流行／TikTok難民逃向小紅書 帶旺Duolingo

語言學習應用程式Duolingo貓頭鷹吉祥物Duo稍早驚傳去世。(路透)

TikTok稍早被迫下架時，許多人紛紛轉戰RedNote(小紅書國際版)，掀起一波學中文的熱潮，卻也意外帶旺語言學習公司Duolingo，帶動股價上揚。

Duolingo上月向CNBC證實，相較於去年同期，現在使用該應用程式的中文學習者已增加216%。而平台上最受歡迎的西班牙語，同期只增加了40%。

Duolingo提供42種語言的線上及行動課程。根據官網，該公司有4880萬位西語學習者，排名第二的法語則有2730萬，而中文以1070萬排名第八。

該公司股價去年攀升了43%，高於那斯達克 綜合指數的29%漲幅。

●轉向AI 創建內容

有線電視新聞網(CNN)去年報導，語言學習平台Duolingo於2023底裁掉了大約10%的約聘人員，主要是該公司轉向生成式人工智慧(AI)來加速內容創建。

在裁員 以便增加依賴AI來創建和檢查內容之際，Duolingo表示，它仍然用人來檢查AI完成的工作。

Duolingo並不是唯一一家轉向仰賴AI、擺脫人類員工的公司。根據Resume Builder去年11月發布的報告，44%的受訪公司預計AI在2024年會導致裁員。(季晶晶)