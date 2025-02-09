旅遊／挪威羅弗敦群島 壯麗峽灣風光令人驚嘆

山海之間的小漁村。(圖為作者提供)

在地球最後一次冰河時期，挪威西部被冰川雕琢成無窮的峽灣和冰河，構成了壯麗的峽灣風光。羅弗敦（Lofoten）群島與挪威大陸隔峽灣相望，是極地風光與峽灣地貌完美邂逅，險峻與秀美並存的勝景。「孤獨星球」這樣描述羅弗敦群島：「島嶼高大而崎嶇的輪廓矗立在天空下，像一條帶刺的海龍。她的美麗令人驚嘆。」 挪威旅遊手冊封面往往就是羅弗敦群島。

航班從奧斯陸起飛，一個半小時後到達羅弗敦群島東北部埃文斯（Evenes）。取車，開上群島唯一的道路E10，全長約180公里。島嶼由火山岩組成，地貌極其崎嶇，五個大島之間有公路、橋梁、隧道聯通，眾多小島輪渡也能到達。

羅弗敦處在北極圈內，人口2萬5000，主要是維京人。從海洋中拔地而起的山峰與懸崖，勾勒出綿長又支離破碎的海岸線。壯觀的地貌、碧波激蕩的峽灣，綿延的海灘，在峽灣裡若隱若現的彩色漁村，風景美如畫卷。

暖流＋山脈 抵禦寒流

對北極圈的印象總是冰天雪地，受北大西洋暖流影響，加上群島西側百餘公里的山脈，似不間斷的鏈條延伸到海面，稱之「羅弗敦牆」，抵禦住冬季寒流，羅弗敦比同緯度其他地區暖和，平均氣溫冬季-1°C，夏天12°C，很多港灣終年不凍。

夏日的群島青草茂盛滿山翠綠，樹木無法抵御狂風的摧殘，沒有樹沒有花的綠地很寂寞。鱈魚、鯡魚群每年從巴倫支海向南遷移並聚集在這片淺岸水域產卵，從維京時期開始，每年2至4月漁汛期，大批魚船駛入羅弗敦。漁業是群島的經濟支柱，獵捕海豹和鯨魚是合法的。

E10公路盤山臨海，每條彎道都可以看到海岸；朝陽暖暖地灑滿峽灣，海鳥在風起雲湧的藍天下翱翔，水域呈現出藍寶石般的光澤。舉目無極，每一段路都是觀景道，每個轉角都會帶來驚喜。牛羊零散地漫步在山坡，空曠卻毫無蕭瑟荒涼感，讓人忍不住一再停車，用鏡頭記錄這油畫般濃烈的美，還遇見背著行囊的徒步者，攀岩、坐皮划艇的旅行者，帶著狗騎單車的當地人，讓人懷疑真的身處苦寒的極地。

海角風光 探漁業歷史

E10公路似一條飄帶貫穿群島南北，我們先一直向南開到路的盡頭，來到天涯海角。這是群島最西南端的Å村（奧村），名字取自挪威語字母表中最後一個字母Å，表示盡頭。小漁村一派孤獨冷豔的海角風光，三面環海，農舍錯落分布在平緩的山坡上，屋頂用繩索固定，以防被颶風颳走，每個漁村都立著曬魚架子，成就了獨特的風景。漁汛未到，架子上晾曬著無數魚頭，曬乾後製作貓狗糧。挪威漁村博物館 在奧村，羅弗敦的漁業歷史以及漁村幾個世紀的變遷在這裡一覽無遺。

掉轉車頭，沿著E10公路向北來到雷訥（Reine），這裡有羅弗敦最引人入勝的風光，巍然的山峰奇特秀麗，靜謐的峽灣碧藍清澈。紅白相間的漁民小屋與晾魚的木架像樂高積木環繞著平靜的瀉湖，點綴在綠色的海岸線上，雷訥被評選為「挪威最美漁村」，有300居民，臨水小屋有無敵的峽灣景色，村裡有三個小博物館。

雷訥附近有幾條最佳遠足路線，群島最著名的景觀來自雷納布林根（Reinebringen）山頂觀景台，上山1700級台階由尼泊爾夏爾巴人於2018年建造。從觀景台俯瞰美麗的漁村點綴在湛藍的海面上，雲層浩浩蕩蕩川流於峽灣之間，不時有漁船穿梭峽灣，在海面上划出一道道白色波痕。

從山上拍攝雷訥的照片是群島的名片，常出現在旅遊雜誌，不管瀏覽多少圖片，也難以替代自己爬上峰頂時那激動人心的感受，不僅來自眼睛所見，還包括耳旁拂過的清風、鼻子聞到的青草和野花的氣息，以及胸口湧動起的豪情，會深切地感受到這個世界無與倫比的美麗與壯闊。

無邊際足球 場 直擊大海

拉姆貝格（Ramberg）村高聳的山峰之間有超長的一彎新月形沙灘，綿密的白沙灘和綠松石般的海水，讓人誤以為身處加勒比海。水冷刺骨，沒人下海游泳，夏季是捕捉午夜陽光和徒步遠足的理想路線；冬季被白雪覆蓋，能見到絢爛的北極光。

E10公路延伸出很多支路，經由橋梁和隧道通往一座座島嶼，我們訪問了不少漁村，即使不知名的村落也很精彩。轉818公路往南來到巴爾斯塔村（Ballstad，B村），這裡交通方便，漁民將木屋改造成度假公寓出租，臨海色彩明艷的排屋很上鏡。

