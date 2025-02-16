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美國現象／世界唯一…兔子博物館沒了 兔迷哭了

記者張宏
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「兔子博物館」廢墟前的紅花，顯示生命頑強存在的氣息。（記者邵敏╱攝影）
「兔子博物館」廢墟前的紅花，顯示生命頑強存在的氣息。（記者邵敏╱攝影）

位於艾塔迪那(Altadena)的兔子博物館(Bunny Museum)在伊頓山火(Eaton Fire)肆虐中毀於一旦。該館擁有近5萬件與兔子有關的物品，始於一段愛情故事，破過金氏記錄，被稱為「世界唯一的兔子博物館」，如今剩下一片廢墟。

博物館共同所有人Steve Lubanski一臉灰塵飽含淚水的表示，整個老城區，標誌性的艾塔迪那老城區都消失了，兔子博物館也沒了，他很難過。雖然他能夠拯救一些寵物和精選物品，但整個建築和大部分藏品都被大火吞噬。

Steve Lubanski表示，他和妻子花了將近40年的時間才建成這座兔子博物館，如今卻被大火徹底吞噬。兔子博物館曾出現在「雷普利信不信由你！」等電視節目中，並被列入金氏世界紀錄。然而，現在他們和洛杉磯許多其他人一樣，為失去最珍惜的東西和回憶而悲痛不已。

曾經參觀過兔子博物館的華人Tina徐深表惋惜，她說，最近還向要來洛杉磯遊玩的朋友推薦過兔博館，沒想到竟然被火燒毀了。她還記得當時在博物館和女主人聊天的場景。

博物館的共同所有人Steve Lubanski一臉灰塵飽含淚水，惋惜兔子博物館的...
博物館的共同所有人Steve Lubanski一臉灰塵飽含淚水，惋惜兔子博物館的逝去。（KCAL截圖）
Bunny Museum博物館的共同所有人Steve Lubanski一臉灰塵飽...
Bunny Museum博物館的共同所有人Steve Lubanski一臉灰塵飽含淚水惋惜兔子博物館消逝。（KCAL截圖）

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