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每周一書／沒有共產黨的生活…中國會是什麼樣

記者許君達
吳國光(中)新書「走向共產黨之後的中國：轉型八論」發布時曾在曼哈頓舉辦講座。圖為吳國光與博登書屋負責人榮偉(左)和紐約城大教授夏明(右)合影。(記者許君達／攝影)
吳國光(中)新書「走向共產黨之後的中國：轉型八論」發布時曾在曼哈頓舉辦講座。圖為吳國光與博登書屋負責人榮偉(左)和紐約城大教授夏明(右)合影。(記者許君達／攝影)

政治學者吳國光所著的「走向共產黨之後的中國：轉型八論」文集去年12月由紐約博登書屋出版發行。

吳國光畢業於北京大學和中國社會科學院，離開中國前，曾任中共中央政治體制改革研討小組成員及「人民日報」評論員。來美獲得普林斯頓大學政治學博士學位，並曾在哈佛大學、哥倫比亞大學、香港中文大學、加拿大維多利亞大學等機構任教，現任史丹福大學中國經濟與制度研究中心高級研究員、亞洲協會(Asia Society)政策研究所中國分析中心高級研究員，主要研究方向為中國政治制度及轉型等。

吳國光強調，「中國民主化」這一問題，必須建立「在中共走下歷史舞台這一前提之上」，「如果中共的這一套統治根基和治理邏輯還在，中國就沒有真正實現民主的條件，因為中共所賴以維持統治權力的整套規則，幾乎沒有能夠進行民主化改良的空間。」

吳國光說，而為了追求這一目標，學者的責任便是讓普通民眾看見，沒有共產黨的生活會是什麼樣子。他認為，「民主」不是一個懸浮在空中的概念，而是與每日每時的現實生活息息相關，民主運動倡導者必須就普通民眾關切的現實問題給出合理的規畫建議，說服他們「沒有中共，未來會更好」，這才是討論民主化的根本意義。

「走向共產黨之後的中國：轉型八論」共三卷、逾百萬字，吳國光表示，針對中國民主化過程中可能出現的多種問題，新書側重提出有建設性的思考。比如，他提到，很多人存在「沒有共產黨，中國就會亂」的迷思，然而事實上，根據前中共時代的歷史經驗，雖然中國在上層同樣被帝制所籠罩，但基層社會有較強的自治傳統，而在後中共時代的民主化探索中，有必要重新發掘這些傳統，以避免原子化社會崩潰所帶來的危險。他還舉例說明，新冠疫情爆發初期，中國各地普遍出現據村自保的現象，就是這種基層自治傳統的重新體現。

吳國光認為，中國民眾是因為看不到其他的選擇，所以只能無奈地選擇與中共共存，「只有出現一個要改變的目標、而非僅僅是心願，才會為社會賦予改變的動力，這正是身處海外安全環境中的學者所要探索的。」

中共 共產黨 史丹福大學

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