沿816公路繼續南下到亨寧斯韋爾村（Henningsvær，H村）。色彩繽紛的漁村背靠山峰建在海面上，狹窄的水道從村中穿過，形成一個個小峽灣，停泊著漁船和遊船，被稱為「羅弗敦的威尼斯」。連接主島的橋梁1981年才建成，村裡都是木屋，保持1970年代的挪威鄉村風貌。該漁村最酷的風景是「世界盡頭的足球場」，占據一整座岩石島礁，被峽灣和海水所包圍。有個三歲男孩叼著奶嘴和帥爸一起踢球，有模有樣地認真，好可愛。面朝浩無涯際的大海直擊球門，進退都是海闊天空，何等浪漫。

回到E10，轉FV807公路，拜訪漁村努斯峽灣（Nusfjord）。這是羅弗敦最古老、保存最好的漁村，位於群山環抱中，唯有港口一角與外海相通。公元前425年就有人類在此定居，港口周圍散落著50多座紅色木屋，過去漁業為生艱難困苦，紅顏料最便宜且不易褪色。現在常住居民僅26人，是群島唯一收費的漁村。

努斯曾經是羅弗敦最重要的漁業中心，2005年大部分漁業活動向群島邊緣轉移，其地位逐漸被取代。今天努斯峽灣集博物館與度假地為一體，19世紀的魚肝油廠、煙燻三文魚小屋、18世紀的商店、百餘年歷史的麵包作坊仍在營業，抬眼看到的都是歷史沉澱下的點滴，老地圖、老物件留下努斯黃金時代的印記，漁民成為帶遊客出海釣魚的船長。

藝術家群聚 享自在生活

人類在羅弗敦定居歷史至少有1萬1000年，這是地球上最豐饒的捕魚海域之一，也是維京人最早的居住地。1981年博格（Borg）農民犁地撞到約公元500年維京酋長的住宅廢墟，83米長，這是斯堪地那維亞迄今發現的那個時代最大建築。廢墟被重建為維京博物館，外觀像一條倒扣的船，裡面粗大的原木柱子還留有刀斧砍鑿的痕跡。工作人員裝扮成維京人，還原了維京人如何遠航、捕獵和生活；海灣中有複製的維京龍頭船，維京人就是駕馭這種小船稱霸北歐。

酋長為什麼住在一條倒扣的船裡？原來從前漁民四海漂泊居無定所，夜晚鑽進倒扣的船下休息，天亮船翻轉過來就可以出海。羅弗敦群島第一座漁民小屋rorbuer，是挪威國王Øystein命令於1120年建造的。

峽灣中有許多巨大的圓形養殖網箱，羅弗敦是全球三文魚、鱈魚主要產地，群島周邊海域石油 儲量豐富，但挪威政府禁止在羅弗敦地區開採石油。過度捕撈幾乎耗盡了魚類資源，漁民被迫多樣化謀生。旅遊者和藝術家的數量大大增加，很多小博物館、畫廊、工作室。

藝術家從波濤洶湧的大海，瞬息萬變的陰鬱天氣，海角天涯的夢幻光影獲得靈感，創造出各種羊毛、魚皮、木頭、 玻璃、陶瓷等作品。他們大概沒有發財致富的念頭，只為自己的喜好或種種原因創作，與其說這是謀生手段，不如說是他們選擇的自由自在沒有壓力的生活方式。

創造了羅弗敦歷史的峽灣漁民棚屋現在改建成Robus，兩層樓帶尖頂，房子和環境組成一道獨特的景觀。7月我們在羅弗敦的每一天都是白晝，彷彿整個旅程只是漫長的一天。早晨在海鷗叫聲中醒來，足不出戶就能欣賞到壯麗的山海景色。午夜推開窗戶，太陽仍然懸浮在海平面上，海水閃爍餘光。我們在極晝時光裡漫步，坐船跨海看著陽光在地平線上盤旋，從海上欣賞天邊泛起柔和的粉紅色，金色光芒在整個海面延伸，歸港的船隻划過海面，水天一色讓人陶醉。

羅弗敦招牌菜都是魚，煙燻鱈魚、魚舌湯（鱈魚下巴肉）、鯨魚、土豆西紅柿燉魚塊、魚肉漢堡等。鯨魚肉烹飪時加很多佐料，味道怪怪的；生魚片和螃蟹價格頗貴。邊吃邊欣賞美景，最普通的食物都能吃出清新的味蕾感受。

夏天群島所有道路都開放，南部島嶼以漁村景色為主，北部自然景觀更壯麗。

行駛在盤山公路，車窗外就是峽灣、礁石、小木屋、漁船遊艇，茫茫山海寥廓無聲，大自然光與影的變化將這片水域營造出一種夢幻境界，晴天像一幅幅油畫，陰天像一卷卷水墨畫。用仙境、夢境、幻境、冷豔高貴又神祕含蓄、世外桃源等詞彙，都難以盡述羅弗敦的美麗，相機也捕捉不到它的全部魅力，只能感嘆此景只應天上有啊！

羅弗敦有幾個小機場，想參加峽灣巡遊、捕魚、皮划艇等活動，可從奧斯陸飛到中心城鎮斯沃爾韋爾（Svolver），那裡有旅行社、超市餐廳。時間寬裕可以飛往博多（Bodo），乘渡輪前往群島南端莫斯克內斯（Moskenesøya）。最佳旅遊時間6到9月，可全天自駕與徒步，避開12至1月極夜。夏天多雨，其他時間寒冷多雲陰沉，冬季有暴風雪。行程建議至少安排四天，遇到晴天機率高些；春天觀賞逆戟鯨，冬季看雪景觀極光，但白天短，步道常因大雪封閉。