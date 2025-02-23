電影世界／「我仍在此」 對抗獨裁的女人

「我仍在此」的男女主角一家人。(美聯社)

託奧斯卡頒獎在即之賜，我總算可以看到國際電影了。今年有部巴西 片─「我仍在此」(I'm Still Here)，是外語片競賽之一。它讓我憶起餘溫猶存的另一部巴西電影「中央車站 」(Central Station，1998)，還有西班牙電影「摩托車日記」(The Motorcycle Diaries，2004)。

金球獎 封后 巴西第一人

「我仍在此」的女主角費南妲·托雷斯(Fernanda Torres)，是第一位獲得金球獎(2025)影后的巴西人。她的95歲母親費南妲·蒙特納哥(Fernanda Montenegro)曾因電影「中央車站」入圍奧斯卡最佳女主角獎與金球獎最佳戲劇類電影女主角。托雷斯在「我仍在此」一亮相，就像極了20多年前，她的母親蒙特納哥在「中央車站」的模樣。蒙特納哥在「我仍在此」飾演老年後的女主角。母女倆都演技服人。

「我仍在此」的編劇是豪瑟(Murilo Hauser)和洛雷加(Heitor Lorega)，根據馬塞洛·魯本斯·派瓦(Marcelo Rubens Paiva)的原著而來。派瓦寫的是自己的母親尤尼斯·派瓦(Eunice Paiva，1929-2018)的奮鬥史。報導文學的路子，演出巴西軍事獨裁，鎮壓反對人士的酷吏史實。

巴西電影，是說葡萄牙語。馬塞洛·魯本·派瓦的母親尤尼斯是名鬥士，她本來養尊處優，跟丈夫、四女、一兒和樂融融。一家之主─前聯邦議員魯本斯·派瓦(Rubens Paiva，1929-1971)忽然被類同錦衣衛的隊伍抓走以後，一直下落不明。尤尼斯除了保護家庭，還發憤圖強，進了麥肯西長老會大學法學院進修(Mackensie Presbyterian University)。她48歲法學院畢業。導演「我仍在此」的沃爾特·塞勒斯(Walter Salles)，也導了「中央車站」、「摩托車日記」。塞勒斯擅長織串故事：「中央車站」寫萍水相逢：單身女子牽手喪母的男孩到處尋親；他也寫真人演義：「摩托車日記」的原著來自切·格瓦拉(Ernesto "Che" Guevara，1928-1967)的南美洲遊記。「我仍在此」的劇中人熱中照相，他們常常手持攝影機，連續的兩、三個鏡頭搖頭晃腦的，正是那個年代寫真所及的技術。吉光片羽是沃爾特·塞勒斯的拿手好戲。演魯本斯·派瓦的賽爾頓·梅羅(Selton Mello)的扮相和本尊相似。有一很溫馨的橋段：小女兒在玩海沙時掉了一顆牙，老爸哄著她的玩伴，一起把乳牙埋進沙子裡；事後捨不得，又把乳牙挖出來，拿回家放進封套中。多年之後，尤尼斯翻舊物時，發現完好無缺的小小牙齒。眾人回憶起來，特別心疼與辛酸。家裡有台放映機，影像都是流金歲月。馬塞洛·魯本斯·派瓦年幼時失去父親，他用筆拾綴記憶，也讓世人認識他的不平凡的父母。

救世基督像 各自解讀