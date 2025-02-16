養生／年長、沒運動習慣 適合超慢跑

超慢跑運動不限場地，很適合膝蓋不舒服的人或中老年人族群。(本報資料照片)

「超慢跑到底好不好？我適合嗎？」台灣安南醫院骨科 醫師方啟榮常聽患者這樣問。他的答案是「介在好與不好之間」。他說，想必不少人好奇，好就好、不好就不好，為何如此模稜兩可？這是因為很多民眾其實還不了解超慢跑。

超慢跑是低強度有氧運動，因日本 綜藝節目藝人介紹，在網路風行，很多人因而放棄相對激烈的跑步運動。方啟榮說，超慢跑適合減肥、鍛鍊肌肉和增強心肺耐力，還以高效低強度聞名，非常適合膝蓋不舒服或年長族群。

方啟榮表示，沒運動習慣的人，比較容易以超慢跑開始養成習慣，甚至配合節拍器或音樂、影視節目達到延長運動效果。

超慢跑還有的好處是不受地域限制，不管是在家還是辦公室，隨時隨地都可以運動，且入門門檻低，不需要特別的裝備，只要一雙運動鞋或是瑜伽墊，就可以開始超慢跑。

而運動品質的關鍵點就是「心跳」。方啟榮說，門診時常碰到老人家表示有在周邊公園走路的習慣，但這其實只是「活動」，而不是「運動」，必須讓身體有發熱、流汗甚至稍微喘氣，運動量才足夠。

方啟榮認為，保持健康的最好方式，是多嘗試各種不同型態的運動組合：例如跑步與騎腳踏車、游泳、重量訓練、太極拳等互相輪替搭配，對促進身體健康才有更顯著的幫助。