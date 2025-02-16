我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選2026加州州長 川普盟友將迎戰

當公務員年薪可達百萬美元？ 加州這幾類工作就是

旅遊／里斯本旅遊卡 暢行貝倫區

李逸萍
熱羅尼莫斯修道院內環繞庭院的迴廊。（圖／李逸萍提供）
熱羅尼莫斯修道院內環繞庭院的迴廊。（圖／李逸萍提供）

葡萄牙藉著先進的航海技術與征服他方的野心，成為16世紀海權時代(Age of Discovery)的強國。發生於1755年的里斯本大地震，摧毀了許多海權盛世的輝煌建築。所幸，貝倫區(Belem)僥倖脫離地震魔掌，來自海權時代的建築物，仍然屹立不搖，等待旅客前往一親芳澤。

結合公車與景點 方便許多

抵達里斯本機場後，我與家人首先到旅遊資訊處。我們學習到里斯本旅遊卡(Lisbon Card)，結合了公車卡與景點參觀卡的功能，持卡人在使用期限內，可不計次數搭乘電車，公車和地鐵。由於這些公共交通的票價各異，持卡上車，顯得方便許多。另外，持卡者還可免費參觀一些旅遊景點，例如：熱羅尼莫斯修道院和貝倫塔，其他的景點和博物館則是提供折扣的優惠待遇。里斯本旅遊卡以使用期限分為24小時、48小時和72小時等不同價格，我們選購了72小時期限的旅遊卡，當時的成人價格為每張54歐元（約56美元）。

貝倫區是葡萄牙海權盛世的誕生地，探險的船隊就是從這裡出港。15世紀晚期，葡萄牙的海權創始人、享利王子(Henry the Naigator)在此建造一座小教堂，以造福來往的船隻。

為慶祝葡萄牙航海家伽馬(Vasco da Gama)成為第一位歐洲人航行抵達印度的成功事件，國王曼努埃爾一世(Manuel I)決定以航海貿易所取得的盈利，興建舉世無雙的建築物，以展現當時的權勢與財富。1501年，他將享利王子所蓋的小教堂，擴建成雄偉壯麗的聖瑪利亞教堂(Santa Maria Church)和熱羅尼莫斯修道院(Jeronimos Monastery)。這項龐大工程，歷經近百年才全部完工。

聖瑪利亞教堂內的特色天花板。（圖／李逸萍提供）
聖瑪利亞教堂內的特色天花板。（圖／李逸萍提供）

聖瑪利亞教堂 王室安息地

我們持著里斯本旅遊卡，從市區坐上E15號電車前往修道院。下車後，我看見一長排的建築物，紅簷白牆，隨著視線延伸而去。修道院宏偉壯觀的氣勢，令人印象深刻，聖瑪利亞教堂就位於修道院隔壁，白色的教堂外觀，裝飾著華麗的鑲嵌圖案與雕像，讓我看得目不暇給。

聖瑪利亞教堂免費開放參觀。教堂內部的樑柱像似雄偉的林木，從地面延伸而上，在屋頂綻放出海星狀的圖形。除了常見的宗教性裝飾物，還可以看見許多珊瑚、貝殼之類的圖案，十分特殊，這座壯麗的教堂隨後成為葡萄牙王室成員最後的安息地點。

走出教堂後，遠處的修道院購票區大排長龍，非常慶幸我們事前買了里斯本旅遊卡，可直接持卡排隊進入參觀。

我們排隊排了近半小時，終於進入到修道院的開放區，修道院的迴廊是一條環繞庭院的長廊，它是僧侶居住和修行的地方。熱羅尼莫斯修道院的興建，完全是為了炫耀葡萄牙的海權黃金時代。數不清的精緻雕飾布滿迴廊，為這座宗教建築披上一層華麗的蕾絲滾邊。巧奪天工的技藝盡收眼底，讓我對住在這裡的僧侶好生羡慕。

