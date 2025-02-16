美國現象／再見了洛城 華人：重建路漫長

Simon吳在巴沙迪那山頂的住宅，在伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

2025年年初，南加地區史無前例的野火，對華人 究竟帶來如何毀滅性打擊？有人在這場野火中失去生命，有人僥倖躲過火災，卻有家不能回；也有人因這場野火萌生去意，計畫搬離洛杉磯 ；還有許多華人家園一夜間被大火燒盡，重建之路漫漫無期。

殘垣斷壁 宛如經歷戰爭

遭受伊頓野火(Eaton Fire)重擊的百年老城艾塔迪那市(Altadena)，封鎖幾周後，大部分路段最近已對公眾開放，很多居民第一次返回家園，無法接受眼前景象。這個被無情大火肆虐過的城市，就像剛經歷一場慘烈戰爭，到處殘垣斷壁，空氣中依然彌漫著焦味。

百年老城艾塔迪那，就像剛經歷慘烈的戰爭，到處殘垣斷壁。（記者邵敏╱攝影）

84歲的趙志峰（Zhi Feng Zhao，音譯）不幸在這場野火中喪生，遺骸在燒毀的家中找到，當時廢墟上還有一隻郊狼徘徊，他是已知29名遇難者中的一員。電影人Jimmy胡，火海中堅守住宅12小時，最後衝出重圍撿回性命，但家已被熊熊大火吞噬；華裔居民Theresa的兒子，傾注心血新裝修的美屋變成灰燼，價值損失無法估計…。

大提琴家 豪宅夷為平地

大提琴家Simon吳的百萬豪宅夷為平地，半生搜集的骨董頃刻化為烏有。「我拿了我的大提琴，太太拿她的古箏和一些證件馬上走人」，次日天還未亮，他繞過幾道防線回到自己的社區，沿途看到多戶人家的房子已成灰燼，到自家一看：驚呆。5600呎的五個房間全部倒在灰燼和瓦礫中，「我多年收藏的15把大提琴，丁紹光、郭沫若、康生、潘漢年等人的手筆，明清字畫和瓷瓶，還有早期從猶太人和義大利人那裡搜集來的骨董家具，全沒了，全沒了」。

華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

除留下姓名的華人災民，還有很多不願公布名字的人，以及無數不為人知的華人同胞，正在承受火災帶來的巨大傷痛。數據顯示，伊頓野火、斷崖野火 (Palisades Fire) 蔓延幾萬英畝土地，摧毀、損壞1萬8000多棟建築物，數萬人被迫離開家園，這些數字的背後涉及多少華人，無法統計。

1月7日爆發的伊頓野火已過去數周，艾塔迪那市的生活氣息正在慢慢恢復。一些房子僥倖躲過野火的屋主，陸續搬回來，但很多人還在猶豫，是否繼續住在這。

很多華人的家園一夜間被大火摧毀。（記者邵敏／攝影）

一場野火 暴露政府無能

一對日本夫婦正在打掃倖存房屋，室內全是灰燼，清理需費時多日；男主人說，相比失去家園的鄰居，他非常幸運，但野火造成空氣等大量有毒物質汙染，「我們住在這裡還安全嗎？聽說排放的有毒物質會致癌。再加上周圍很多鄰居、社區生活設施已被燒毀，我們的生活該如何繼續下去？」

這場毀滅性野火，加速一些華人搬離洛杉磯想法。居住在附近城市亞凱迪亞的James張表示，野火沒有直接威脅到他的住宅，但他去意已決。「事實上，我們此前就一直猶豫要不要離開洛杉磯，最近幾年物價高漲、治安惡化、以及大地震的威脅，洛杉磯早就不再是當初夢想的天使之城。」James感慨，「現在這場突發野火，更是暴露政府的無能，自然災害影響越來越大，我們家已經制定搬離計畫，而且身邊不少朋友，都在討論這個話題」。

（視頻來源：記者邵敏）