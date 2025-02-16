娛樂／卡拉加斯康過往狂言遭流出…跨性影后夢碎？

卡拉加斯康是今年奧斯卡最佳女主角的熱門人選，不料在頒獎前爆出爭議，為最終結果增添變數。（取材自IMDb）

距離奧斯卡獎 揭曉尚有時日，但似乎有一位候選人似乎已提前退出了小金人的角逐。電影「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）主演卡拉加斯康（Karla Sofía Gascón）成名前口無遮攔的社群發文曝光，一次得罪非裔 、穆斯林、甚至性少數群體，儼然已是眾矢之的。

此前，卡拉加斯康是不少人看好的大熱門，她已拿下坎城影展最佳女主角、歐洲電影獎最佳女主角，也獲得美國演員工會獎、英國電影學院獎、法國凱薩獎等重要獎項的提名。

雖然在金球獎爆冷輸給巴西電影「我仍在此」（I'm Still Here）的女主角費南妲托雷斯（Fernanda Torres），但身為奧斯卡歷史上第一位獲得提名的跨性別演員，再加上川普上台後恢復二元性別，外界普遍預測，奧斯卡評委很可能會傾向於投她一票，以表達對政府打壓性少數群體的不滿。

金球獎輸巴西女星 轟對方利用社媒詆毀

1月下旬，新科金球影后費南妲托雷斯因17年前一段塗黑臉扮非裔的演出被翻出，逼得她連忙出來道歉，結果卡拉加斯康在接受巴西「聖保羅頁報」（Folha de São Paulo）採訪時，表示自己主演的「璀璨女人夢」遭費南妲托雷斯身邊的人惡意攻擊：「我不喜歡這種派社交媒體團隊來詆毀別人作品的做法，想要讓自己的作品凸顯出來，不代表你就必須要詆毀其他人的作品啊。你永遠都不會看到我對費南妲托雷斯和她的作品惡語相向，但現在我卻看到許多與她合作的人，在說我和『璀璨女人夢』的壞話。」

過了幾天，加斯康在社交媒體上撰文澄清，強調自己從未攻擊過托雷斯或與「我仍在此」直接相關的任何人。「我是費南妲托雷斯的超級粉絲，雖然相識只有幾個月的時間，但能認識她，這真是太好了，她一直都是我的好盟友，她身邊的那些人也都給了我大力支持。」隨後她還補充寫到，自己的本意是「在社交媒體上有著大量有毒的暴力仇恨言論，令人遺憾的是，我現在還在繼續經歷這些。」

很快，費南妲托雷斯也公開發聲釋放善意，她請求自己的粉絲們能做到兼愛，並且表示自己也很欣賞加斯康。「每個人都值得我們喜愛，讓我們不要助長網絡上的仇恨了。我想說，卡拉加斯康，我永遠愛你，你是一位慷慨大方、才華橫溢的女性，值得我們所有人愛戴。」

巴西演員費南妲托雷斯憑「我仍在此」奪下第82屆金球獎劇情類最佳女主角。（取材自IMDb）

社群舊發文被扒 宗教族裔性別罵一輪

如果說以上事件就此畫下句號的話，這可能也不過是今年奧斯卡決戰階段的一段小插曲而已。沒想到幾天後，來自加拿大的非裔自由撰稿人莎拉哈吉（Sarah Hagi）翻查加斯康由2016年起的所有社群發文之後，指出其中有大量憤世的爭議言論，穆斯林、美國非裔都變成抨擊對象。

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo — sarah hagi (@KindaHagi) 2025年1月30日

例如，「開什麼玩笑，是我的誤會嗎？怎麼西班牙的穆斯林愈來愈多了啊？」；「每次去接女兒放學，都會看到愈來愈多女人遮住頭髮，也許明年我們學校的外語課要教阿拉伯語而不是英語了。」而在另一條發文中，她說：「我真是受夠了這些狗屎，伊斯蘭教、基督教、天主教以及所有侵犯人權的白癡的該死的信仰啊。」