熱羅尼莫斯修道院幸運地躲過了里斯本大地震，為世界保留了海權時代的精典傑作。它的建築式樣，正是葡萄牙人引以為傲的曼努埃爾建築風格，這項以葡萄牙國王為名的建築式樣，融合了哥德式的建築特色，同時加上以海洋為主題的裝飾元素，形成獨一無二的創新風格。修道院於1983年被列入世界遺產名錄，確認了它的歷史價值。

從發現者紀念碑的觀景台高空俯視的景觀。（圖／李逸萍提供）
從發現者紀念碑的觀景台高空俯視的景觀。（圖／李逸萍提供）

發現者紀念碑 紀念享利王子

 

發現者紀念碑(Monument to the Discoveries)位於熱羅尼莫斯修道院和塔霍河(Tagus River)之間，這座緊鄰河畔的紀念碑於1985年對外開放，它的興建構想來自於紀念享利王子的遠見與貢獻。

高達56公尺的紀念碑，以鋼材和水泥雕塑出船頭的造型，享利王子的雕像就位於船頭前，他手上拿著葡萄牙海船，雙眼凝視前方，身後兩側佇立著海權時代的重要人士的雕像。這一群隊伍，看來威風凜凜，充分流露出當年的盛況，也滿足了葡萄牙人的懷舊情緒。

接著，我們買了搭乘電梯的門票，來到紀念碑的觀景台，從這裡可以俯瞰眺望貝倫區傍水而立的優越地理環境。同時，可以看見位於紀念碑四周的大理石馬賽克圖形，它描繪出一個指南針，指南針的中心是一張世界地圖，再次重申葡萄牙曾經擁有的鼎盛時期。

貝倫塔 擔綱重要軍事防衛

從發現者紀念碑走到貝倫塔(Belem Tower)，大約十分鐘。走在塔霍河步道上，可見漫步的行人，還有慢跑和騎單車的人。從餐廳傳來的流行音樂，吸引不少旅客就地起舞，在這裡享用午餐，熱鬧氣氛十足。我們看到一間好像是賣日本丼飯的小店，上前詢問後，才明白是所謂的無國界料理(Fusion Cuisine)。丼飯的組合以西班牙米飯和墨西哥黑豆為主，再加上綠葉沙拉和葡式燒烤鮪魚，我們一家人吃得津津有味，讚不絕口。

興建於1514年的貝倫塔是曼努埃爾建築風格的典型代表，它也於1983年被列入世界遺產名錄。塔高30公尺的貝倫塔，以一道長橋銜接河畔步道，塔內以螺旋式樓梯連接四個樓層，分別規畫為總督室、國王室等。從它的內部格局看來，不難想像這座高塔所具有的政治功能，高塔的六邊形底座，各自設有砲塔，堡壘式的造型，也表現出重要的軍事防衛角色。

由於當天貝倫塔正逢休館，因此錯過了參觀內部的機會。利用退潮的時段，我沿著堡壘塔身而行，看見了雄霸一方的貝倫塔，也有溫柔典雅的風情，抬頭可見堡塔的窗檯，布滿了雕刻圖騰，剛柔並濟的建築特色，再次證明曼努埃爾建築風格的魄力。

貝倫塔是典型的曼努埃爾建築代表。（圖／李逸萍提供）
貝倫塔是典型的曼努埃爾建築代表。（圖／李逸萍提供）

貝倫蛋塔 源自於一場革命

 

從貝倫塔搭乘公車前往貝倫糕餅店(pasteis de Belem)約六分鐘行程。抵達後，又見大排長龍的人群。這間糕餅店的蛋塔吸引力，不比世界遺產景點遜色。排隊的同時，我上網閱讀了一些有關葡式蛋塔的資訊，很驚訝地發現，葡式蛋塔的出生故事，始於一場革命運動。

1820年，受到西班牙自由主義運動的影響，葡萄牙人興起了一場革命運動，要求遠居巴西的王室返國，重定憲法。革命運動期間，所有的修道院都關閉了，根據貝倫蛋塔店網站資料表示，當時熱羅尼莫斯修道院旁有一間甘蔗製糖廠，修道院關閉後，院內的工作人員為了謀生，開始在這間甘蔗廠出售甜點。1837年，這間甜點店，就被人們稱為貝倫糕餅店，糕餅店內最受歡迎的甜點正是蛋塔。

