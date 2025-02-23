大仁說財經／想買新手機 別誆我關稅漲價

一名紐約市民在紐約中央公園透過手機擴增實境(augmented reality)參觀2005年曾風靡一時的公共藝術裝置「The Gates」。由關稅引起的貿易戰，現在想買新手機可能會變得更貴。(美聯社)

各位要注意了，這裡有個壞消息：由於川普 總統最近對中國進口產品徵收10%的關稅 ，如果想買一部新智慧型手機 可能會變得更貴。

不過也別過度擔心：智慧手機價格可能還需要一段時間才會開始上漲，而且成本上漲可能不會像預期那麼嚴重。

手機可能已在美境內

原因之一是想買的手機很有可能已經在美國境內，無論是放在倉庫裡的新設備還是二手機；促銷折扣有時意味著新手機的價格不會更高。此外，美國人傾向於透過業者和零售商以每月分期付款的方式購買新機，而不是預付全額零售價。例如，假設售價上漲100美元，可能只會意味著每月多花幾美元；雖然這仍然是漲價，但也許在可以接受的範圍內。

對中國進口產品徵收的關稅於2月4日生效，引發北京方面的迅速反擊，可能導致從玩具到珠寶和銀器等各種日常用品的價格上漲。

然而，由於包括蘋果在內的美國科技巨頭的供應鏈關鍵部分都在中國，因此科技業尤其容易受到影響。根據美國商務部的數據，2024年美國從中國進口的前兩類大宗商品是通訊和電腦設備。

但分析師並不認為這會立即對智慧型手機買家產生影響，部分原因是價格變化可能要到今年稍後才會反映在消費者價格中。

取決關稅影響有多大

Wedbush證券總經理兼全球技術研究主管艾夫斯(Dan Ives)表示：「這將取決於關稅持續多久以及影響有多大。」「目前我們認為不會漲價，因為它相當克制」。

日本東京的「絕版媒體博物館」內陳列著各式老式手機及已停產的舊相機、磁帶和手機等。由關稅引起的貿易戰，現在想買新手機可能會變得更貴。(路透)

追蹤智慧型手機購買習慣的研究公司消費者情報研究合作夥伴(Consumer Intelligence Research Partners)的數據顯示，美國消費者傾向於透過每月分期付款的方式購買新設備。

具體而言，該公司數據顯示，美國55%的手機買家、包括翻蓋手機和基本款手機在內，都是透過分期付款的方式購買手機。另一家市場研究公司國際數據公司(IDC)也發現，美國銷售的大多數後付費智慧型手機都是由營運商提供資金補助。

這些付款方案通常允許消費者在24或36個月內付清設備費用，分期付款的時間愈長，每月的費用就愈低。

當一款最新款手機、像是iPhone 16上市時，電信商通常會提供額外的促銷活動，讓購物者只要用舊設備進行以舊換新，就可以免費升級。

然而，此類交易通常夾帶一些附加條款，例如要求客戶購買新的服務項目或簽署特定通常很昂貴的電信方案。

消費者情報研究合作夥伴(Consumer Intelligence Research Partners)合夥人兼聯合創始人洛維茲(Josh Lowitz)表示：「行動電信商正在積極向客戶推銷下一代手機，希望藉此將客戶能長期使用該電信商的服務。」

如果電信商對即將推出的手機提供類似的優惠，消費者可能只需更換舊設備並簽署適當的每月方案即可完全避免價格上漲。

這是關稅對手機價格產生影響的情況。

最快秋季才感受到漲價

艾夫斯說，即使關稅真的產生影響，消費者也可能要等到秋季或假日季、也就是最新一批iPhone上市的時候，才會感受到價格上漲。但科技公司通常會在新款智慧型手機上架之前很久就決定價格，而定價決策還取決於關稅以外的許多因素，包括競爭和零件成本。

艾夫斯說：「這些周期非常複雜，很多成本都是提前一年或兩年就安排好的。」

並不是每個購買新手機的人都會花大錢購買最新型號。根據IDC 9月發布的數據，2023年全球官方翻新機和二手智慧型手機的出貨量較2022年成長了6.4%。

同一報告也顯示，二級智慧型手機市場的成長速度快於新機市場。IDC的另一項調查顯示，在美國，60%的消費者購買二手智慧型手機或願意購買二手智慧型手機。

舊換新 清二手設備庫存

IDC數據和分析團隊高級主管波帕爾(Nabila Popal)表示：「由於以舊換新策略，二手設備的庫存情況好多了。」

這意味著購買二手機的人可以有更多的選擇，而不僅限於幾年前的設備。

蘋果、谷歌和三星通常會在夏季和秋季發布新款手機，以趕在假期季前上市；而川普的關稅對手機價格的影響很可能會在那時開始變得更加清晰。但智慧型手機購物者近期可能不必擔心。

艾夫斯表示：「我認為，就中國整體關稅而言，放話比課稅的效果還嚴重。」