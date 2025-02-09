星座／金牛座好運連連 獅子座熱情充斥

2025年2月9日至2月15日星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你對於新的人和事都心存排拒，可愈是不喜歡，他們就愈喜歡找上你。你不得不去學會如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。

幸運色彩：香檳金

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：森林綠

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

你想獨力完成的事，在這一周往往會完成不了，因為急於求成的心情會讓你喪失理性處理事情的能力。與人合力去做，效果會要好很多。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★★

精力旺盛的一周，愛情無需灌溉，花自可綻放，宜把心力都投入到工作與學習當中，你可以實現花最少的精力實現最大的效果。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資 上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資訊瞬息萬變，投資最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

愛情是你本周運勢的亮點，與戀人在一起大多時候是蜜中還加幾勺糖也不嫌甜；工作中偶有失誤，但糾正就好了；有進財的機會，要善於把握。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交付你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

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