貝倫糕餅店外的馬賽克數字標示該店的創建年份。（圖／李逸萍提供）
貝倫糕餅店外的馬賽克數字標示該店的創建年份。（圖／李逸萍提供）

備受喜愛的蛋塔，在葡萄牙境內四處可見，但是，貝倫糕餅店以原創老店的歷史，獨樹一幟。當我們終於坐下來點餐時，服務員很驕傲地說，他們每天烘焙2萬個蛋塔，每天都銷售一空。他接著說，其實店裡的許多旅客是葡萄牙人，到原創店吃蛋塔，是每一位葡萄牙人的願望清單。我抬頭向四周望了一下，真的看見了許多圓夢的笑臉。

國家馬車博物館 豐富精緻

從糕餅店走到國家馬車博物館(National Coach Museum)約為十分鐘。我們手上握著里斯本旅遊卡，因此，決定搭乘公車前往。坐在公車裡，吹一下冷氣、喘口氣，也算是旅途中的小確辛。

博物館的馬車展示約有70輛，來自於17至19世紀期間，展示品以皇家王室馬車和宗教專屬馬車為主，由於它的館藏完善精緻，被名列為全球最重要的馬車博物館之一。這些馬車為人類的交通歷史保留了完美的紀錄，同時展現當時的文化藝術風格。

教宗克萊門特11世的華麗專用馬車。（圖／李逸萍提供）
教宗克萊門特11世的華麗專用馬車。（圖／李逸萍提供）

當我看見教宗克萊門特11世所擁有的馬車時，真有一種驚艷的感覺。這些馬車於1715年在羅馬設計建造而成，馬車的裝飾雕塑，散發著生動活潑的表情，洋溢著金碧輝煌的光彩。典型的巴洛克風格表露無遺。

使用里斯本旅遊卡，為我們的貝倫區一日遊增添許多便利，這趟旅行，讓我對葡萄牙的印象，從似曾相識的感覺提升為親身感受的美好情誼。

博物館 地震 世界遺產

上一則

星座／獅子座自信滿滿 水瓶座霧霾壟罩

下一則

旅遊／環遊北海道 擁抱秋與冬

延伸閱讀

經營155年 新州最老巴士公司2月28日熄燈

經營155年 新州最老巴士公司2月28日熄燈
輝達AI助人形機器人大躍進 Kobe上身秀後仰跳投

輝達AI助人形機器人大躍進 Kobe上身秀後仰跳投
重新定義旅遊業 Z世代最愛的4個實惠目的地

重新定義旅遊業 Z世代最愛的4個實惠目的地
今年春天遊歐 美國旅客可省不少錢

今年春天遊歐 美國旅客可省不少錢

熱門新聞

台灣在日治時期的台北臨濟護國禪寺。(取自維基共享資源)

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

2025-02-09 12:06
台灣師大附中位於台北市信義路的校門。(取自維基公有領域)

封面故事／師大附中7年 不輕狂枉少年

2025-02-09 01:26
肺癌患者中，吸菸者的患病率與及死亡率比起不吸菸的人，高出15到30倍。(圖／123RF)

醫師的話／誰易中招…肺癌死亡率最高 怎麼救？

2025-02-09 12:56
在太平洋另一端遙遠的祝福，無論他身在何方，靈在何處，希望他一切安好。(作者提供)

封面故事／憶初戀情人 問通靈友人

2025-02-09 01:27
「春朝秋夜思君甚，愁見繡屏孤枕。」夫妻能白首偕老，是人生之幸福。(圖／123RF)

封面故事／秋夜思君甚 寫到黎明前

2025-02-09 01:29
高額醫療帳單，常讓病患無支付。(美聯社)

美國現象／醫療帳單繳不起 可以商量

2025-02-09 01:24

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居