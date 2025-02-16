封面故事／中國人炒川普幣 大賺數億？

川普曾指責比特幣是騙局、說自己更喜歡美金，但如今對虛擬幣的態度已經丕變。 (歐新社)

川普 總統上任前後，全球幣圈內流傳一個無法證實的消息，稱1月17日晚間發行的「川普幣($TRUMP)讓中國人賺了數億美元」；文章稱，根據鏈上數據和社群媒體資訊統計，獲利超100萬美元的百餘個位址中，有一半來自中國區域。

其中BlockBeats 消息指出，加密貨幣中國關鍵意見領袖之一的0xSun曬單，稱其獲利2750萬美元，排名第一。

記者向一些紐約華人投資 者詢問炒作川普幣一事，得到的回答多是「不知道」、「沒有參與」或「它不值得投資」。曾經擔任美國金融公司高層的紐約資深投資者Dr. SHAW表示，他沒有跟風購買這些個人發行的加密貨幣，因為它們不值得投資，也不值得半投資。他認為，人們搶購川普幣就是因為川普將成為美國總統，有得炒，「在他任職四年中，炒川普幣應該沒有問題，但四年後就很難說了」。

周五晚發幣 本國人錯過

數位貨幣網站「鏈捕手」網站(www.chaincatcher.com)2025年1月21日刊登調查報告，詳細描述了川普幣發行及投資人搶注的經過。短短一個周末，川普幣在「幣安(Binance)交易平台」的每日交易量就突破了百億美元，甚至一度超越比特幣(BTC)的交易量。

沒想到的是，美國發行的川普幣卻讓中國人成為最大的獲利群體之一。主要原因是，川普幣的發幣時間為1月17日(周五)晚上9點。此時正值美國東部時間的夜間，多數美國人並沒有抓住這難得的投資機會；而此時正是北京時間周六上午10點，中國交易者正好逮個正著。

17日晚間，川普在真實媒體(Truth Social)宣布在Solana區塊鏈網路上推出川普幣，即 $TRUMP。1月18日，川普在社群媒體發文，告知用戶可透過造訪官方網站取得。該網站稱，這是唯一的「官方川普幣」。

「獲得川普幣」的官方網站(gettrumpmemes.com)顯示，80%的川普幣由川普集團子公司CIC Digital LLC及Fight Fight Fight LLC持有。該網站稱，川普幣首日發行量為2億枚，三年內將增加到10億枚。每個組別分配的川普幣都在三年內按照自己的時間表發布。川普集團的附屬公司將遵守三年解鎖時間表。CIC Digital和Fight Fight Fight所有者Celebration Cards LLC將獲得川普幣所有交易的收入。

最初，虛擬幣市場對此消息持懷疑態度，猜測川普帳號可能遭遇駭客攻擊。但幾個小時後，該貼文依然存在且無人反駁，炒家醒悟過來迅速入場，導致川普幣很快飆升。川普幣發行12小時後，其交易價格達30美元左右，其完全稀釋估值(Fully Diluted Valuation，簡稱 FDV)高達300億美元。截至美東時間1月18日早上7點，CoinMarketCap數據顯示，川普幣價格在發行一天半內已漲至85.2美元的高點，最高流通市值達852億美元，導致川普身家暴增681.6億美元，較發幣前身家增長十倍以上。

1月19日，幾家數位貨幣交易所，包括幣安、幣基(Coinbase)、塞席爾加密貨幣交易所(OKX)，也宣布上線川普幣現貨交易。正當川普幣處於巔峰狀態及人們擔心錯失良機時，川普的妻子梅蘭妮亞也抓住機會，在Solana鏈上推出了自己的「梅蘭妮亞幣」，即$MELANIA。 1月20日，梅蘭妮亞在社群媒體上發文稱，「梅蘭妮亞幣」上線，並附上購買連結。

川普幣價格在發行一天半後，從不到1元漲至最高超過75美元，估值一度超過馬斯克帶貨的狗狗幣。圖為川普幣的圖像。(取自川普迷因幣官網)

中國交易者 受益最大

該調查報告稱，這次發幣最大的受益者是亞洲的鏈上交易者。示意圖顯示，1月18日至19日漲幅最大的交易集中在亞洲交易時段。1月18日，川普幣發行僅一小時，市值剛突破1億美元後，社群追蹤川普幣最高獲利地址，發現十名中國關鍵意見領袖(KOL)分別獲利超100萬美元。

KOL是指擁有大量追隨者並能影響加密貨幣愛好者及投資者的個人或組織。在加密貨幣領域，他們是廣受歡迎的加密貨幣影響者、分析師和思想領袖，對加密貨幣項目和市場趨勢有深刻的見解和分析。

當川普幣的市值在發行後僅四小時就升至150億美元時，中國關鍵意見領袖0xSun在X社交媒體上公布了他購買的川普幣盈虧情況。

在川普幣市值飆升至300億美元後，中國人社群紛紛感到震驚和感嘆錯失良機，反思為何沒有把握這個機會。加密貨幣公司0xinfini創始人Christian給出了答案，如果沒有一定的資金，並且在Solana鏈上時機恰當地全力以赴，就不可能在川普幣上取得顯著成果。

