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理財百科／退休族旅遊 6花費宜精打細算

編譯周芳苑
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退休後出國旅遊，有六個最不該花的大筆花費。(圖╱123RF)
退休後出國旅遊，有六個最不該花的大筆花費。(圖╱123RF)

無論多年來一直精打細算捨不得花錢、或者是已計畫性地將旅行納入退休生活一部份，搭機出國旅遊不僅需要體力，還要有雄厚財力。人們退休後出國有六個最不該花的大筆花費，包括大件紀念品等等，如果確實節制，可省不少錢。

MSN.com列出嬰兒潮世代(baby boomers)和退休人士出國旅行時最常見的「不該花大錢」項目。

1. 大件紀念品

到國外旅行時買的每一件東西都必須當作行李一樣帶回家，如果不夠精明、凡事隨性而為，看到什麼就衝動購買，旅遊結束到機場準備搭機時很可能發現行李超重，裡面塞滿了一大堆紀念品。

旅遊刊物 Drift Travel Magazine提醒，購買任何東西之前，最好快速分析自己是不是真的需要那些物品，除了考慮費用，還必須評估是否能塞進行李箱、以及回家途中會不會碰撞損壞。

2. 旅遊陷阱

旅遊途中處處有陷阱，好比說，交通繁忙地區什麼東西都比其他地方貴，舉凡吃飯到住宿都花費更多。專家建議跳脫常規到比較不那麼熱門的地方，可享巨大折扣和優惠，不必跟那麼多遊客搶資源。

3. 客房升等

旅遊選擇下榻何處時，應思考大部分時間會外出觀光、或者多半待在度假小屋裡？

多數情況下，留宿處多半是用來睡覺，清醒使用住房的時間不多。因此，最重要的是詳讀各飯店的評論，確保房間有一張像樣的床並且位於安全地區，大可不必花大把錢升等為室內有熱水浴缸的房間。

4. 自動提款機手續費

使用跨行提款機領錢要支付不少手續費，外出旅行時，應盡可能搜尋到自己所屬銀行的網絡內自動提款機，避免被收取費用；如果很找難到這樣的提款機，身上應事先攜帶足夠的錢，避免使用提款機。

另一個選擇是使用不收取海外刷卡費的信用卡；刷用信用卡而不用到提款機提款，不僅可節省很多錢又可累積獎勵點數。

5. 飯店餐食

除非住宿費用已包含餐食，否則最好到外面用餐。飯店餐點非常方便，但價格往往很貴，很可能超出預算。省錢之道是到外面以較便宜價格用餐，甚至考慮到當地雜貨店買小吃帶回房間享用。

6. 租車

走出美國之後，許多國家都擁有方便的公共交通系統，花費非常小。可考慮搭乘巴士、火車或遊船遊覽目的地，大可不必花大錢租車。

退休 租車 信用卡

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