而在2021年奧斯卡頒獎典禮結束後，她寫到：「奧斯卡獎愈來愈像一個獨立電影和抗議電影的專屬影展了，我都不知道自己看的究竟是非洲裔韓國人影展，還是一次黑人的命也是命 的大示威了。即便不提這個，這也是一台頂頂醜陋的晚會。」

針對「黑人的命也是命」運動，她說：「讓我直說了吧，這人在吸食冰毒後試圖用假鈔蒙混過關，然後遇到一個不知分寸的白癡警察，在逮捕他的過程中失手殺死了他，也毀掉了自己家人和那幾個同事警察的人生，卻把那個用假鈔的騙子變成了烈士英雄。我相信出事之前，其實很少有人關心過弗洛伊德這個癮君子，但他的死再次凸顯了至今仍有些人認為黑人只是一群猴子，活該沒有人權，也有一些人始終認為所有警察都是殺人犯。我想說，這兩方都錯了。」

甚至，針對自己所屬的性少數群體，她在一條舊貼文中寫到：「那些變性人和LGBT小丑們，只知道追隨極右派的各種反動言論，真是害人害己。他們讓我想起了那些拿鞭子抽自己黑人兄弟並且逼著他們摘棉花的黑人。真是狗娘養的。」

一度關閉帳號 投書媒體控遭死亡威脅

對此，美國非營利組織穆斯林公共事務委員會（Muslim Public Affairs Council）發出公開聲明，稱其言論「極具傷害性、攻擊性，尤其她本身也是弱勢社群的一員，更讓人覺得無比震驚」。而在好萊塢行業內部，大家也在疑惑，作為該片發行方，財大氣粗的Netflix可以為「衝奧」宣傳一擲千金，為何卻會疏忽演員的社交媒體管理，根本沒人提前審查加斯康的發帖紀錄。

不過，話說回來，當年的加斯康雖然從藝已超過20年，但只算是一個默默無聞的小咖演員，因此在社交媒體上的發文，每條的瀏覽量不過數百，點讚也都個位數計。再加上她過去的貼文都以西班牙文撰寫，因此若不是刻意用英語的「穆斯林」、「黑人」的關鍵詞去搜索，或許根本不會有人發現她過往的這些極端言論。

卡拉加斯康出席電影「璀璨女人夢」宣傳活動。（取材自IMDb）

輿論發酵後，加斯康一度將所有社群帳號關閉，同時也藉著發行方Netflix平台發出道歉信：「我想就我在社交媒體上發布的那些造成傷害的文字，向大家表示歉意。作為邊緣化群體中的一員，本人其實再了解不過這種被傷害的痛苦了。所以我對那些因我貼文而受傷害的人深表歉意。我一生都在為建設一個更美好的世界而奮鬥，我相信光明總會戰勝黑暗。」

卡拉加斯康1月底投書「好萊塢記者」，表示「我收到了各種死亡威脅、侮辱、辱罵和騷擾，已到了筋疲力盡的地步。如果你們願意的話，大可以繼續攻擊我，就好像這世上的所有饑餓和戰爭都是由我所造成的一樣。」她在文中寫到。按其說法，自己的社交媒體發文，一直被她「當作日記、反思或筆記來使用，為的是日後創作故事或人物時做參考，而不是被人拿來仔細審查用，因為有時候我自己都沒意識到的情況下，就會寫下一些負面的東西」。

文末，她再次提到「黑暗」一詞，強調自己淪為如今的下場，「這背後有著非常黑暗的東西。但我要告訴你們，你們越是想讓我沉淪，我就越是強大。如果我的話傷害了你，請再次原諒我。真誠的卡拉。南無阿彌陀佛。」加斯康過去十年來都是虔誠的日本佛教流派日蓮宗信徒，因此在她社群吐槽合集中，似乎只有佛教從未受到批評。

（取材自澎湃新聞）