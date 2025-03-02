旅遊／京杭大運河的前世今生

慈禧水道是中國古代水利工程的傑作。（圖為作者提供）

中國歷史上有兩大工程奇蹟，當然秦始皇興建的「萬里長城」是一件，抵禦北方遊牧民族騷擾是件被動消極的國防工程，另一件就是隋煬帝開發貫通南北的「大運河」了，這可是護國愛民的壯舉！一來提供交通的便利，再來是將富裕的南方鹽米糧食和絲綢等物資，迅速的運輸到北方，政府還可在各項經濟活動中，得到可觀的稅收。

淮安運河船運頻繁。（圖為作者提供） 搖櫓船姑唱清歌。（圖為作者提供）

「通惠河」是北京城內的河道，「通漕」就是城區終點，明清兩代修有堤岸、河道和碼頭等設施，「慈禧水道」是通往「頤和園」皇家 御用河道，原有駐軍七、八千人，隆裕太后在八國聯軍侵入北京後，認為不祥禁止任何活動，目前已成為北京市民游泳俱樂部活動中心。

「京杭大運河」的起點閘門，就在火神廟前的水道上，沿河道有立碑紀念，並建有公園和「銅雕運河全圖」供民眾參觀遊覽。由於此段運河尚未開放商業和遊覽，對外只能通到頤和園昆明湖南端，湖面寬廣比起北端萬壽山一帶熱門景區恬靜得多，這是一個意外的發現。

海河旁高樓林立，河岸整潔。（圖為作者提供） 揚州瘦西湖。（圖為作者提供）

海河兩岸 高樓林立

離開「北京」往「天津」，這是「天子的渡口」也是天津地名的來源，一條寬廣平靜的「海河」就是隋煬帝大運河南下的起點。兩岸平地而起的高樓大廈和河岸整潔的環境步道，比起美國紐約和芝加哥等沿河大城市毫不遜色。當年飽受恥辱的租界，遺留下列強建立的各式樓宇和公園，形成現在東西文化最美的衝激，一座蛻變中的城市，是我願意留下長住的地方。

運河風物銅雕。（圖為作者提供） 大運河博物館。（圖為作者提供）

搭乘高鐵到「濟南」，享受到現代科技的成果，一小時300多公里的速度比較起風帆拉縴的舟船，就是科技進步的明證。濟南是座泉城，掘地數尺就會有泉水湧出，甚是奇妙，在大明湖公園到處可以看到一群觀光客，傻傻的圍成一圈，對著泉眼又跳又叫，希望製造波動引出湧泉成為奇景。搭船於環城河，此河係由泉水湧出匯集而成的，親眼可見河岸邊不時就有水泡和湧泉發生，嘖嘖稱奇。「大明湖」享有「泉城明珠」的美譽，清朝康熙爺和乾隆爺對此「四面荷花三面柳，一城山色半城湖」的景色都有立碑讚美於此。

淮安 有運河之都雅稱

歷史名城「徐州」鄰近的「台兒莊」，大運河居然橫貫而過，是兵家必爭之地，古代設有將軍府負責治安防衛，同樣的「窯灣」則在大運河與「駱馬湖」交界處，期間的「龍王廟」曾為「乾隆行宮」為唯一留存的古蹟 ，然而，依其規模設備簡陋可能只是歇腳之處。

皇家古帆船模型。（圖為作者提供） 笑嫣子花圃。（圖為作者提供）

「淮安」位於大運河與古淮河交會之處，素有「運河之都」的雅稱，現建有「中國漕運博物館 」最完整展示了漕運古蹟和歷史，「淮安府署」建於南宋期間，是少數保存良好的古代官衙。明洪武三年，改建新府署，沿用到清末，掌理往來貨物稅收達數千億白銀之鉅。「淮揚菜系」始發於此，個人對「雞火干絲」、「湯包」、「獅子頭」和整隻的「滷豬頭」印象深刻，「裡運河長廊」位於「青江浦」也展示了濃郁的運河文化。

杭州西湖看日出。（圖為作者提供） 大運河起點。（圖為作者提供）

大運河博物館 造型奇特

歷代文人墨客的詩句「春風十里揚州路」、「煙花三月下揚州」、「天下三分明月夜，二分無賴是揚州」，反映了詩人對「揚州」熱鬧繁華的生活場景描述，參觀「揚州大運河博物館」主體建築有如巨型船隻，甚是奇特。北宋詩人歐陽修曾任揚州太守建平山堂，不僅是水路交通要道，也是商業手工業和宗教文化中心。

徐州兩漢文化館。（圖為作者提供） 九省通衢石碼頭。（圖為作者提供）

大運河在「杭州」的名氣，雖被西湖等名勝所掩蓋，「拱宸橋」作為京杭大運河的終點，從博物館到橋西歷史文化區再到大兜路歷史文化區，史跡斑斑就是歷史的見證。大運河雖然沒有開放民間航運，但自「淮安」以下，貨運船隻絡繹不絕，航速飛快多以砂石建材為主，不時也有若干大型貨櫃的裝載。1400年前的偉大工程，仍在不斷地提供福利，造福萬民功德圓滿。

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