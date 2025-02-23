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流行／享年3025歲 情勒鳥Duo為何被死「賜死」

記者李芊芊
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語言學習應用程式Duolingo貓頭鷹吉祥物Duo，稍早驚傳去世。(路透)
語言學習應用程式Duolingo貓頭鷹吉祥物Duo，稍早驚傳去世。(路透)

擁有數百萬訂戶的語言學習應用程式Duolingo(多鄰國)貓頭鷹吉祥物「情勒鳥」Duo，2月中驚傳去世，官方表示「死因仍在調查」。

Duolingo官網貼出Duo的遺照。(取自Duolingo官網)
Duolingo官網貼出Duo的遺照。(取自Duolingo官網)

貓頭鷹Duo全名Duo Keyshauna Renee Lingo，出生於公元前1000年，享年3025歲，生前是創作歌手杜娃黎波(Dua Lipa)的粉絲，由於兩人名字相像，Duo稱杜娃黎波是他的「另一半」(my other half)。

杜娃黎波在得知Duo死訊後發文哀悼，表示兩人「至死不渝」(Til' death duo part)。

Duo逼學 用戶又愛又恨

Duo是Duolingo在2011年推出的吉祥物，外觀為一隻鮮綠色的大眼睛貓頭鷹，因為慣用各種「情緒勒索」、刺激逼迫用戶的方式發送學習語言的提醒訊息，而成為著名網路迷因，讓百萬用戶又愛又恨。

Duo的人物設定非常豐滿，除了上述提到對杜娃黎波的喜愛，甚至多次公開和公司Duolingo的法律團隊上演爭執戲碼。

近年來，這隻「情勒鳥」不論是以動畫或玩偶服的形式出現，都成為了社群媒體上的明星。

「賜死Duo」是成功行銷

國家公共電台(NPR)採訪梅森商學院(Mason School of Business)客座臨床教授威廉斯(Matt Williams)，他指出Duolingo做到了「所有品牌都想做的事」，為Duo塑造了能在混亂的媒體時代脫穎而出的個性，能引起大眾強烈的喜愛或反感，進而增加討論度。

Duo去世的消息一出，社群媒體用戶感到震驚和悲傷，許多人要求公司恢復他們失去的每日推播，甚至許多知名官方機構也表示哀悼，如歐洲太空總署和世界衛生組織(世衛組織為Duo排除了天花的死因，「因為自1980年以來，這種疾病已被根除」)。

Duo「死後」，Duolingo藉機呼籲人們做好每天的課程，以代替為Duo獻上的哀悼花束。

威廉斯教授認為Duo的突然消亡以及圍繞其展開的謎團，是更廣泛的策略性決策的一部分。

他表示，這可能是Duolingo希望在新產品發布一類的重大發表前吸引人們的興趣，或者只是想在眾說紛紜的時候讓自己成為話題，而「殺掉貓頭鷹」是吸引注意力的一大動作。

在宣布Duo的死訊之後，Duolingo更新了其應用程式商店和社群媒體個人資料，讓虛擬人偶有了鬥雞眼和搖擺的舌頭，並在TikTok上發布Duolingo的其他角色Lily和Zari、為Duo「送葬」的影片，他們把Duo的棺材抬到卡車上，然後灑上玫瑰花瓣。

然而故事還沒結束。

周二，Duolingo在一則隱晦的推文中說：「我們正在調查 Jimmy」。周三，他們說官方已經確定了Duo的死因。

之後，Duolingo分享了一段影片，影片中一輛特斯拉電動裝甲車(Cybertruck)在停車場撞上貓頭鷹，將它轟上天堂，該帖文懸賞指認駕駛者(拍攝中看不到)。

威廉斯表示，Duolingo該公司正在創作故事情節，並且懷疑該公司正在一邊觀察哪些情節更受歡迎，一邊決定故事要如何發展。

Duo還會回來嗎？

值得注意的是，Duo其實並沒有「死透」。

貓頭鷹的死訊公布不久後，就有網友發現日本版Duolingo帳號上的Duo仍「健在」，並且發文表示「我是最強的」。

而周三Duolingo在推特上發布一張截圖，發起2月挑戰吸引用戶 「讓Duo起死回生」，圖中顯示一組特別主題的每日任務(一組隨機挑戰)，用戶可以完成這些任務，例如幫助支付Duo的棺材費用和瞭解他的死亡過程。

Duolingo表示，哀悼Duo和協助調查死亡案的最好方式是「好好上課」，只要一起努力就能讓Duo復活，看起來死而復生的機會不小。

而如果讓Duo回歸，威廉斯教授認為最關鍵是維持好貓頭鷹的個性和品牌形象，讓故事好好進行下去。

貓頭鷹Duo是創作歌手杜娃黎波(Dua Lipa)的粉絲，杜娃黎波在得知Duo死...
貓頭鷹Duo是創作歌手杜娃黎波(Dua Lipa)的粉絲，杜娃黎波在得知Duo死訊後發文哀悼，表示兩人「至死不渝」。(美聯社)

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