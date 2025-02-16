旅遊／環遊北海道 擁抱秋與冬

函館夜景。（圖／善強提供）

四季如春之處一訪賞春景即可，四季分明之處四訪才能各賞春櫻、夏綠、秋楓、冬雪。

1990至1998年秋季，曾勤快地赴日本 不同城市的大學參加年會，會後必親炙當地的美景與風情，1998年9月17至26日赴札幌的北海道大學，會後順時針環遊北海道，這趟壓軸的秋之旅終於達成遍遊日本四島的心願，便不再寓工作於遊樂了。

北海道面積近7萬8000平方公里，為台灣的2.15倍，像一尾遨游在太平洋西北部的蝠鱝，知床與根室半島是向前突出的一對頭鰭，野寒布與襟裳岬是向兩旁展開的一對胸鰭，渡島半島是尾鰭，函館位在尾端，札幌位在身與尾的交接處，大雪山系位在上與下半身的交接處。

在加州 預購日本鐵路(日鐵)周遊券，15日晨搭機從舊金山赴成田，16日晨搭成田特快到東京後，再搭東北新幹線到盛岡拜訪友人，觀賞樹齡逾360年的石割櫻後夜宿當地，17日晨搭日鐵經八戶、青森、津輕海峽、函館到札幌(當年北海道新幹線尚未開通)。

白雪覆蓋的五稜廓。（圖／善強提供）

秋登五稜廓塔 瞰星形要塞

20日近午溜出梯形教室，搭日鐵沿函館本線南下，西眺渡島半島肅穆的火山群，東望內浦灣冷峻的海域，感受異樣的北國風情；扺函館後登五稜廓塔，俯瞰1864年建成的星形要塞，石垣城壕圍繞這箱館戰爭(日本最後的內戰)的舞台，沿壕植滿暗綠的柳樹與灰褐的櫻樹，衹見黃褐的秋楓，不見粉紅的春櫻；傍晚搭纜車登函館山展望台俯瞰夜景，砂漏狀的函館半島西依津輕海峽，東傍函館灣，屋燈的溫馨橘黃與街燈的浪漫暈黃，襯托兩側海面的冷峻黝黑，愈晚愈分明。夜宿登別溫泉，泡溫泉後啖美食，人生至此，切腹可也。

21日晨探訪藴含約11種泉水的地獄谷，濃密的煙霧繚繞著，嗆鼻的硫磺味瀰漫著；搭乘纜車到登別熊牧場，從展望台俯瞰日本第二透明的俱多樂湖(次於摩周湖)；回程順道觀賞日本第二深的支笏湖(次於田澤湖)；「道西三湖」尚缺洞爺湖，旅遊難免留些遺憾。

颱風夜抵上川 泡湯啖美食

22日年會結束後颱風正肆虐著，硬著頭皮搭「鄂霍次克號」特急到旭川，狂風暴雨 從漆黑的鄂霍次克海猛打車窗，感覺詭異且惶惑。走走停停扺旭川後已誤點，不擬續行，致電層雲峽旅館，對方鼓勵我前往。搭慢車扺上川後，果然趕不上末班公車，旅館特遣的女司機竟已在公車站旁等我，那是往返約44公里的漆黑山路！抵旅館後驚魂甫定，懷著感激的心情又泡溫泉又啖美食。

已凍結的銀河瀑布。（圖／善強提供）

訪道東三湖 怱怱意猶未盡

23日晨包車觀賞婷立秀麗的銀河瀑布、氣勢磅礡的流星瀑布、柱狀節理矗立的大函、奇岩怪石的小函、錯綜複雜的大雪湖，司機建議一日遊，見我猶豫便載我到攤販處，眾人皆美言，心想難得遊北國，金錢誠可貴，時間價更高，何況隨時有私家攝影師，便指名「道東三湖」，議價後便出發了。沿途光顧鄉土冰淇淋名店、參觀北見狐狸牧場、從美幌峠展望台遠眺屈斜路湖(日本最大的火山口湖)、從摩周湖第一展望台俯瞰摩周湖(日本的聖湖)、夜遊阿寒湖(毬藻的原鄉)，怱怱三瞥「道東三湖」，意猶未盡。

紅霞斜照墨藍的摩周湖。（圖／善強提供）

冬季再訪 逆時針完成拼圖

2019年12月28日至翌年1月5日逆時針環遊北海道，這趟冬之旅勇踏雪白大地。28日我倆搭機從桃園到千歲，搭日鐵往西經札幌到瀕臨日本海的小樽，150多年前它開啓北海道的開拓史，緩流的運河、東岸的石造倉庫、西岸的古老西式建築、雪燈與其輕晃的倒影營造的浪漫氛圍引導旅客思古的情懷。