總之，川普幣價格在發行一天半後，從不到1元漲至最高超過75美元。若以10億發行總量計算，其完全稀釋估值(FDV)達到750億美元，一度超過馬斯克帶貨的狗狗幣(Dogecoin)。而川普幣從價格頂點暴跌至不到一半，也只花了一天半。在這兩天內，數十億美元的財富完成轉移：發起人獲了利，平台賺取了交易手續費，極少數的人抓住先機大賺，而隨著大潮趕來的大多數參與者則為他們買單。

消息獲得晚 美國人吃虧

報導稱，一方面，鏈上的亞洲交易者在正確時間發現了目標並投入巨額資金獲利豐厚；另一方面，擁有資訊優勢以及對總統崇拜的美國加密社區，忽視了川普幣的發行。美國散戶的買幣表現顯得更為被動，有些人因此虧本出局。

另外，由於買幣交易發生在周末，美國銀行無法進行大額存單或資金劃轉操作，導致美國投資者從川普幣中獲利的能力進一步受到限制。資金流的滯後導致美國散戶錯過了關鍵的入場窗口，成為價格上漲後期的資金提供者。

美國的關鍵意見領袖Ansem就是其中之一。標記為Ansem的地址直到1月19日上午才買入，此時川普幣的市值已經突破300億美元，而當時美國加密交易平台Kraken剛剛上線川普幣現貨交易。1月20日，在交易網站Robinhood宣布上線川普幣後，Ansem增持川普幣，1月21日Ansem將川普幣全部賣出，目的將虧損控制在8萬美元以下。

但是，總統名字的誘惑力對散戶來說難以抗拒。登月計畫(Moonshot)是作為對長期參與該項目的人的獎勵代幣。用戶保留登月計畫代幣的時間愈長，獲得的代幣就愈多。光是1月18日一天，登月計畫就增加約40萬新用戶。社群媒體上充斥著如何使用登月計畫購買川普幣的帖子，有些用戶甚至抱怨操作過於複雜。

中國限虛幣 轉戰馬尼拉

「貨幣電報雜誌」網站(cointelegraph.com/magazine)2025年1月23日刊登報導稱，川普在1月20日總統就職典禮前幾天推出了他的迷因幣(meme coin)。其迷因幣的市值迅速飆升，一度躋身前15種虛擬貨幣 之列，之後以第一夫人梅蘭妮亞(Melania)命名的配套代幣首次亮相。

國語區塊「鏈媒體區塊拍」(Blockbeats)分析川普幣的交易數據，稱川普幣的價格飆升與亞洲交易時間相吻合。中文關鍵意見領袖鏈洞察(Chain Insight)發現，Solana地址上的12個著名普通話交易員的主要收入來自川普幣的價格飆升。

根據鏈洞察1月22日更新的資訊，這些中文關鍵意見領袖錢包總計賺取驚人的1.21億美元。詳細的盈虧分析顯示，有28個地址的總淨利潤超過1000萬美元，鏈洞察排名中的五位中文交易員達到了這一門檻。

從其交易紀錄可以看出，前十名中有幾位交易員用的是中文姓名。例如，代號「冷靜」的交易員獲利1670萬美元，網名「女王」的淨賺1000萬美元，而取名為「王小二」交易員賺了320萬美元。其交易地點都在馬尼拉的幣基交易所(Coinbase)。

知情者表示，這些中國交易者在外國交易所交易比特幣等虛擬貨幣，是因為中國政府禁止加密貨幣交易和挖礦，同時推廣自己政府支持的數位貨幣，也就是中央銀行數位貨幣(CBDC)，也稱為數位人民幣。

川普幣的銷售火熱引起很多爭議。美國國會女眾議員馬克辛‧沃特斯(Maxine Waters)指責該迷因幣是規避國家安全和反腐敗法律的工具。她在聲明中說：「買家可能包括大公司、被迫向總統表示尊重的盟國，以及我們的對手，如俄羅斯和中國。它們可以從影響川普總統任期中獲益良多。」她表示，全球任何人，即使是受到美國制裁或被禁止進入美國資本市場的個人，現在都可以通過各種不受監管的平台交易和利用川普幣獲利。 」

梅蘭妮亞也在Solana鏈上推出「梅蘭妮亞幣」。(取自梅蘭妮亞迷因幣官網)

屬於虛擬幣 炒作才值錢

維基百科對數位貨幣(digital currency)定義是，數位貨幣也稱電子貨幣，是指主要在數位電腦系統(尤其是網路)上管理、儲存或交換的任何貨幣、錢款或類似錢款的資產；是虛擬貨幣的一部分。

