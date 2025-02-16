旅遊／里斯本旅遊卡 暢行貝倫區

熱羅尼莫斯修道院內環繞庭院的迴廊。（圖／李逸萍提供）

葡萄牙藉著先進的航海技術與征服他方的野心，成為16世紀海權時代(Age of Discovery)的強國。發生於1755年的里斯本大地震 ，摧毀了許多海權盛世的輝煌建築。所幸，貝倫區(Belem)僥倖脫離地震魔掌，來自海權時代的建築物，仍然屹立不搖，等待旅客前往一親芳澤。

結合公車與景點 方便許多

抵達里斯本機場後，我與家人首先到旅遊資訊處。我們學習到里斯本旅遊卡(Lisbon Card)，結合了公車卡與景點參觀卡的功能，持卡人在使用期限內，可不計次數搭乘電車，公車和地鐵。由於這些公共交通的票價各異，持卡上車，顯得方便許多。另外，持卡者還可免費參觀一些旅遊景點，例如：熱羅尼莫斯修道院和貝倫塔，其他的景點和博物館 則是提供折扣的優惠待遇。里斯本旅遊卡以使用期限分為24小時、48小時和72小時等不同價格，我們選購了72小時期限的旅遊卡，當時的成人價格為每張54歐元（約56美元）。

貝倫區是葡萄牙海權盛世的誕生地，探險的船隊就是從這裡出港。15世紀晚期，葡萄牙的海權創始人、享利王子(Henry the Naigator)在此建造一座小教堂，以造福來往的船隻。

為慶祝葡萄牙航海家伽馬(Vasco da Gama)成為第一位歐洲人航行抵達印度的成功事件，國王曼努埃爾一世(Manuel I)決定以航海貿易所取得的盈利，興建舉世無雙的建築物，以展現當時的權勢與財富。1501年，他將享利王子所蓋的小教堂，擴建成雄偉壯麗的聖瑪利亞教堂(Santa Maria Church)和熱羅尼莫斯修道院(Jeronimos Monastery)。這項龐大工程，歷經近百年才全部完工。

聖瑪利亞教堂內的特色天花板。（圖／李逸萍提供）

聖瑪利亞教堂 王室安息地

我們持著里斯本旅遊卡，從市區坐上E15號電車前往修道院。下車後，我看見一長排的建築物，紅簷白牆，隨著視線延伸而去。修道院宏偉壯觀的氣勢，令人印象深刻，聖瑪利亞教堂就位於修道院隔壁，白色的教堂外觀，裝飾著華麗的鑲嵌圖案與雕像，讓我看得目不暇給。

聖瑪利亞教堂免費開放參觀。教堂內部的樑柱像似雄偉的林木，從地面延伸而上，在屋頂綻放出海星狀的圖形。除了常見的宗教性裝飾物，還可以看見許多珊瑚、貝殼之類的圖案，十分特殊，這座壯麗的教堂隨後成為葡萄牙王室成員最後的安息地點。

走出教堂後，遠處的修道院購票區大排長龍，非常慶幸我們事前買了里斯本旅遊卡，可直接持卡排隊進入參觀。

我們排隊排了近半小時，終於進入到修道院的開放區，修道院的迴廊是一條環繞庭院的長廊，它是僧侶居住和修行的地方。熱羅尼莫斯修道院的興建，完全是為了炫耀葡萄牙的海權黃金時代。數不清的精緻雕飾布滿迴廊，為這座宗教建築披上一層華麗的蕾絲滾邊。巧奪天工的技藝盡收眼底，讓我對住在這裡的僧侶好生羡慕。

熱羅尼莫斯修道院幸運地躲過了里斯本大地震，為世界保留了海權時代的精典傑作。它的建築式樣，正是葡萄牙人引以為傲的曼努埃爾建築風格，這項以葡萄牙國王為名的建築式樣，融合了哥德式的建築特色，同時加上以海洋為主題的裝飾元素，形成獨一無二的創新風格。修道院於1983年被列入世界遺產 名錄，確認了它的歷史價值。

從發現者紀念碑的觀景台高空俯視的景觀。（圖／李逸萍提供）

發現者紀念碑 紀念享利王子

發現者紀念碑(Monument to the Discoveries)位於熱羅尼莫斯修道院和塔霍河(Tagus River)之間，這座緊鄰河畔的紀念碑於1985年對外開放，它的興建構想來自於紀念享利王子的遠見與貢獻。

高達56公尺的紀念碑，以鋼材和水泥雕塑出船頭的造型，享利王子的雕像就位於船頭前，他手上拿著葡萄牙海船，雙眼凝視前方，身後兩側佇立著海權時代的重要人士的雕像。這一群隊伍，看來威風凜凜，充分流露出當年的盛況，也滿足了葡萄牙人的懷舊情緒。