29日晨南奔洞爺湖有珠山地質公園，完成「道西三湖」的拼圖。

洞爺湖是「蝦夷明珠」，它具備火山口湖的吸睛三要素，一是湖大且形圓，日本第九大，卻是最圓的；二是湖水透明且深藍，它像透明的三稜鏡，祇散射穿透力差的藍光；三是湖畔有溫泉，可邊賞湖景邊泡溫泉。

洞爺湖上近望中島(右)，遠眺羊蹄山(左)。（圖／善強提供）

搭船遊洞爺湖 遠眺羊蹄山

午後搭船遊湖，近望中島，它是湖中央四座島嶼的統稱；遠眺羊蹄山，日本數座平地而起且呈對稱美的孤山都像富士山，眼前的則為「蝦夷富士」。午後搭纜車到洞爺湖南岸的有珠山，俯瞰洞爺湖與昭和新山，沿階梯往上走到有珠山頂，親見約2萬年前因火山噴發而形成的火山口，20世紀曾噴發四次，它仍是活火山！

有珠山頂的火山口。（圖／善強提供）

30日搭日鐵沿函館本線南下到函館，午後登五稜廓塔俯瞰星形要塞，祇見白雪覆蓋漆黑城壕內外庭園的肅穆冬景。天黑後再登函館山展望台俯瞰夜景，依然壯麗的世界名景展現更明亮的「沙漏」，原來街燈把白雪街道都染黃了。

31日晨搭日鐵沿函館本線往北到南千歲，轉車往東到釧路，再轉車往北到弟子屈後搭計程車到摩周湖。天已近黑，雲霧已消散，紅霞斜照墨藍的湖面，湖中小島靜靜地躺著，挾著細雪的山風呼嘯不已，似乎引出島上的木靈，群舞在湖面上，震出回音，廻蕩在火山口裡。

夜宿釧路，想起一段歷史，第二次世界大戰末期蘇聯見日本敗象已露，趕緊宣戰，七天內侵占樺太與南千島群島，戰後更欲一刀兩斷北海道，管轄從留萌至釧路的界線以東的地區，幸好美國拒絕，不然這趟冬之旅便猶如從西德玩到東德，感受迥異的民風。

赴釧路濕原 尋丹頂鶴蹤跡

2020年元旦搭日鐵沿釧網本線往北縱貫道東，進入釧路濕原後旅客在沿途幾座偏僻的精巧圓木小站旁，屏息尋覓雪白大地上挺拔的白樺林間的丹頂鶴，一尋著就興奮地細語後迅捷地拍照。

蜿延的層雲峽谷與連綿的大雪山系。（圖／善強提供）

2日晨漫步網走川畔到出海口，鄂霍次克海襲來刺骨的寒風，便躱進道之驛，方知1月末才真正天寒地凍，屆時可搭破冰船觀賞海岸附近的流冰。午後搭日鐵往西沿網走湖南緣到上川，再搭公車往南到大雪山國立公園，重訪層雲峽，銀河與流星瀑布已凍結，凝滯成絕美的黑白水墨畫。

3日晨搭纜車扺黑岳五合目展望台，飽覽蜿延的層雲峽谷與連綿的大雪山系。午後搭直達巴士到旭川，《冰點》的原鄉的確冰寒，就躲在溫暖的購物中心裡閒逛。

十勝岳山麓的白金温泉。（圖／善強提供）

白髭瀑布 黑水流與白冰柱

4日近午赴十勝岳山麓的白金溫泉，這溫泉是「火山泥中的白金」，它梟梟生煙於覆滿雪妝的茂密白樺林間，附近的白髭瀑布呈現一串串相鄰的黑水流與白冰柱。

呈現空靈青色的美瑛青池。（圖／善強提供）

傍晚觀賞美瑛各地或孤挺、或聚集、或成排的白樺林，天黑後抵美瑛青池，它是因1988年十勝岳火山爆發而在美瑛川畔的落葉松與白樺林裡集積的水池，枯木或糾結在水面下，或挺立在水面上，呈現空靈的青色，但此美景入冬後化為雪白世界，祇能透過繽紛的燈光秀觀賞冰上的枯木。

美瑛成排的白樺林。（圖／善強提供）

也許該安排一趟春之旅，在《北國の春》的青空下，浸浴在拂面的南風裡，觀賞挺拔的白樺、飄逸的紅櫻、夢幻的青池、艷彩的花田。