簡單來說，比特幣是加密貨幣(Cryptocurrencies)，由挖礦所得。央行數位貨幣(CBDCs)是國家中央銀行發行的數位貨幣，使得交易和轉帳更加容易。迷因幣屬於虛擬貨幣(Virtual Currencies)，由個人發行，不需挖礦，如狗狗幣(Dogecoin)、川普幣($TRUMP)等。穩定幣(Stablecoins)是與其他資產掛鉤的數位貨幣，目的是創建價格波動性較低的數位資產，使其更適合用於交易。目前，美國有USDC、USDT兩種穩定幣，而後者是美國最大的穩定幣。

美國的迷因幣發行眾多，真假難辨。獲得大量媒體報導的迷因幣除了川普幣以外，還有以下幾個迷因幣。

狗狗幣(Dogecoin)：被認為是第一個迷因幣。它是由軟體工程師比利‧馬庫斯(Billy Markus)和傑克遜‧帕爾默(Jackson Palmer) 創建的一種數位貨幣，以嘲笑比特幣和許多其他的數位貨幣而於2013年12月6日推出，並迅速發展起自己的線上社區，在2021年5月5日達到了超過850億美元的峰值市值，一度躍升為世界第七大電子貨幣。世界首富馬斯克經常在X媒體上提及和引用它。他的推文包括「狗狗幣是人民的數位貨幣」，「沒有高潮，沒有低谷，只有狗狗」和「一個字：狗狗」。

老鷹幣($HAWK)：由美國網路名人海莉‧維爾奇(Hailey Welch)於2024年12月發布。海莉在接受2024年TikTok視訊採訪後成為網路紅人。在訪談中，她使用了一句口頭禪hawk tuah，這是將吐痰作為口交的一種形式的擬聲詞，特別是指口交。她也因播客Talk Tuah和一種數位貨幣而聞名。其迷因幣曾經達到4.9億元的峰值，隨後暴跌至2500萬元。她曾被指控推動哄抬股價，並參與拉高出貨計畫和內線交易。

放屁幣($Fartcoin)：截至2025年1月25日，該迷因幣的市值為12.8億元，是Kraken交易所市值排名第七的迷因幣。

紐約立信旅遊公司總裁李立從新冠疫情爆發後就從事證券市場的投資。他表示，幾分錢的川普幣被炒到最高74.27元，太瘋狂了。他說，他沒有加入購買川普幣的狂潮，因為價格太高了。「川普幣是一種虛擬貨幣，不含演算法，不應值那麼多錢。」

雖然他沒有購買川普幣，但在加密貨幣博彩平台(Polymarket)中美國總統競選賭盤上押了注。這是一個預測平台，讓人們在上面押注誰能當選美國總統。他賭川普輸，但「押錯了」。按照規則，如果賭贏了，就獲得額外回報；若是賭輸了，損失全部投入。

總部位於中東的Klickl公司是Web3.0開放金融平台。該公司CEO Michael趙說，狗狗幣、川普幣等迷因幣純屬社群驅動，投機性強，價格波動極大，不適合長期投資。

（免責聲明：投資有風險，非財務建議；文章包含來自第三方的資訊、觀點與意見。）

●川普幣

川普幣($TRUMP)是以川普總統為主題的迷因幣，託管在Solana區塊鏈平台上。發布者1月17日首批創建了10億枚幣：其中8億枚仍由川普旗下的兩家公司擁有，2億枚在首次代幣發行中公開發行。川普幣的圖像是川普本人高舉拳頭的肖像，加上他的簽名、和三個「戰鬥」(Fight)字樣。

2025年1月19日，川普的妻子梅蘭尼亞也推出了自己的迷因幣梅蘭尼亞幣($MELANIA)。推出後也火速上漲到13.14美元。但她推出30分鐘後，川普幣暴跌，最低到39美元上下，幾乎是峰值腰斬。

●迷因幣

所謂的迷因幣(meme coin)，是一種與網路笑話或名人吉祥物掛鉤的加密貨幣，本身沒有任何經濟或交易價值，通常被視為投機交易的手段，價格會隨著買賣而波動。

川普幣和梅蘭妮亞幣都是虛擬幣市場中的迷因幣，這類迷因幣用迷因圖來當作代表圖，最初是業內人士開玩笑來開發，沒有商業模式或是現金流作為支撐，但經有心人支持炒作，也能創造出市場熱潮，富豪馬斯克所支持的狗狗幣就是最著名的迷因幣。

部分加密產業人士認為川普幣反而讓人對加密貨幣印象更差，認為「它只是迷因幣的賭場」，川普幣不但沒有合法化加密產業，反而讓它看起來更不正經。

●爭議大

川普在1月20日就職前夕，宣布推出自己的迷因虛擬幣「$TRUMP」，旋即引起市場波動與爭議。$TRUMP在1月17日深夜推出，一個周末內價值從不到2美分，飆上75美元，之後又幾乎腰斬。川普成為全世界第一位發行自己的虛擬幣的總統。大約80%的川普幣都屬於川普集團，而川普選前又曾經承諾讓美國成為「全球加密貨幣之都」，外界立即抨擊他利用執政和國會優勢為自家牟利；同時虛擬幣的支持者則擔憂川普幣惡化虛擬幣的「不穩定」印象，進而阻礙其在美國的體制化進程。