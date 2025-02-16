我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

養生／年長、沒運動習慣 適合超慢跑

周宗禎
聽新聞
test
0:00 /0:00
超慢跑運動不限場地，很適合膝蓋不舒服的人或中老年人族群。(本報資料照片)
超慢跑運動不限場地，很適合膝蓋不舒服的人或中老年人族群。(本報資料照片)

「超慢跑到底好不好？我適合嗎？」台灣安南醫院骨科醫師方啟榮常聽患者這樣問。他的答案是「介在好與不好之間」。他說，想必不少人好奇，好就好、不好就不好，為何如此模稜兩可？這是因為很多民眾其實還不了解超慢跑。

超慢跑是低強度有氧運動，因日本綜藝節目藝人介紹，在網路風行，很多人因而放棄相對激烈的跑步運動。方啟榮說，超慢跑適合減肥、鍛鍊肌肉和增強心肺耐力，還以高效低強度聞名，非常適合膝蓋不舒服或年長族群。

方啟榮表示，沒運動習慣的人，比較容易以超慢跑開始養成習慣，甚至配合節拍器或音樂、影視節目達到延長運動效果。

超慢跑還有的好處是不受地域限制，不管是在家還是辦公室，隨時隨地都可以運動，且入門門檻低，不需要特別的裝備，只要一雙運動鞋或是瑜伽墊，就可以開始超慢跑。

而運動品質的關鍵點就是「心跳」。方啟榮說，門診時常碰到老人家表示有在周邊公園走路的習慣，但這其實只是「活動」，而不是「運動」，必須讓身體有發熱、流汗甚至稍微喘氣，運動量才足夠。

方啟榮認為，保持健康的最好方式，是多嘗試各種不同型態的運動組合：例如跑步與騎腳踏車、游泳、重量訓練、太極拳等互相輪替搭配，對促進身體健康才有更顯著的幫助。

骨科 日本

上一則

養生／銀髮族5招 改善睡眠障礙

下一則

養生／糖尿病足部護理+運動 防病變

延伸閱讀

手機免受駭客攻擊 國家安全局指點5步驟

手機免受駭客攻擊 國家安全局指點5步驟
亞特蘭大太極拳學會 3月1日初級班開課

亞特蘭大太極拳學會 3月1日初級班開課
絲瓜外交

絲瓜外交
女大生右手突癱瘓嘉基重建助恢復 母女感恩揮毫贈春聯

女大生右手突癱瘓嘉基重建助恢復 母女感恩揮毫贈春聯

熱門新聞

台灣在日治時期的台北臨濟護國禪寺。(取自維基共享資源)

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

2025-02-09 12:06
台灣師大附中位於台北市信義路的校門。(取自維基公有領域)

封面故事／師大附中7年 不輕狂枉少年

2025-02-09 01:26
肺癌患者中，吸菸者的患病率與及死亡率比起不吸菸的人，高出15到30倍。(圖／123RF)

醫師的話／誰易中招…肺癌死亡率最高 怎麼救？

2025-02-09 12:56
在太平洋另一端遙遠的祝福，無論他身在何方，靈在何處，希望他一切安好。(作者提供)

封面故事／憶初戀情人 問通靈友人

2025-02-09 01:27
「春朝秋夜思君甚，愁見繡屏孤枕。」夫妻能白首偕老，是人生之幸福。(圖／123RF)

封面故事／秋夜思君甚 寫到黎明前

2025-02-09 01:29
高額醫療帳單，常讓病患無支付。(美聯社)

美國現象／醫療帳單繳不起 可以商量

2025-02-09 01:24

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話