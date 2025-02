娛樂／用AI修飾人聲 影響衝奧大片奪金?

建築師拉斯洛托特的傳記電影「粗獷派建築師」入圍奧斯卡多項大獎。(取材自IMDb)

第97屆奧斯卡獎 將於3月3日揭曉,今年的投票過程整體而言波瀾不驚,除因洛杉磯山火導致延期外,哪些電影、演員可能獲得提名,在入圍名單公布前,業界早已能猜得了大概。不過,臨近投票結束時,圍繞電影「粗獷派建築師」(The Brutalist,又譯「粗野派」)對於人工智能 的使用爆出不少爭議,為這部熱門作品的「衝奧」前景添了些許未知。

最初爆出「粗獷派建築師」在製作過程中使用AI的人,不是神通廣大的好萊塢媒體,也不是其他競爭對手,而是該片的剪輯師本人——匈牙利人大衛揚喬(David Jancso)。他是匈牙利國寶級導演米克洛什(Miklós Jancsó)的小兒子,出生於1982年,從影後並未子承父業當導演,而是擔任剪輯師的工作。

早前,專業電影技術網站「紅鯊新聞」(www.redsharknews.com)上刊出一篇大衛揚喬的訪談,談及「粗獷派建築師」剪輯中遇到的種種難點,其中就涉及主演安卓亞布洛迪(Adrien Brody)和費莉絲蒂瓊斯(Felicity Jones)在片中所說的匈牙利語對白。

片中,布洛迪飾演猶太裔匈牙利建築師拉斯洛托特(László Tóth),他在第二次世界大戰後移民美國,瓊斯則飾演他的妻子艾莉莎貝托特(Erzsébet Tóth)。

按揚喬的說法,為了使兩人的匈牙利語聽起來更加真實流暢,他在後期製作時,利用了烏克蘭軟體公司「Respeecher」開發的人工智能工具。他在接受採訪時透露:「我的母語是匈牙利語,所以我很清楚匈牙利語是全世界最難學會怎麼發音的語言之一。」

「這是一種極獨特的語言,布洛迪和瓊斯雖然已模仿得非常好了,但我們還是希望能做到最完美的程度,哪怕是讓匈牙利人來聽,也發現不了任何破綻。」

「粗獷派建築師」主演安卓亞布洛迪(左)和費莉絲蒂瓊斯(右)的部分匈牙利台詞透過人工智能軟體潤飾,圖為劇照。(取材自IMDb)

按其說法,匈牙利語對白中有好些詞語特別難發音,他們已經用了後期重新錄音的辦法,結果效果不佳;還想過找匈牙利人來給兩位演員配音,也不理想。萬般無奈之下,這才想到借助AI。

具體而言,就是讓布洛迪和瓊斯先將發音錄入AI軟體,再加上他本人的匈牙利語發音也一起輸入,隨後再利用該軟體來生成某些特別棘手的語音。「所以他們的匈牙利語對白中,很多地方都有我的聲音元素。不過我也非常注意保留下他們自己的語言,主要是在難發音的地方,用人工智能做出來的聲音替換。」

沒過多久,好萊塢主流媒體便注意到這篇訪談,所謂「粗獷派建築師」利用人工智能拍攝」的說法不脛而走,迅速在社交媒體和網路上成為熱門新聞,不少人質疑,既然兩位演員的對白是用AI來加強的,那麼他和其他完全親身上陣的演員同場競爭奧斯卡獎,算公平嗎?畢竟,說台詞,尤其是模仿外語或方言口音,這本就是考驗演員基本功的一項內容,也被認為是在評價演技時可以獲得加分的項目。

更何況,近年來人工智能早已成為好萊塢業界的敏感話題,2023年的好萊塢大罷工事件中,編劇和演員群體就格外強調電影公司必須克制AI的使用,以保證他們的飯碗不受影響。從這個角度來看,「粗獷派建築師」成為眾矢之的也在意料之中。

很快,「粗獷派建築師」的導演布萊迪寇貝特(Brady Corbet)親自出面滅火。他告訴媒體,兩位演員的表演與人工智能完全無關,「Respeecher」技術僅用於少量匈牙利語對白的剪輯上,主要是為提高某些詞語讀音的準確性;至於英語對白部分,則完全未作任何改動。然而,由於導演的說辭其實和剪輯師所言並無不同,因此圍繞該片的爭議也依然存在。

