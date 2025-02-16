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1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

封面故事／比特幣波動大 投資前先認清5風險

編譯周靜芝
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比特幣由於波動性強，購買前需要了解五大風險。（路透）
比特幣由於波動性強，購買前需要了解五大風險。（路透）

儘管近日比特幣市場殺聲震天，但在過去五年中，它已飆升1200%，僅在2024年(截至12月4日)就漲了127%，首次突破10萬美元大關。比特幣的強勁走勢吸引大量投資者關注，希望能提高投資報酬率。

今日美國報(USA Today)報導，由於比特幣波動性強，在購買這個世界上最有價值加密貨幣前，需要了解以下五大風險。

1、政府干預

由於比特幣是全球發行的數位貨幣，不受單一機構控制，因此它直接威脅到全球的中央銀行及其法定貨幣。因此，顯而易見的風險是，政府將在其境內擁有與挖礦加密貨幣定為非法，以消除此一競爭性貨幣系統。

隨著川普即將入主白宮，市場樂觀認為，美國將推出對加密貨幣行業友好的法規；甚至有人在討論建立國家比特幣戰略儲備。

2、技術挑戰

其他著名的加密貨幣，如以太坊(Ethereum)、Solana和卡爾達諾(Cardano)，目標是開發去中心化應用程式的頂級網路，因此都有複雜的計畫來更新軟體，改善功能與安全性；但如果軟體存在程式錯誤，更新總會帶來技術挑戰的風險。

如果引入複雜的升級，使比特幣的網路暴露在駭客面前，可能會導致市場喪失信心與價格下跌。

3、量子運算

比特幣的安全性來自稱為「公鑰」的加密演算法，只有知道「私鑰」的人才能傳送他們持有的比特幣。有人擔心，超級電腦組成的量子運算(quantum computing)可能會破解比特幣的加密機制，暴露個人「私鑰」，使整個網路崩潰。

若這種情況發生，其他安全需求高的資料庫也會陷入同樣的麻煩，例如政府的核子密碼或金融機構所持有的銀行資訊，「全世界都會有大麻煩」。

4、如何提高速度

比特幣最常遭批評的就是速度太慢，截至目前，它的區塊鏈每秒只能處理約六筆交易，遠低於Visa的6萬5000次。

「閃電網路」是位於比特幣之上的第二層支付協定，可加快交易時間與降低成本，這個可能的解決方案，有助比特幣成為更可行的支付方式；但如果無法以安全的方式擴展並處理更多交易，那麼比特幣未來的發展將被看衰。

5、波動性問題

從過去的表現，比特幣無疑能隨著時間而增值，但未能成為真正的價值儲存工具，是由於其高度的波動性。這種加密貨幣經歷多次超過50％的暴跌，讓投資者措手不及。

隨著比特幣的發展成熟，愈來愈多的擁有者與資金投入，或許波動性會開始下降；它不再是個神秘的虛擬貨幣，而是合法的全球金融資產。但如果波動性仍太強，可能讓多數投資者卻步，阻礙比特幣成長潛力。

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