接著，我們買了搭乘電梯的門票，來到紀念碑的觀景台，從這裡可以俯瞰眺望貝倫區傍水而立的優越地理環境。同時，可以看見位於紀念碑四周的大理石馬賽克圖形，它描繪出一個指南針，指南針的中心是一張世界地圖，再次重申葡萄牙曾經擁有的鼎盛時期。

貝倫塔 擔綱重要軍事防衛

從發現者紀念碑走到貝倫塔(Belem Tower)，大約十分鐘。走在塔霍河步道上，可見漫步的行人，還有慢跑和騎單車的人。從餐廳傳來的流行音樂，吸引不少旅客就地起舞，在這裡享用午餐，熱鬧氣氛十足。我們看到一間好像是賣日本丼飯的小店，上前詢問後，才明白是所謂的無國界料理(Fusion Cuisine)。丼飯的組合以西班牙米飯和墨西哥黑豆為主，再加上綠葉沙拉和葡式燒烤鮪魚，我們一家人吃得津津有味，讚不絕口。

興建於1514年的貝倫塔是曼努埃爾建築風格的典型代表，它也於1983年被列入世界遺產名錄。塔高30公尺的貝倫塔，以一道長橋銜接河畔步道，塔內以螺旋式樓梯連接四個樓層，分別規畫為總督室、國王室等。從它的內部格局看來，不難想像這座高塔所具有的政治功能，高塔的六邊形底座，各自設有砲塔，堡壘式的造型，也表現出重要的軍事防衛角色。

由於當天貝倫塔正逢休館，因此錯過了參觀內部的機會。利用退潮的時段，我沿著堡壘塔身而行，看見了雄霸一方的貝倫塔，也有溫柔典雅的風情，抬頭可見堡塔的窗檯，布滿了雕刻圖騰，剛柔並濟的建築特色，再次證明曼努埃爾建築風格的魄力。

貝倫塔是典型的曼努埃爾建築代表。（圖／李逸萍提供）

貝倫蛋塔 源自於一場革命

從貝倫塔搭乘公車前往貝倫糕餅店(pasteis de Belem)約六分鐘行程。抵達後，又見大排長龍的人群。這間糕餅店的蛋塔吸引力，不比世界遺產景點遜色。排隊的同時，我上網閱讀了一些有關葡式蛋塔的資訊，很驚訝地發現，葡式蛋塔的出生故事，始於一場革命運動。

1820年，受到西班牙自由主義運動的影響，葡萄牙人興起了一場革命運動，要求遠居巴西的王室返國，重定憲法。革命運動期間，所有的修道院都關閉了，根據貝倫蛋塔店網站資料表示，當時熱羅尼莫斯修道院旁有一間甘蔗製糖廠，修道院關閉後，院內的工作人員為了謀生，開始在這間甘蔗廠出售甜點。1837年，這間甜點店，就被人們稱為貝倫糕餅店，糕餅店內最受歡迎的甜點正是蛋塔。

貝倫糕餅店外的馬賽克數字標示該店的創建年份。（圖／李逸萍提供）

備受喜愛的蛋塔，在葡萄牙境內四處可見，但是，貝倫糕餅店以原創老店的歷史，獨樹一幟。當我們終於坐下來點餐時，服務員很驕傲地說，他們每天烘焙2萬個蛋塔，每天都銷售一空。他接著說，其實店裡的許多旅客是葡萄牙人，到原創店吃蛋塔，是每一位葡萄牙人的願望清單。我抬頭向四周望了一下，真的看見了許多圓夢的笑臉。

國家馬車博物館 豐富精緻

從糕餅店走到國家馬車博物館(National Coach Museum)約為十分鐘。我們手上握著里斯本旅遊卡，因此，決定搭乘公車前往。坐在公車裡，吹一下冷氣、喘口氣，也算是旅途中的小確辛。

博物館的馬車展示約有70輛，來自於17至19世紀期間，展示品以皇家王室馬車和宗教專屬馬車為主，由於它的館藏完善精緻，被名列為全球最重要的馬車博物館之一。這些馬車為人類的交通歷史保留了完美的紀錄，同時展現當時的文化藝術風格。

教宗克萊門特11世的華麗專用馬車。（圖／李逸萍提供）

當我看見教宗克萊門特11世所擁有的馬車時，真有一種驚艷的感覺。這些馬車於1715年在羅馬設計建造而成，馬車的裝飾雕塑，散發著生動活潑的表情，洋溢著金碧輝煌的光彩。典型的巴洛克風格表露無遺。

使用里斯本旅遊卡，為我們的貝倫區一日遊增添許多便利，這趟旅行，讓我對葡萄牙的印象，從似曾相識的感覺提升為親身感受的美好情誼。