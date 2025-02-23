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料理功夫／彩蔬嫩煎梅花豬

西瓜湯
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這道料理色彩繽紛且營養均衡，結合了梅花豬的鮮嫩口感與蔬菜的爽脆甜美，透過簡單的醃製與快炒手法，讓肉質保持軟嫩、風味更濃郁。不僅適合作為家常快炒，也非常適合當作便當菜，讓每一口都充滿香氣與滿足感，輕鬆變化日常餐桌。

材料：

梅花豬肉片200g、橄欖油 1 大匙、洋蔥1/2顆（切絲）、櫛瓜1根（切丁）、紅甜椒1顆（切丁）、蒜末1小匙、醬油1.5大匙、米酒1大匙、蜂蜜1小匙、黑胡椒適量。

做法：

1.先將梅花豬肉片用醬油、米酒、蜂蜜和黑胡椒醃10至20分鐘。

2.熱鍋後加入油，放入洋蔥絲和蒜末拌炒至微透明的焦糖色。

3.加入醃好的梅花豬肉片，中火翻炒至半熟。

洋蔥炒至焦糖色後，加入醃好的豬肉片拌炒
洋蔥炒至焦糖色後，加入醃好的豬肉片拌炒

4.放入紅甜椒和櫛瓜，繼續翻炒至蔬菜變軟、豬肉熟透。

5.試味道後，可依個人口味再調整醬油或黑胡椒，拌炒均勻後即可盛盤。

小叮嚀：

1.梅花豬肉本身油脂適中，不用額外加太多油即可炒出香氣。

2.若想讓口感更豐富，可以加入杏鮑菇或其他喜愛的蔬菜。

3.若不愛甜味，可以省略蜂蜜，改用少許鹽調味。


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