浩偉表示選角是棘手任務。他記得,辛西婭艾利沃身穿牛仔褲隨性現身、試鏡令人驚豔;不過,當亞莉安娜表達興趣時,他卻遲疑、不認為她能勝任。

朱浩偉說,亞莉安娜試鏡時是全場最有趣的一位,但他仍覺得不太合適,回電時,他告訴亞莉安娜要拋開自己,她做到了,經過第三次試鏡,她獲選擔綱金髮女巫一角。

紐約時報評價辛西婭艾利沃是這部片「最大亮點」,並指出亞莉安娜盡力投入角色、挖掘喜劇效果,但並未顛覆「金髮」予人的刻板印象;而隨著情節轉趨沉重,兩人的化學作用也更具說服力,「深化成一個關於愛、相互尊重、女性情誼的故事」。

歡樂不歇 還有第2部

紐時認為,這部片華麗、過於冗長,儘管如此,但從頭到尾都充滿歡樂,因為它就是「綠野仙蹤」。「魔法壞女巫」共有兩部曲,第二部曲預計在2025年11月上映。

台裔導演朱浩偉出生加州灣區、長時間定居洛杉磯。過去執導「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)在全球創下佳績並引領文化討論。他的父親朱鎮中在灣區經營餐館;他回憶,父母過去會哼唱「綠野仙蹤」歌曲,餐館像是拍片的起源地。

1990年代中後期,數位影片的出現讓朱浩偉對電影製作產生興趣。他說,受益於父母經營餐館,「客人來到餐廳,因為知道我喜歡影片,給了我父親一些器材設備」。

他表示,五個孩子當中他是最小的,有時會被人忽略,但有了那些設備後,人生變得很不一樣。當時十來歲的他拿起相機,大家便會注意到他,邀他坐在一起,想看看他拍了些什麼,他漸漸享受那種感覺。後來長大便進入南加州大學 電影藝術學院就讀。

2003年,朱浩偉在舊金山一家劇院看「女巫前傳」音樂劇。觀賞之前,他並不知道這齣劇的內容,但劇中出現的「綠野仙蹤」場景引起他的強烈共鳴,觸動他內心世界。

20多年過後,朱浩偉執導了音樂劇改編的電影,他說感覺就像是「命中注定」。