「璀璨女人夢」用同款軟體修飾歌聲

無獨有偶,今年的另一部奪獎大熱門作品「璀璨女人夢」(Emilia Pérez,又譯「艾米莉亞·佩雷斯」)中,也用上同樣這款來自烏克蘭的「Respeecher」人工智能軟體,主要是用於增強女主角卡拉加斯康(Karla Sofia Gascon)的歌聲。靠著AI的幫忙,將創作該片配樂的法國歌手卡米爾(Camille)的歌聲與卡拉加斯康的原始聲音融合在一起。最早透露這一點的也是來自主創團隊中的混音師西里爾霍爾茨(Cyril Holtz)。

「璀璨女人夢」採用AI技術修飾卡拉加斯康的歌聲。(取材自IMDb)

如此一來,既然外界要質疑「粗獷派建築師」兩位主演靠了AI幫忙將匈牙利語發音更完美,那麼對於「璀璨女人夢」是不是也要一視同仁?

說起來,奧斯卡獎的主辦方美國電影藝術與科學學院,評獎的宗旨除了追求藝術上的精益求精,另一大核心要素正是鼓勵電影科技的不斷進步。而利用最新的技術辦法來提升演員表演這樣的案例,「粗獷派建築師」和「璀璨女人夢」根本都不算是破天荒。

「AI貼臉」非新鮮事 舞蹈、演奏多是合成

例如2010年由娜塔莉波曼(Natalie Portman)主演的「黑天鵝」(Black Swan)裡,就用到職業芭蕾舞演員莎拉蓮恩(Sarah Lane)的大量跳舞鏡頭,再用數位力量將娜塔莉波曼的臉貼在了蓮恩的臉上。莎拉蓮恩在一次接受媒體採訪時表示,此事曝光後,製片人曾詢問她,「是否可以在奧斯卡頒獎禮結束前不再接受任何採訪,因為這對於娜塔莉的形象很不利」,會影響到她獲獎機率。後來,娜塔莉波曼果真如願在第83屆奧斯卡金像獎中獲得奧斯卡最佳女主角獎,另囊括多個公會及電影節的獎項。

2010年上映的驚悚片「黑天鵝」,其中大量芭蕾舞蹈鏡頭採用合成技術。(取材自IMDb)

還有麥克道格拉斯(Michael Douglas)在2013年的電影「熾愛琴人」(Behind the Candelabra,又譯「燭台背後」)中的鋼琴演奏片段,其實也得到電腦技術的幫助,後期特效團隊用了和「黑天鵝」相似的辦法,將他的臉放在了一位專業鋼琴家的身體上。

十年後,隨著人工智能技術的發展,如今針對演員的後期特效工作已比上述的「貼臉」做法來得更難以察覺。上述的「Respeecher」工具,其實還可以用來模擬同一個人年輕時的說話聲音,所以在「星際大戰」(Star Wars)衍生劇集「曼達洛人」(The Mandalorian)和「波巴費特之書」(The Book of Boba Fett)」中,都用該工具幫助「天行者路克」(Luke Skywalker)的演員馬克漢米爾(Mark Hamill)聲音「返老還童」。

2013年電影「熾愛琴人」中,麥克道格拉斯的彈琴鏡頭由特效合成。(取材自IMDb)

還有另一家名為「天衣無縫」(Flawles)的美國AI公司,開發了名為True Sync和Deep Editor的軟體,可以用於後期修改台詞時,同步修改演員說話時的唇部動作和面部表情。據稱該項技術已在去年索尼影業的「獵人克萊文」(Kraven the Hunter)和「猛毒最終章:最後一舞」(Venom: The Last Dance,又譯「毒液3」)等電影中用過。

所以,就在「粗獷派建築師」引發爭議之際,向來敢說敢做的電影人保羅許瑞德(Paul Schrader)就在臉書上發文表示,人工智能並非洪水猛獸,他自己就一直在使用ChatGPT寫劇本。

他寫道:「ChatGPT在幾秒鐘內就能列出一大堆優秀的點子來,而且還都是原創的,既然如此,我們編劇為什麼還要花幾個月的時間去苦苦思索新故事呢?」

